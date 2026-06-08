В Латвии — новое правительство, а до парламентских выборов осталось всего четыре месяца. Эти два обстоятельства предопределили новую атаку на русский язык — с точки зрения «национально ориентированных» политиков во власти, это лучший способ понравиться избирателю.

ИА Регнум Янис Домбрава и Эдвин Шноре

Но проблема националистов заключается в том, что этот ресурс не бесконечен — русский язык уже и так зачистили в публичном пространстве до такой степени, что теперь приходится сильно исхитряться, чтобы вновь нащупать «врага» и одержать над ним очередную «победу».

Министр внутренних дел сдал назад

После того как в мае из-за скандала с налетом украинских дронов на нефтебазу города Резекне ушло в отставку правительство премьер-министра Эвики Силини («Новое единство»), президент Эдгар Ринкевич поручил формирование нового кабинета предпринимателю Андрису Кулбергсу («Объединенный список»).

Кулбергс сходу сделал два громких заявления — во-первых, пообещал поднять латвийскую экономику за ближайшие четыре месяца, а во-вторых, велел рассмотреть возможность полного разрыва экономических связей с Россией.

Времени немного — в октябре в Латвии состоятся парламентские выборы. Соответственно, политические партии, согласившиеся участвовать в кабмине Кулбергса, рассматривают свою деятельность в нем в том числе и как возможность что-то сделать, чтобы задобрить избирателя.

В этом составе правительства вновь представлена неонацистская партия «Национальное объединение» (НО), три предыдущие года находившаяся в оппозиции. Теперь же она получила сразу четыре министерские должности.

В частности, стратегически важный пост министра внутренних дел достался 37-летнему Янису Домбраве, который прославился в 2007 году, выйдя в компании единомышленников на мороз к зданию парламента с голым торсом, на котором было написано черной краской требование к России — отдать Латвии приграничный городок Пыталово в Псковской области.

В парламентские секретари МВД назначена личность столь же одиозная — коллега Домбравы по «Нацобъединению» Эдвин Шноре. Он известен авторством псевдодокументального фильма «Советская история» и публичным использованием выражения «русская вошь», за что в 2017 году русская община безуспешно пыталась притянуть его к суду.

В первый же день новый министр издал приказ: общение сотрудников всех структур МВД на рабочих местах должно осуществляться исключительно на государственном языке.

Это вызвало переполох. Ведь на практике приказ означал, что, например, пожарный (в Латвии они входят в структуру МВД) не сможет не по-латышски дать указания людям в горящей квартире, чтобы они спасли свои жизни.

А ведь погорельцами могли бы оказаться русские дети или пенсионеры, не владеющие латышским в достаточной мере. Точно так же полицейский, приехав на вызов, не смог бы в некоторых случаях оперативно получить показания свидетелей и подозреваемых.

Международные нормы требуют, чтобы общение даже с правонарушителем происходило на понятном ему языке. Именно поэтому до сих пор даже со стороны блюстителей использования латышского языка не было чрезмерно жестких нападок на полицию, где русский язык был вторым рабочим.

Ведь услуги переводчика стоят государству денег — и полицейские с родным русским или владеющие этим языком попросту экономили бюджет.

Так что приказом Домбравы возмутились не только представители русской общины, но и многие латыши. И уже через несколько часов автор внес в свой приказ уточнение: в случаях обращения граждан в полицию и спасательные службы с мольбами о спасении или с важной информацией о преступлениях можно использовать и другие языки.

Русский театр без русского языка

Затем наступил бенефис другого министра от «Национального объединения» — новоиспеченного главы минкульта Науриса Пунтулиса, в советские годы делавшего карьеру в качестве эстрадного певца.

Пунтулис сообщил, что рассмотрит требование вице-мэра Риги Эдвардса Ратниекса (еще один член НО) демонтировать надписи на фасаде Рижского русского театра имени Михаила Чехова. Надписи на его фасаде, соответственно, русскоязычные.

А вскоре Пунтулис получил ужаснувший его донос о творящемся в стенах этого театра «преступлении»: его работники разговаривают между собой по-русски!

Надо отметить, что в последние годы Театр Чехова по полной отрабатывает государственную идеологическую повестку, введя в свой репертуар множество пьес, в которых Россия демонстрируется в самом черном свете. Но этот прогиб не спас его от атак чиновников-националистов.

«Похоже, в Латвии уже решены все проблемы с медициной, образованием, дорогами, ценами и безопасностью. Осталось только выяснить, на каком языке гримёр разговаривает с костюмером», — возмущается депутат горсобрания Риги Наталия Абола, член оппозиционной партии «Суверенная власть».

А экс-депутат сейма Глория Гревцова объясняет: «Чем ближе выборы, тем больше будет усиливаться борьба с русским языком. Потому что ни на чем другом свою предвыборную кампанию построить они не могут».

При этом националисты находятся в затруднительном положении. В предыдущие годы над государством словно пронесся ураган, уничтоживший все русские школы и детские сады, даже частные; снесший сотни памятников и мемориальных досок советским и российским воинам, государственным деятелям, ученым и писателям; лишивший десятки улиц их русских названий.

И теперь, если националисты видят в общественном пространстве хоть малейший признак русскоязычия, они сразу радостно на него накидываются под щелканье фотокамер прессы.

Недавно депутат Рижской думы Лиана Ланга (тоже член НО) добралась до Юрмалы. В соцсети она похвалилась, что сумела убрать обнаружившийся там стендик с рекламой на русском языке.

В Латвии популярен жанр публичного доноса — доносят, в частности, на не стертые еще каким-то чудом следы «оккупационного наследия». Свежий пример: одна латышка пожаловалась в соцсети на национальную авиакомпанию airBaltic.

«Сажусь на рейс airBaltic Милан — Рига — и что я слышу? Приглашение на посадку на ломаном русском языке!» — возмущается некая Илзе.

В ответ один из ее соотечественников пожаловался: иностранцы думают, что в Латвии все говорят по-русски. В airBaltic покаянно сообщили, что «могло произойти отступление от установленных процедур», и принесли извинения.

«Трагедия латышского националиста»

В начале 2026 года прекратило свое вещание государственное русскоязычное «Латвийское Радио-4». Оно вело антироссийскую пропаганду — но на русском, что и стало поводом для запрета.

Часть журналистов «ЛР-4» перешли на государственную мультимедийную платформу LSM. Принятая правлением LSM стратегия предусматривает, что платформа работает на латышском языке, но допускается также контент на английском, украинском и русском.

Однако в конце марта конституционный суд Латвии, рассматривая иск, поданный партиями «Национальное объединение» и «Объединенный список», постановил: «Действующее регулирование в части создания контента на языках нацменьшинств не соответствует основному закону».

Суд указал: «LSM должен прежде всего создавать контент на латышском языке, а русский язык в Латвии является самодостаточным — государство не несет особой обязанности его поддерживать».

Впрочем, оставлена оговорка о том, что какой-то контент на русском всё же нужен — чтобы «противостоять пропаганде». Окончательное решение предстоит принимать сейму. 27 мая профильная комиссия, занимающаяся поправками к закону об общественных электронных СМИ, поддержала предложение жестко ограничить контент на русском. Но и в парламенте нашлись те, кто заявил: полный запрет русского языка в государственных СМИ только поспособствует перемещению местных русских в информационное пространство России.

Рижский оппозиционный публицист и правозащитник Александр Гильман отмечает: сегодня технически совсем не сложно открывать заблокированные в Латвии российские сайты.

«Насколько я понял из решения суда, на русском будет разрешена исключительно генерация ненависти к России. Я, конечно, очень люблю русский язык. Но не настолько, чтобы слушать на нем Лангу и Домбраву в переводе на великий и могучий», — иронизирует Гильман.

На начало 2026 года, если верить официальным данным, в Латвии осталось 1,845 млн человек. Численность населения продолжает сокращаться — за прошлый год оно уменьшилось на 15,5 тысячи. Как радостно сообщили латышские аналитики, к началу этого года доля латышей в общей численности населения увеличилась на 0,3% и достигла 63,8%.

Если демографические изменения и дальше будут проходить такими темпами, то полностью латышской Латвия станет через 120 лет и восемь месяцев — примерно в 2146 году.

«Жаль только, жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе, ни нынешним националистам», — пишет рижская русскоязычная газета «Сегодня». А комментаторы добавляют, что через сто лет при сохранении текущих тенденций население Латвии будет не латышским, а смуглым и мусульманским.

Следует отметить, что активность «Национального объединения» объясняется появлением конкурентов. Недавно была зарегистрирована новая неонацистская партия «Восходящее солнце Латвии». По наблюдению рижского политолога Дануты Дембовской, она «куда более радикальная и молодежная».

Дембовская добавляет, что и возвращение «Нацобъединения» к власти и рождение новой партии выявляют в латышском национализме ряд новых тенденций. С одной стороны, меняется идеологическое содержание. Война с русским языком, конечно, никуда не делась, однако становится всё сложнее найти то, что еще не успели запретить.

С другой стороны, у местных нацистов появляется новый обширный фронт — борьба с миграцией из стран третьего мира.

Но и здесь есть «потолок возможностей» и «европейские правила игры, которые надо соблюдать», отмечает политолог. «И есть демографическая ситуация в самой Латвии — население убывает, работников не хватает. Полностью захлопнуть двери перед гастарбайтерами и экспатами Латвия себе позволить тоже не может», — говорит она.

Трагедия латышского националиста, заключает Дембовская, заключается в том, что он из-за членства Латвии в ЕС никогда не сможет стать абсолютным изоляционистом, антиглобалистом и евроскептиком, чего очень хочет.