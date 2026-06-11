Литовский МИД назвал «абсурдом» исходящие от Москвы обвинения в осквернении могил советских солдат. Хотя ликвидация захоронений уже идет. Недавно было разрушено братское кладбище в городе Шяуляй, на очереди другие.

ИА Регнум

Суммарно в стране за последние годы демонтировали более 70 монументов. А поскольку солдатские памятники уже закончились, власти перешли к новой стадии кощунства — эксгумации.

Вакханалия вандализма

На днях литовский МИД отверг обвинение со стороны Москвы в уничтожении памяти о советских солдатах, освобождавших Литву от германской оккупации. Вильнюс охарактеризовал его как «ложь» и «абсурд».

Между тем призывы к ликвидации советского наследия зазвучали в республике еще в начале 90-х. Однако в течение долгого времени власти опасались приступать к массированному сносу. Началось всё с того, что осенью 2017 года некоторые самоуправления оборудовали в местах захоронений пояснительные таблички. На них указывалось, что надписи об освободителях на памятниках и могильных плитах «не соответствуют исторической правде».

В октябре 2018 года демонтировали памятник воину-освободителю, стоявший в Алитусском районе Литвы. Гранитную скульптуру, изображавшую солдатскую голову, убрали с помощью тяжелой спецтехники. Сначала голов там было две, но одну взорвали еще в 90-х. Остававшаяся и до сноса неоднократно подвергалась атакам националистов, заливавших ее краской.

В декабре 2019 года власти Шяуляя демонтировали обелиск воинам-освободителям, находившийся в центральной части города — на месте, где после окончания войны были захоронены 53 солдата. Юлюс Декснис, председатель Республиканской организации ветеранов Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции, назвал это происшествие «актом варварства».

Настоящая вакханалия началась в 2022-м, и здесь приходится ограничиться упоминанием лишь самых громких случаев. В апреле демонтировали памятник советским солдатам в Мариямполе, за несколько недель до того подвергшийся акту вандализма. С братского кладбища в Каунасе, где захоронены 5065 воинов, увезли скульптуру «Солдат». В муниципалитете заявили, что таким образом они продолжают «десоветизацию» общественных пространств.

Муниципалитет Пасвальского района также демонтировал несколько военных мемориалов времен СССР — так исчезли памятники в городе Йонишкелисе, местечках Вашкай и Пушалотас, была демонтирована советская символика на местах захоронения воинов в местечках Пумпенай и Салочяй.

В июне 2022 года власти Клайпеды постановили убрать мемориал, состоявший из двух вертикальных щитов и опущенного между ними меча, скульптур трех солдат и Вечного огня в форме пятиугольной звезды. Городской совет решил списать скульптурную группу как «имущество, не нужное для выполнения муниципальных функций». Мемориал был создан на захоронении, куда в 1975 году были перенесены останки 694 солдат, прежде покоившиеся в окрестностях города и на площади Победы, позже переименованной в Литувининку.

«Воинов-братьев замотали красными веревками по рукам и ногам, с помощью техники их варварски оторвали друг от друга, погрузили на платформы-катафалки и увезли в неведомом направлении. Также уберут каменную плиту, установленную в память по убитым узникам фашистских лагерей», — писала латвийская журналистка Алла Березовская.

В октябре 2022 года по решению горсовета произведен демонтаж ряда советских памятников в Паневежисе. На кладбище собора Христа Царя уничтожена бетонная скульптура, изображавшая женщину с мальчиком в пионерском галстуке. Увезена надгробная скульптура коленопреклоненного солдата, держащего в одной руке знамя, а в другой — каску.

Разрушен и мемориал на улице Крекенавос — также на месте захоронения воинов. Как и в ряде предыдущих случаев, памятники были вывезены в так называемый «Парк советского периода», призванный продемонстрировать туристам-посетителям «ужасы советского тоталитаризма». Сам факт помещения туда надгробных памятников означает кощунственное глумление.

Борьба с кладбищами

Тогда же самоуправление Вильнюса вынуждено было отложить демонтаж с Антакальнисского кладбища мемориала в честь погибших солдат. Это произошло из-за вмешательства Комитета по правам человека ООН, куда обратились активисты Казимерас Юрайтис, Дмитрий Глазков, Татьяна Брандт и Анастасия Брандт.

В инстанции прислушались и указали, что решение ущемляет права национальных меньшинств и право на уважение частной и семейной жизни. Мемориал был создан в 1951 году на месте захоронения более 3 тысяч воинов Красной армии. В 1984 году там было установлено шесть стел — стилизованных фигур из светло-серого гранита, изображавших бойцов разных родов войск.

В ноябре 2022-го произошла «зачистка» памятников Юрбаркского района. Представитель самоуправления Марюс Якелайтис предупредил, что все монументы и памятные доски, удаленные из публичного пространства, будут уничтожены.

На воинском кладбище, где захоронены 232 бойца стрелковой дивизии, освобождавшей город в октябре 1944 года, снесен памятник, изображавший воина с автоматом и знаменем. В районе находились еще семь объектов, связанных с памятью советских солдат. Их тоже снесли. Это делалось столь небрежно, что при уничтожении памятного камня с пятиконечной звездой повредили находившуюся под ним могилу: обнажились останки пяти человек.

Сначала борьба с мемориалами производилась как бы стихийно — «энтузиастами», но в декабре 2022 года сейм (парламент) придал ей систематическую основу, приняв закон, запрещающий «пропаганду тоталитарных, авторитарных режимов и их идеологий в общественных местах».

А в январе 2023 года мэрия Вильнюса всё же распорядилась снести шесть стел на Антакальнисском кладбище, что и было сделано. В начале 2024 года мемориал окончательно добили, уничтожив постамент и декоративное оформление Вечного огня. С 1 мая 2023 года вступил в силу «закон о декоммунизации». Он уже прямо предписывает убрать оставшиеся в общественных местах «символы тоталитаризма и авторитаризма» — мемориалы и названия объектов.

Покончив с памятниками, взялись за братские кладбища, которые находятся в людных местах.

В июле 2023 года уничтожена братская могила советских солдат, находившаяся в центре города Пумпенай. Останки 31 человека эксгумировали, чтобы потом закопать их в другом месте, гораздо менее посещаемом. Занимались этим члены организации, словно в насмешку называющейся «Служба защиты культурных ценностей».

В департаменте культурного наследия, объясняя причины варварского акта, заявили, что личности погибших военных «не установлены», а «перезахоронение необходимо в соответствии с дополнительным протоколом к ​​Женевской конвенции о защите жертв международных вооруженных конфликтов».

Но проговорились, что вообще-то хотели убрать могилу с советской символикой с главной городской площади. «С годами стала очевидной социальная необходимость того, чтобы центральная площадь города Пумпенай, где до сих пор находилось захоронение, сделалась главным местом общественной жизни», — сказали в ведомстве.

«Больше сюда не принесут венки»

Сейм решил узаконить и разорение братских могил. 13 июня 2024-го он утвердил поправки, позволившие убрать останки советских воинов из общественных мест в городах и поселках и перезахоронить их на обычных кладбищах. За поправки проголосовали 89 парламентариев, пять депутатов воздержались, против ни одного голоса подано не было.

Теперь литовское законодательство рассматривает могилы советских солдат в качестве объектов, подпадающих под запрет «тоталитарной пропаганды». Поэтому положение, запрещающее ликвидацию могил и кладбищ, внесённых в реестр культурных ценностей, на солдатские захоронения отныне не распространяется.

Осенью прошлого года началось уничтожение братского кладбища, находившегося в центре Шяуляя. Там были захоронены 53 советских воина, сложившие головы в 1944 году. Были установлены памятники нескольким конкретным лицам: генерал-майору А. А. Помощникову, а также Героям Советского Союза Н. С. Аверину, С. П. Евграфову, Ф. К. Лысенко.

В 2009 году на кладбище произведены обширные реставрационные работы на средства России. Власти Шяуляя планировали осуществить перенос захоронений из центра ещё в 2019-м, но тогда посольство РФ выразило протест, и они не решились.

Захоронение в центре Шяуляя было внесено в реестр культурных ценностей и находилось под охраной закона. Пришлось «решать проблему» постепенно: снесли находившийся при мемориале обелиск, изуродовали памятники, чтобы сделать их менее заметными.

Однако новый закон развязал руки городским властям. Мэр Артурас Висоцкас радовался: «Больше никто не станет приносить сюда венки». Он торопился покончить с кладбищем к 9 мая. Власти сообщили, что обнаружили останки 49 человек. После проведения «антропологических исследований» их предполагается заново предать земле рядом с Гинкунайским кладбищем. А на старом месте планируют сделать пешеходную зону отдыха.

Гробокопательство в Шяуляе лишь начало. Советские захоронения есть и в других литовских городах. Власти города Электренай, построенного в 1960 году рядом с новой мощной электростанцией, а ныне всё больше приходящего в упадок, сообщили, что хотят переместить в малолюдное место 111 солдат, чей мемориал пока еще находится в центре.

МИД России высказал в связи с новыми варварскими планами литовских властей протест. Москва напомнила, что уничтожение, повреждение или осквернение кладбищ, в том числе находящихся за рубежом, в России считается уголовным преступлением.

В ответ мэр Электреная Гедиминас Раткявичюс заявил, что они только хотят «перенести останки солдат в достойное место». А мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас сообщил о намерении организовать среди горожан опрос: не перенести ли куда-нибудь останки трёх тысяч советских воинов с городского Антакальнисского кладбища?

О том же задумались и в Паланге, где захоронены 106 солдат Красной армии, погибших в 1944 году. В мае 2022 года был демонтирован обелиск, теперь обсуждается перенос и самого захоронения.