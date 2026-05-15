В Латвии с шумом ушло в отставку правительство, возглавляемое премьер-министром Эвикой Силиней. Это событие стало отложенным последствием инцидента недельной давности, когда на территорию Латвии залетели украинские дроны и рухнули на нефтебазу в городе Резекне.

Над страной разразился политический смерч, в воронку которого засосало сначала министра обороны Андриса Спрудса, а потом и Силиню со всеми остальными министрами. Запущенные киевским режимом беспилотники нанесли сокрушительный удар по политической системе «союзника», обнажив созданные им «потемкинские деревни».

Карточный домик

В начале этой недели член партии «Новое единство» Силиня спровадила в отставку члена партии «Прогрессивные» Спрудса. На него возложили вину за то, что армия не сумела вовремя обнаружить и сбить украинские БПЛА.

Министр хвалился непроницаемой «антидроновой стеной» на границах — и теперь вранье вылезло ему боком.

Однако отставка Спрудса стала лишь началом большого политического кризиса, накрывшего Латвию. На Силиню очень обиделись «Прогрессивные», ведь премьер отняла у них пост министра обороны, передоверив его своему назначенцу Райвису Мелнису, кадровому военному.

В современной политической структуре республики должность министра обороны является ключевой, потому что ведомство получает огромные деньги, о которых остальные могут только мечтать.

«5% от ВВП, выделяемые на оборону, — это более 2 млрд евро. Невероятные деньги по меркам Латвии. Министр обороны — одна из самых значимых фигур в современных реалиях, менеджер планирования многомиллионных закупок», — объясняет рижский политолог Данута Дембовская.

Оскорбленные «Прогрессивные» объявили Силине войну, пригрозив выходом из правящей коалиции. В партии считают, что Мелнис — не лучшая кандидатура на пост министра.

Коалиционным раздором воспользовалась оппозиция — неонацистское «Национальное объединение» потребовало отставки «слабого и нерешительного правительства». Затем уже лидер «Прогрессивных» Андрис Шуваев, реагируя на ситуацию, сложившуюся вокруг отставки своего однопартийца, заявил, что премьер «неспособна ответственно руководить правительством».

Шуваев обвинил Силиню в том, что она выгораживает министра сельского хозяйства Арманда Краузе (Союз «зеленых» и крестьян), виновного в растрате 50 млн евро государственных денег.

Защищаясь, Силиня решила прибегнуть к помощи высших сил и заявила, что в свое время получила поручение возглавить правительство Латвии непосредственно от «Гласа Божьего». Но высокопарная риторика уже не помогала — специалисты заговорили о том, что после инцидента с дронами правительство Силини, и без того отличавшееся крайне низкими рейтингами, окончательно вышло из доверия народа.

Премьер-министру очень повредило то, что незадолго до инцидента один из ее бывших помощников слил в прессу информацию о пристрастии Силини к роскошной жизни. В частности, однажды после посещения главой правительства и ее советницей VIP-зала аэропорта Амстердама государству был выставлен счет на 4,1 тыс. евро, который был оплачен из госбюджета.

Повсюду пошли разговоры о том, что скомпрометировавшее себя правительство должно уйти. Представители разных партий начали прикидывать варианты новой правящей коалиции. Спасая тонущий корабль, Силиня попыталась предложить «Прогрессивным» другой министерский пост.

Судя по всему, премьер еще утром 14 мая была настроена самым решительным образом и намеревалась продолжать бороться. Но потом, по всей вероятности, более опытные однопартийцы ее отговорили: не стоит позориться еще больше.

«Лесное дело»

В итоге в тот же день, 14 мая, премьер объявила об отставке, что означает и уход всего правительства. «Это нелегкое, но честное решение», — заявила Силиня на спешно созванном брифинге. Она обвинила в развале своего кабинета «Прогрессивных» — мол, это их негативная реакция на отставку Спрудса и выдвижение полковника Мелниса стали причиной гибели коалиции.

По ее словам, «Прогрессивные» взяли на себя обязательства, должности и обещания, но не смогли достичь результатов, а в момент возникновения критической ситуации переложили ответственность на других».

Силиня подчеркнула, что после инцидента с дронами должна была уволить Спрудса. «Я не могла не реагировать, если обещания не выполняются», — сказала она.

Политик отметила «изменение ситуации с безопасностью в Европе» и добавила, что именно поэтому правительство при формировании бюджета этого года принимало различные «непростые решения», в том числе сокращая социальные расходы. Силиня дала понять, что пообещала жителям «безопасность», а Спрудс ее сильно подвел.

Уходящий премьер-министр подчеркнула, что «это была не обычная коалиция мирного времени», потому что им пришлось взять на себя руководство государством в момент, когда «каждый день приходится принимать тяжелые решения».

Последствия этих «тяжелых решений» большинство латвийцев чувствуют на своей шкуре — в приоритете теперь не рост пенсий, не развитие государственного образования и не поддержка семей с детьми, а милитаризация.

Одним из последних распоряжений Силини на посту премьера стал приказ, который она до последнего не хотела отдавать — отстранение от должности министра земледелия Краузе.

Но выхода у Силини уже не было: прямо накануне пресс-брифинга разнеслась весть, что Краузе задержали сотрудники Бюро по борьбе и предотвращению коррупции. В рамках того же дела арестован и бывший госсекретарь минземледелия, ныне руководитель государственной канцелярии Райвис Кронбергс.

Обоих задержанных подозревают в том, что они за мзду оказали поддержку нескольким частным лесопромышленным компаниям, которые и без того чувствовали себя вполне уверенно.

В свое время Краузе и Кронбергс добились того, что эти компании получали пиловочную древесину из государственных лесов по сниженным ценам. Благоприятное для бизнесменов решение министерства обернулось для государства потерей более чем 30 млн евро.

«Лесное дело» оказалось раскручено усилиями «Прогрессивных». Эта партия ещё в декабре собрала все необходимые факты о Краузе и Кронбергсе и отправила заявление в прокуратуру с просьбой оценить возможные злоупотребления.

Причём, судя по всему, это было не единственное заявление такого рода, поданное «Прогрессивными» в прокуратуру. Недаром Спрудс, когда Силиня отправляла его в отставку, во всеуслышание заявил, что это месть за «правдорубство».

Если это так, Эвика Силиня и те силы, что стоят за ней, раздраженные «неджентльменским» поведением «Прогрессивных», ждали благоприятного повода, чтобы нанести по ним удар. Ведь эта партия, как показывают опросы, в последнее время успешно отбирала у «Нового единства» электорат, продвигая нехитрый тезис: «мы честные, а они — воры».

А тут появилась возможность уличить «Прогрессивных» в том же грехе. Ведь возглавляемое Спрудсом министерство, получив огромные деньги, нагло врало в глаза налогоплательщикам насчет якобы построенной «антидронной стены».

После ЧП в Резекне Силиня смогла отнять ресурсное министерство и посадить туда своего человека. Но не рассчитала, что и сама станет жертвой растущего кризиса.

Неутешительные итоги

Кабинет Силини, проработавший менее трех лет, войдет в историю как один из худших в истории Латвии. Его наследие крайне неприглядно.

Во-первых, расширяется и углубляется скандал с убыточной государственной авиакомпанией AirBaltic, в которую закачали сотни миллионов евро, а она продолжает идти на дно.

Аналогичная история разворачивается вокруг масштабного железнодорожного проекта Rail Baltica, куда уже закопали даже не сотни миллионов, а миллиарды евро. Процесс строительства застыл в зачаточной стадии.

Теперь к этим двум неприятностям добавилась и третья — фиктивная «антидронная стена», не сумевшая остановить украинские БПЛА.

Тем временем уже пришла пора начинать формировать бюджет будущего года, в котором намечается дыра в 2-3 млрд евро. Обещанный ранее рост ВВП, как туманно выражаются в правительстве, «задерживается», и помочь могут только внешние заимствования.

Не зря министр финансов Арвилс Ашераденс («Новое единство») перенес вопрос на ноябрь. Дело в том, что в октябре в Латвии состоятся парламентские выборы, и непопулярную тему с дальнейшим раздуванием внешнего долга (он составляет порядка 20,5 млрд евро — около 46,9% ВВП) правительство перекинуло на сменщиков.

Предыдущий премьер-министр Кришьянис Кариньш, которого Силиня заменила в 2023 году, тоже ушел из политики со скандалом. Его уличили в том, что он тратит огромные средства из бюджета на перелеты в роскошных частных самолетах.

Придя к власти, Силиня пообещала устранить бардак в системе госуправления, соблюдать экономию и распоряжаться деньгами налогоплательщиков максимально эффективно. Своего обещания, как теперь видно, она не сдержала, что поспособствовало давно наблюдаемой тенденции — всё большее количество латвийцев попросту отказывается ходить на выборы.

«Чем больше я смотрю на происходящее с правительством, тем больше понимаю, как неуклонно растут шансы партии «Не пойду на выборы — голосовать не за кого», — иронизирует политолог Дембовская.

Политолог Александр Носович в разговоре с ИА Регнум отмечает, что за четыре года конфликта России и Украины это первый случай, когда антироссийское правительство страны НАТО уходит в отставку из-за поддержки Украины и в результате действий Киева.

«В российском экспертном сообществе очень популярна мысль, что Европа так отчаянно держится за поддержку киевского режима, потому что крах внешнеполитической стратегии ЕС повлечёт за собой обвал либеральных режимов по всему континенту. В Латвии это и произошло», — говорит он.

«После четырех лет поддержки Украины против России в воздушное пространство Латвии вторглась не Россия, а Украина. Это катастрофа внешней политики, вполне сравнимая с катастрофой межвоенной Польши, когда на неё после многих лет заигрываний с Гитлером напал Третий рейх», — подчёркивает Носович.