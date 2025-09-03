«Латвийская железная дорога» (ЛЖД), еще недавно являвшаяся самым прибыльным госпредприятием страны, превратилась в «вампира», высасывающего средства из госбюджета. Истинные патриоты Латвии подыскали для этого вампира осиновый кол.

Иван Шилов ИА Регнум

Транзит, поддерживающий ЛЖД, Латвия сама постаралась прикончить, а теперь вынуждена тратить немалые деньги на поддержание простаивающей инфраструктуры. Однако латышские националисты предлагают радикальное «решение» вопроса.

Продолжают зарабатывать с помощью России

Когда-то «Латвийская железная дорога» считалась в этой стране самым стабильным и успешным работодателем. В ту пору, когда Россия и ЕС активно развивали свой грузооборот, значительная его часть шла через Латвию, пополняя казну прибалтийской республики.

Однако поскольку Латвия стала давать всё больше поводов считать себя недружественным государством, Россия постепенно начала выводить из нее свои транзитные потоки.

Самым «урожайным» для ЛЖД был 2013 год, когда она перевезла 55,8 млн тонн, а потом пошёл плавный спад, сменившийся обвалом. Если в 2019 году объем перевозок грузов по железной дороге Латвии превысил 40 млн тонн, то в 2024 году составил всего 11,5 млн. Убытки концерна в прошлом году составили 39 млн евро.

Серьезные финансовые проблемы начались у ЛЖД как раз в 2019 году. Уже к тому моменту Россия переориентировала значительную часть своих грузоперевозок на собственные порты. Новый удар по грузоперевозкам нанесла пандемия Covid-19, а с 2022-го существенное негативное влияние на ЛЖД оказывают санкции, вводимые против России.

Причем латвийские власти рьяно участвуют в разработке общеевропейских пакетов санкций и горят инициативами. Так, например, в 2024 году Рига добилась запрета поставок марганцевой руды в Россию.

«Латвийская железная дорога» превратилась в убыточное, безнадежно дотационное предприятие. Для того чтобы удержать его на плаву, государство с 2020-го вложило уже 165 млн евро. Но, «конечно, ни пассажирские, ни внутренние объемы перевозок не могут компенсировать объемы восточных грузов, которые существовали прежде», — горько жалуется член правления предприятия Риналдс Плявниекс.

Впрочем, Плявниекс утешается тем, что, по его словам, ЛЖД радикально сократила расходы и теперь предприятию не нужно столько грузов, как раньше, чтобы работать без убытков. Действительно, на протяжении последних четырех лет железная дорога вела большую распродажу: сбывала ненужные ей более участки земли, здания вокзалов, локомотивы, вагоны и даже рельсы.

Также стратегия выживания заключается в попытках развития транспортных связей со странами Средней Азии. И кое-чего в этом направлении действительно удалось добиться: особенно усердно латыши обхаживают Казахстан.

Однако в прошлом году половина грузопотока по-прежнему приходилась на Россию и Белоруссию. Самая большая группа перевозимых товаров — зерновые. Кроме того, ЛЖД перехватила выгодный контракт в Эстонии, воспользовавшись тем, что Таллин запретил своей железной дороге любое сотрудничество с россиянами. И теперь ЛЖД возит через Эстонию в Россию пальмовое масло.

Факт продолжения не добитого пока еще окончательно транзита российских и белорусских грузов через Прибалтику резко контрастирует с постоянными призывами местных чиновников разорвать деловые связи со «странами-агрессорами».

Однако руководство ЛЖД, тайком кляня популистов-горлопанов, на практике отнюдь не стремится дистанцироваться от российских заказов. Еще один из примеров: в прошлом году «Латвийская железная дорога» продолжила транспортировку химического вещества акрилонитрил, производимого дочерним предприятием «Лукойла» в Саратове, на терминал в Вентспилсе, где его грузят на суда.

Как пояснили железнодорожники, хотя некоторые виды деятельности «Лукойла» и подпадают под санкции ЕС, на этот случай ограничения не распространяются — в противном случае латвийская таможня не пропустила бы груз. А она пропустила.

Волна увольнений

За минувшие четыре года множество сотрудников концерна «Латвийская железная дорога» было уволено. Если в 2019 году там работало около 10 тысяч человек, то теперь — в несколько раз меньше. На днях стало известно, что дорога готовит новые коллективные увольнения примерно 270 сотрудников. И причина проста.

Недавно в Латвии приняли закон, в соответствии с которым на предприятиях критической инфраструктуры, к которым причислили и железную дорогу, могут работать только граждане страны. Между тем исторически так сложилось, что большинство работников ЛЖД — русские и русскоязычные.

Многие из латвийских русских в начале 90-х получили статус «неграждан» и продолжают с ним жить и по сей день. А некоторые из неграждан впоследствии взяли гражданство России и Белоруссии и латвийские виды на жительство.

И вот граждан России и Белоруссии попросили с ЛЖД «на выход». Следующие на очереди — неграждане. С ними сейчас проводят разъяснительную работу: предупреждают, что если они в ближайшие месяцы не подадут на гражданство, то потеряют работу.

В наибольшей степени очередная волна сокращений коснулась жителей Даугавпилса — русскоязычного города и крупного железнодорожного узла.

Однако плачевные перспективы «Латвийской железной дороги», все сильнее превращающейся в обузу, избавление от русских никак не исправит. И в рядах местной правящей элиты постепенно укореняется мнение, что ведущую в Россию железную дорогу стоит и вовсе ликвидировать — все равно от нее сейчас одни лишь проблемы.

Одним из первых на это намекнул прежний премьер-министр Кришьянис Кариньш (гражданин США), который в 2021 году заявил, что транзит из России, дескать, обогащает не всю Латвию, а лишь отдельных людей.

А депутат горсобрания Риги Марис Мичеревскис (партия «Код для Риги») заявил: «Если бы мы демонтировали железную дорогу, ведущую в Россию, мы бы сократили объем военных поставок в случае нападения».

Мичеревскис требует раз и навсегда отринуть мысль о том, что когда-нибудь можно будет вернуться к нормальному экономическому взаимообмену с Россией. Он предлагает уничтожить дорогу, «ведущую к несчастью». В любом случае, как уверен депутат, Латвия от полного разрыва с Россией многого не потеряет.

«Они себя ведут так, будто пришли из каменного века. Они продают то, что собрали в лесах, а потом бьют тебя камнем по голове», — так видит Россию латвийский политик и, пользуясь своим положением, распространяет эти «сакральные знания».

«Надо закрывать»

Самый влиятельный лоббист ликвидации железнодорожного сообщения с Россией — бизнесмен Гирт Рунгайнис, тесно связанный с правительством. Недавно Рунгайнис заявил, что сейчас железная дорога, ведущая в Россию, может понадобиться разве что «силам вторжения», а никакой реальной пользы от нее нет.

Бизнесмена решительно не устраивает тот факт, что даже сейчас Россия — при всей истерии и санкциях — один из крупнейших торговых партнёров Латвии.

По мнению Рунгайниса, «экономика Латвии только выиграет, если рельсы в восточном направлении будут демонтированы». Банкир-радикал исходит из утверждения, что дорога «пригодна только в случае войны — чтобы облегчать нападение и продвижение на территории Латвии российских войск. Эти дороги надо закрывать и во многих случаях разбирать».

Эту точку зрения при всем желании никак нельзя рассматривать как ничего не значащий возглас маргинала. Гиртс Рунгайнис — личность очень влиятельная, осведомленная и крайне интересная. Основанная им инвест-компания Prudentia предоставляет высокооплачиваемые консультации латвийским предприятиям.

В результате этого «профессионального» консультирования завод «Лиепайский металлург» (за «помощь» которому Prudentia получила 380 тысяч евро из бюджета латвийского Минфина) в 2015 году разорился, а госавиакомпания AirBaltic (с нее Рунгайнис еженедельно имел 27 тысяч евро) уже несколько лет балансирует на грани разорения.

Но позиции Prudentia оставались непоколебимы — а всё потому, что влиятельные госчиновники используют эту контору в качестве «кормушки». Например, Янис Рейрс, который пять лет возглавлял Министерство финансов, владел 34% акций.

Prudentia — это по факту «общак», из которого черпают представители верхушки латвийской политической элиты, а Рунгайниса поставили ее «держателем». Однако его используют и для другой функции — в качестве глашатая заведомо непопулярных решений.

Например, некогда Гиртс Рунгайнис заявлял, что государство не может позволить себе содержать пенсионную систему, будет двигаться к ее демонтажу, а латвийцам надо рассчитывать на личные накопления.

Эти заявления вызвали всеобщее негодование, но власти и впрямь серьезно повысили пенсионный возраст — с прежних шестидесяти двух до нынешних шестидесяти пяти лет — и для мужчин, и для женщин. И это, скорее всего не предел, планку повысят еще сильнее.

То есть когда Гирт Рунгайнис заявляет, что Латвии железная дорога, соединяющая ее с Россией, не нужна, к этому заявлению жители страны должны отнестись со всей серьезностью. Это вполне может оказаться началом подготовки общественного мнения к демонтажу путей. И рано или поздно многострадальную «железку» разберут.

Сейчас власти усиленно пиарят проект «европейской» железной дороги Rail Baltica, которую строят уже много лет, но никак не могут достроить. И это при том, что экономисты предупреждают: проект заведомо убыточен.