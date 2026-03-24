Спецслужбы Эстонии заявили о раскрытии опасного заговора — якобы жители уезда Ида-Вирумаа мечтают об отделении и создании «Нарвской Народной Республики».

Сам по себе «заговор», судя по всему, высосан из пальца для отчетности. Но недовольство эстонским государством в этом русскоязычном городе действительно растет: доведя экономику до плачевного состояния, власти относятся к Нарве как к завоеванной территории, которую необходимо «эстонизировать».

Явление «ужасных сепаратистов»

В Эстонии действует блог Propastop, который занимается в интернете «охотой» на лиц, симпатизирующих России. Судя по всему, сайту необходимо демонстрировать полезность, поэтому они часто зачисляют в «пророссийские» людей достаточно случайных.

Например, недавно их внимания удостоился эстонский журналист Сергей Овченков, который ведет на русском языке дискуссионный интернет-клуб Rakurs Tallinn оппозиционной Центристской партии, за которую голосуют русские жители Эстонии.

В эфир этой передачи приходят русскоязычные политики-«центристы»: например, глава партии Михаил Кылварт, бывший мэр Таллина. Propastop уличил Овченкова в том, что, хотя сам он, дескать, «избегает открытой пророссийской риторики», но зато «охотно предоставляет слово тем, кто эту риторику продвигает».

Около месяца назад «пропастоповцы» обратили внимание на созданные кем-то в соцсетях аккаунты, число подписчиков которых варьируется от нескольких десятков до сотни. На этих страницах распространяются разные тексты и картинки, связанные с «Нарвской Народной Республикой» (ННР).

Для нее придумали чёрно-бело-зелёный флаг, герб — щит с чёрным орлом на бело-зелёном фоне — и предполагаемые знаки различия вооружённых сил: плечевой шеврон и кокарды.

Придуман и шуточный гимн республики — это песня «Улетай на крыльях ветра», известный хоровой номер из оперы композитора Александра Бородина «Князь Игорь».

Помимо этого, опубликованы карты, на которых Нарва с прилегающим к ней районом изображена как отдельная территория между Эстонией и Россией. Также публикуются сгенерированные посредством ИИ картинки с вооруженными людьми в камуфляже и масках, позирующими на фоне флагов «республики».

Propastop начал «лепить» разветвленный «сепаратистский заговор». «Разоблачители враждебной пропаганды» провели анализ, по итогам которого пришли к зловещим выводам.

«На основании открытой информации в настоящее время невозможно установить, кто стоит за этими аккаунтами или какова организационная структура проекта. Тем не менее публикации и визуальные материалы формируют нарратив, в котором «Нарвская Народная Республика» представляется как отдельное политическое образование», — написали активисты.

И добавили, что «распространение подобных идей в информационном пространстве Эстонии фактически означает нормализацию риторики об отделении части территории страны и сепаратизме».

Тему подхватили в эстонской Полиции безопасности (КаПо): «Речь идет о простом и дешёвом способе взвинтить и запугать общество», обнаружив «подготовку к дестабилизации востока страны».

Раскрутка истерии

Далее панику стали разносить крупнейшие в Эстонии интернет-СМИ.

В частности, в Postimees сообщили, что их журналист сумел внедриться в «секретный чат сепаратистов», но, к сожалению, не смог никого там деанонимизировать

Руководство Delfi предприняло «гениальный» шаг — направило в Нарву журналиста и телеоператора. «Они там в Delfi совсем одурели. Ходят по городу и пристают к людям с вопросом, что они думают об отделении от Эстонии», — возмущался депутат парламента Александр Чаплыгин.

Жители города справедливо расценили попытки приезжих провести «опрос» как провокацию. Ведь стоило кому-то из них сказать, что он поддерживает идею отделения Нарвы от Эстонии, он сразу бы стал фигурантом уголовного дела.

Поэтому те нарвитяне, которые вообще согласились говорить с журналисткой-провокаторшей, поспешили сказать, что они мысль об отделении не поддерживают. Одна пожилая женщина, оказавшаяся смелее остальных, вспомнила, что в 1993 году в Нарве уже проводили референдум о самоопределении, результаты которого власти проигнорировали.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал к бдительности: по его мнению, записи размещают «агенты Москвы». Не промолчал и глава МИДа Эстонии Маргус Цахкна: «Нарва есть и навсегда останется эстонским городом».

Затем подключилась «тяжелая артиллерия» — крупные западные СМИ. Канал Euronews извещает о «развернутой в интернете пропагандистской кампании Москвы, продвигающей идею создания «народной республики»' с центром в эстонском городе Нарве с русскоязычным населением». Впрочем, привлеченный Euronews военный эксперт Карло Масала сообщил, что не видит «острой угрозы» — по его словам, это «часть кампании психологической войны».

Также большую статью ННР посвятило германское издание Bild. Ее написал одиозный «аналитик» Юлиан Репке.

Наконец, подали голос через Telegram и сами таинственные «сепаратисты». Их канал, насчитывающий менее тысячи подписчиков, был создан 14 июля 2025 года, однако записи в нем стали появляться лишь с 18 февраля 2026-го.

На днях там появилась запись: «Мы НЕ сепаратисты. Мы НЕ выступаем за отделение Нарвы, Ида-Вирумаа… Мы НЕ за свержение текущего правительства Эстонии. Мы ЗА автономию или как минимум за уравнивание «русских неграждан» с эстонцами. Мы — гражданское общественное движение».

Для людей, мало-мальски знакомых с ситуацией в Эстонии, убедительности идее ННР должен придать тот факт, что население Нарвы и всего региона Ида-Вирумаа действительно не имеет поводов быть довольным властями.

Абсолютное большинство населения региона — этнические русские, де-факто являющиеся в глазах эстонских властей людьми второго сорта. Они подвергаются двойному гнету — и на экономической, и на национальной почве. Ида-Вирумааа, когда-то являвшийся крупным промышленным центром, с начала 90-х деградирует: огромное количество предприятий закрылось, люди вынуждены уезжать.

Дополнительно людей раздражает, что эстонское государство занимается гонениями на русский язык, закрыло русские школы, сносит памятники советским солдатам и разоряет братские кладбища, где покоятся воины-освободители.

«Местная самодеятельность»

Так стоят ли за «Нарвской Народной Республикой» какие-то реальные повстанческие силы?

Ситуацию для ИА Регнум прокомментировал политолог, специалист по прибалтийским странам Александр Носович. Он полагает, что история с ННР целиком высосана из пальца, и называет манипуляции, которыми уже целый месяц она раскачивается, «смехотворными в своей очевидности».

Специалист привел последовательность событий: «В начале марта в западных соцсетях появились страницы проекта «Нарвская Народная Республика». На них никто не обратил внимания. Тогда пнули подвизающихся в Эстонии блогеров-релокантов из России. Те стали отрабатывать свои ВНЖ и политубежища и голосить. На них опять не обратили внимания…

Тогда подключили крупнейшие эстонские СМИ, а также, конечно, политиков вплоть до премьер-министра — все они принялись кричать про русский сепаратизм на северо-востоке и готовящееся вторжение. За пределами Эстонии на них, опять же, не обратили внимания», — пояснил Носович.

И уже тогда «пришлось слёзно просить дружественные западные СМИ, чтобы взяли тему. Те выдавили из себя материалы про сохраняющиеся угрозы для государств Балтии. С оговорками, что такие страницы в социальных сетях, конечно, может открыть кто угодно», — добавил аналитик.

Специалист уверен, что за раскруткой «Нарвской Народной Республики» стоит эстонская Полиция безопасности.

«Потому что, если бы в эстонском сегменте интернета кто-то посторонний в самом деле вздумал раскручивать антигосударственные площадки, его быстро бы «пробили» по IP-адресу, страницы заблокировали бы по официальным запросам в американские штаб-квартиры соцсетей, а о проделанной работе красиво отчитались бы со скринами в ежегодном отчёте КаПо», — отмечает Носович.

Упорство, с которым эстонские власти пытаются привлечь внимание к фейковой ННР, он объясняет стремлением сохранить внимание со стороны западного блока и не потерять дотации, выделяемые на «оборону от России».

Политолог иронически объясняет: «Им нужно всё время напоминать о себе. Особенно когда по обе стороны Атлантики вызрел вопрос, существует ли ещё НАТО де-факто».

При этом Носович абсолютно уверен, что раскрутка «Нарвской Народной Республики» — точно инициатива не США или западноевропейцев. «Местную этнографическую самодеятельность я всегда отличу», — заключает эксперт.

*Признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов