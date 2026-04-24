Страны Прибалтики призвали Украину не использовать их воздушное пространство для пролета ее боевых дронов. Но поскольку уверенности в «союзнике» нет, в регионе начали проводить учения, в ходе которых моделируются техногенные катастрофы, вызванные попаданиями беспилотников.

ИА Регнум

Эстония необычайно резко отреагировала на заявления Владимира Зеленского о том, что Москва якобы готовит нападение на регион. Вскоре к эстонцам присоединились другие прибалты, фактически обвинив киевского диктатора во лжи.

Посттравматический синдром

Республики Прибалтики никак не могут отойти от стресса, вызванного недавним пролетом над их территорией украинских боевых дронов и падением некоторых из них.

Нервозности способствует и то, что выплывают все новые, не замеченные сначала подробности визита незваных крылатых гостей с Украины. Недавно обломки незамеченного прежде БПЛА были обнаружены на одном из морских пляжей эстонского уезда Ляэне-Вирумаа — кстати, довольно далеко от границы с Россией.

В окрестностях латвийского города Резекне на востоке страны в начале апреля были обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата, на которые случайно наткнулся крестьянин. Место происшествия тут же оцепила полиция, а обломки дрона забрали специалисты.

И хотя с момента происшествия миновало уже несколько недель, о принадлежности обнаруженного БПЛА ничего не сообщается. Из чего следует однозначный вывод: дрон — украинский. Ведь когда в сентябре 2024 года в том же Резекненском крае были найдены обломки беспилотника, идентифицированного как российский, местная пропаганда тут же подняла крик на весь мир.

Власти прибалтийских стран не исключают, что визиты дронов могут повториться, и заранее начинают к этому готовиться.

На одном из крупнейших промышленных предприятий Литвы — заводе по производству азотных удобрений Achema в городе Ионава — состоялись учения, по сценарию которых на территорию завода залетел беспилотник и попал в склад кальциевой аммиачной селитры, вызвав пожар, а второй БПЛА повредил трубопровод хранилищ. На учениях моделировалась угроза разлива большого количества аммиака и возможная эскалация ситуации, включая повторные атаки беспилотников.

Тем временем испуганные политики Прибалтики требуют от своих правительств сделать всё возможное, чтобы в дальнейшем исключить прилеты украинских дронов.

Глава эстонской оппозиционной Консервативной народной партии Мартин Хельме выражает искреннее возмущение: киевский режим «делает Эстонию прямым участником российско-украинского конфликта и угрожает принести войну». А министр иностранных дел республики Маргус Цахкна по требованию премьер-министра Кристена Михала призвал Киев отказаться от пролетов БПЛА над эстонской территорией.

Глава эстонской армейской разведки полковник Антс Кивисельг сообщил, что Таллин постарался донести до Киева: пролеты украинских БПЛА над территорией стран Балтии крайне нежелательны.

«Мы рекомендовали выбирать трассы так, чтобы они не проходили через воздушное пространство Эстонии, однако полностью исключить такие случаи невозможно», — заявил Кивисельг.

Это неутешительное замечание встревожило руководителей портов. Они подчёркивают: хотя сбившиеся с курса дроны пока не нанесли большого ущерба, нельзя исключать, что какой-нибудь из них залетит на территорию эстонских гаваней.

Эксперт по морскому судоходству эстонского Союза логистики и портов Виктор Палмет предупреждает: «Если будет попадание по топливному терминалу или просто по грузовому порту, то ущерб, конечно, окажется значительным. Мы обсуждали эту тему в портах и обратились в Департамент транспорта и министерство климата».

По словам Палмета, в портах потребовали, чтобы Силы обороны Эстонии напрямую и как можно быстрее передавали им свежую информацию о сбившихся с курса БПЛА. Ведь самая неприятная вероятность — падение дрона на судно в момент, когда там происходит погрузка или разгрузка.

Атака на Зеленского

На днях Зеленский в одном из интервью заявил, что Россия может атаковать Прибалтику. Эти слова вызвали особенную панику в Эстонии, где еще совсем недавно местные праворадикалы пытались качать тему «Нарвской Народной Республики», которую Москва якобы хочет провозгласить.

И тут произошло нечто неожиданное — с жесткой критикой Зеленского выступил Прийт Хыбемяги, главный редактор наиболее читаемой в Эстонии газеты Postimees.

«Вы там, в странах Балтии, — следующие жертвы!» Выбранный Украиной способ привлечь к себе внимание, запугивая союзников, используется уже давно и действительно имеет эффект — но прямо противоположный тому, на который в Киеве рассчитывали», — пишет Хыбемяги.

По его словам, сейчас эстонскому правительству приходится пропускать информацию, поступающую с Украины, через фильтр так называемого киевского коэффициента — исходя из того, что примерно пятьдесят процентов сказанного представителями режима Зеленского просто не соответствует действительности.

«Было бы честно, если бы Украине на официальном уровне ясно и прямо сказали: навешивать на своих друзей ярлык следующей жертвы России — заведомо обреченная на провал тактика, которая выставляет их корыстными и вообще в некрасивом свете», — предлагает редактор.

Отметим, что редакция Postimees напрямую контролируется властями и отрабатывает спускаемые ими «темники». То есть эскапада Хыбемяги — точно не его личная инициатива. Ему бы никто не позволил своевольно критиковать киевский режим, еще недавно называвшийся в Прибалтике ближайшим и любимейшим союзником.

«Ещё пару месяцев назад подобное невозможно было даже представить. Что-то изменилось», — отмечает оппозиционный депутат эстонского парламента Александр Чаплыгин.

Парад неожиданностей вскоре продолжился. Зеленского отчитал председатель комиссии Рийгикогу (парламента) по иностранным делам Марко Михкельсон. «В сторону Европы как бы грозят пальцем. Мол, смотрите, если мы окажемся в более слабой позиции или проиграем, то следующими будете вы — или в основном прибалтийские страны», — возмутился депутат.

«В случае серьезной угрозы союзники должны обмениваться такими сообщениями между собой, а не поднимать шум в СМИ», — добавил Михкельсон.

Свою точку зрения высказал и упомянутый Мартин Хельме. Он обвинил правящую Партию реформ в соучастии Зеленскому и его пропагандистам. По словам главы Консервативной народной партии, и те, и другие пытаются заставить эстонский народ дрожать от страха.

«С самого начала конфликта на Украине основным посылом Партии реформ было, что людей нужно сводить с ума от страха перед Россией. И под прикрытием этого страха можно повышать любые налоги и демонизировать внутриполитическую оппозицию как «пособников Кремля», — сказал Хельме.

Цель Зеленского, по его мнению, вполне понятна — создание «фона страха», чтобы заставить союзников давать ему как можно больше военной техники.

Урок усвоен

Затем выступил глава эстонского МИД Маргус Цахкна — человек, заслуженно пользующийся репутацией отъявленного врага России. Он заявил, что у Эстонии нет подтверждений слов Зеленского относительно подготовки РФ к нападению на Прибалтику.

«Такие заявления не соответствуют нашим разведывательным данным, нашей оценке угроз. Мы не видим, чтобы Россия сосредоточивала свои войска или вообще готовилась каким-либо образом напасть на НАТО или прибалтийские страны», — сказал Цахкна.

Наконец, слово взял премьер Эстонии Михал, коснувшийся острой темы в ходе эфира на государственном «Радио-4». Он подчеркнул, что «прямой военной угрозы для Эстонии сейчас нет».

Специалист по региону Александр Носович в беседе с ИА Регнум назвал происходящее естественным этапом в отношениях Киева и Прибалтики.

«Всё это от того, что Зеленский по своему обыкновению во время очередного сеанса телепурги на марафоне молол языком», — сказал Носович, отметив, что атаки БПЛА на Усть-Лугу через Прибалтику прекратились.

«Прибалты явно донесли до Киева, что если эти атаки будут продолжаться в том же темпе, как в марте, то они публично обвинят Украину в том, что ВСУ и ГУР подставляют своих союзников, провоцируют Москву на военный удар по ним, и начнут сбивать над своим небом украинские беспилотники, чтобы их над Прибалтикой не начали сбивать русские», — пояснил эксперт.

А вскоре поступили новые подтверждения перемен во внешней политике стран Прибалтики. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что никаких признаков подготовки России к нападению на прибалтов нет. «Я согласна с тем, что нам следует избегать риторики запугивания, тем более что для нее нет оснований», — отметила Ругинене. Более того, она не исключила движения в сторону нормализации отношений с Белоруссией.

Наконец, последней высказалась Латвия. Министр иностранных дел этой республики Байба Браже также усомнилась в том, что Россия будет нападать.

По мнению Носовича, подобное единодушие прибалтов свидетельствует, что они, хоть и готовы были стать плацдармом для нападения на Россию, совсем не желают оказаться полем битвы.

Он отмечает, что разногласие между прибалтами и Зеленским — далеко не первая ласточка новых веяний. Первой была Польша, начавшая аккуратно сворачивать своё участие в украинском конфликте, когда стала понятна нереальность нанесения поражения России.

«В Варшаве раньше всех сложилось понимание, что её бросят следующей в пекло, и стремление этому сопротивляться. Затем в этом же русле была заглохшая к концу прошлого года кампания за блокировку России в Финском заливе силами эстонцев и финнов. Теперь вот дружное выступление прибалтов против Зеленского», — перечисляет специалист.

Это первый и очень робкий шаг в направлении демилитаризованной буферной зоны, какой должна стать Восточная Европа ради мира и безопасности на континенте, полагает политолог. «И вызван этот шаг наглядным примером Украины и страхом повторить её опыт», — заключает он.