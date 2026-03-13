Латвийское государство продемонстрировало типичный пример «перемоги»: закрыло собственное пропагандистское радио, вещавшее на русском языке, освободив эфир для белорусской русскоязычной радиостанции.

Латышские националисты рвут на себе волосы от ярости, а местные русские довольно посмеиваются. Теперь в восточных регионах Латвии наблюдается всплеск популярности белорусского радио.

«А нас за шо?»

31 декабря 2025-го состоялся последний эфир государственной радиостанции «Латвийское Радио — 4», закрытой по настоянию латышских националистов.

Со стороны причина этого может показаться не вполне понятной — ведь в передачах ЛР-4 усердно «разоблачали» Россию, восхваляли киевский режим, учили латвийских русских покорности и послушанию, распространяли прочие нарративы государственной пропаганды.

Благодаря мощным передатчикам, установленным на восточных рубежах, ЛР-4 «облучало» и приграничные районы России и Белоруссии. Но делало это на русском языке, что возмущало националистов до глубины души.

Они считают, что само по себе публичное использование русского является «подрывной деятельностью», и не намерены делать исключений даже ради священной для них «борьбы с Кремлем».

Русскоязычные СМИ в Латвии давно уже начали душить. Сначала целиком и полностью русский язык зачистили на телевидении.

Потом приняли закон, с начала 2026 года повысивший ставку налога на добавленную стоимость для частной печатной и онлайн-прессы, а также книг на русском языке — с 5% (она осталась только у СМИ и книг на латышском и других языках Евросоюза) до 21%. Вскоре после этого частная русская пресса, как предсказывается, должна окончательно вымереть.

Даже с точки зрения националистов это решение выглядит спорным, так как русские Латвии, лишившись местных источников информации на родном языке, только еще плотнее переходят на потребление российской прессы: почти все овладели нехитрыми техническими приемами, позволяющими обходить блокировки.

Коллектив ЛР-4 изо всех сил пытался доказать властям свою лояльность. Но своим для латышских националистов не стал. Для них он был подозрителен уже тем, что включал пятерых граждан России и Белоруссии, а также шестнадцать «неграждан».

В итоге националистическое большинство в Сейме проголосовало за закрытие организации.

У персонала радио сохранялась надежда войти в число сотрудников созданной вместо него аморфной структуры, которая занялась производством пропагандистского контента в интернет-среде на английском, украинском и — частично — все-таки русском языке.

Однако, как выяснилось, просто так туда не берут: необходимо предварительно пройти экзамен.

И тут в соцсетях раздался «плач Ярославны» в исполнении самой известной ведущей ЛР-4 Ольги Князевой. Она сообщила: «Больше на радио не работаю. Не набрала баллов достаточно для того, чтобы победить в конкуренции с другими коллегами за остатки русского вещания. Не совсем удобна, видимо, для руководства…»

Князева — личность крайне одиозная. В последние годы эта особа, ещё некоторое время назад — гражданка РФ, приехавшая из Республики Коми в Латвию намного позже распада СССР и лишь недавно натурализовавшаяся, являлась главным лицом ЛР-4.

В своей авторской программе она общалась с разными людьми, которых приглашала к себе на эфир. Гости рассказывали, зачем нужно всюду запрещать русский язык, ликвидировать русские школы, почему нужно сносить памятники советским воинам, разрывать связи с Россией и т.д.

А если приглашенный гость вдруг оказывался недостаточно идеологически стоек и допускал какие-то отступления от «линии партии», бдительная ведущая тут же его поправляла.

Бывший евродепутат от Латвии, а ныне политический эмигрант в России Андрей Мамыкин обращает внимание: «С каким отвращением она повторяет вопрос: «Россия — друг?!»

И далее отмечает: «Поскольку по-латышски она говорит примерно так же, как я по-вьетнамски, она и учиться пошла в Балтийский русский институт, потому что там на русском, а не на латышском у неё были лекции».

Обучение Ольги проходило до 2018 года, когда в Латвии запретили преподавать на русском даже частным вузам.

Разогнали юденрат

Коллективу ЛР-4 досталась роль юденрата в гетто — они подробно объясняли соплеменникам, почему их нужно угнетать и ущемлять, а они должны мириться с таким положением вещей.

Правозащитники неоднократно пытались привлечь внимание той же Князевой к проблеме людей, которых националистический режим бросил в тюрьмы за несогласие с проводимой им политикой и за поддержку России.

Ольга, как и ее коллеги, всегда эту тему демонстративно игнорировала. По этой причине большинство латвийских русских к горю оставшейся без работы Князевой отнеслись либо с равнодушием, либо не без злорадства.

Утирать слезы ей помчалась лишь горстка так называемых хороших русских. Бывший депутат рижского горсобрания Константин Чекушин (член партии «Согласие», предавшей интересы русских) возмущался: «Я уже давно убедился, что у нас период, когда по-настоящему государственно мыслящих политических сил нет. Идеологию заменил воинствующий национализм. А он всегда туповат».

ИА Регнум пообщалось с человеком, с которым пытались бороться уволенные журналисты.

Андрей Стариков родился в Риге, но, в отличие от Князевой и ее коллег, отказался стать коллаборационистом. Сейчас он руководит порталом Baltnews.com (филиал МИА «Россия сегодня»), вещающим для жителей Прибалтики.

«Коллектив ЛР-4 — это расходный материал, от которого избавились, как только он исчерпал свою полезность. Популярность этого радио в последние годы была очень низкой: русские Латвии слушали его главным образом лишь затем, чтобы узнать о погоде на неделю», — рассказал Стариков.

«Плач Князевой и ее сообщников к тому и сводится, что польза от них еще могла быть, что от них избавились преждевременно. Во все времена предатели голосили именно это», — напомнил он.

При этом эксперт отметил крайне низкий профессиональный уровень ЛР-4 и убогость производимого им контента. «Уровень наших российских СМИ много выше. Та же Князева явно неконкурентоспособна. Она скучна, она плохо говорит, она труслива», — заключает эксперт.

Воодушевленные «победой» националисты останавливаться не собирались.

Глава Национального совета по электронным СМИ Иварс Аболиньш потребовал ликвидировать еще несколько пока уцелевших коммерческих радиостанций, вещающих на русском.

Оперативно был разработан законопроект, предусматривающий закрытие этих радиостанций до 2034 года.

Выстрел себе в ногу

Беда пришла откуда не ждали. Чиновники наконец-то заметили то, на что давно уже обратили внимание жители Латгалии (восточный регион Латвии): вместо ЛР-4 теперь можно слушать «Радио Беларусь» — подразделение Национальной государственной телерадиокомпании РБ.

Оно вещает на русском, белорусском, английском, французском, испанском, китайском, арабском языках и призвано формировать позитивный образ Белоруссии за границей. В Даугавпилсе (второй по величине город Латвии) его слышно очень неплохо, в более отдаленном Резекне — на холмах.

В погожие дни «Радио Беларусь» иногда добивает и до Риги. Его слышно даже в Вильнюсе.

Рижские специалисты объяснили, что раньше белорусскую радиостанцию не слышали, поскольку частоту занимало «Латвийское Радио — 4». Когда же оно прекратило существование, «Радио Беларусь» стало возможно ловить на значительной части территории Латвии.

Теперь Князева ехидно задается вопросом: знали ли те, кто закрывал «ЛР-4», что частота не бывает пустой? FM-диапазон — это ограниченный ресурс. Если локальный передатчик перестаёт работать, частота не исчезает. И приёмник фиксирует тот сигнал, который обеспечивает наилучшее качество в данной точке.

Она добавила: те, кто считают, что «вражеский» голос можно заглушить, не понимают, что это юридически и технически проблематично. Международные радиорегламенты запрещают преднамеренное создание помех.

«Попытка «перекричать» передатчики соседей означала бы дорогостоящую эскалацию, которая неизбежно повлияла бы и на собственные станции. Одним словом, с физикой не воюют. Её учитывают», — сказала Князева.

«Самое парадоксальное в этой ситуации то, что «Латвийское Радио — 4» отключали под лозунгами укрепления национальной безопасности и защиты информационного пространства», — а получилось ровно наоборот, пожаловалась пропагандистка.

С дополнительными разъяснениями по этой ситуации выступил бывший латвийский журналист Юрий Алексеев.

На родине он подвергался гонениям за профессиональную деятельность — ему грозил немалый тюремный срок. Поэтому Алексеев бежал в Белоруссию, где получил политическое убежище.

Теперь он регулярно выступает в эфире «Радио Беларусь», благодаря чему может донести слова правды до своих бывших соотечественников.

«Приятно, что мои друзья из Латгалии мне пишут: «Алексеев, а мы тебя слышали на бывшей частоте ЛР-4 107,7. Интересно говоришь…» Стараюсь», — делится журналист.

Сейчас латвийские чиновники разводят руками. Аболиньш признает: «Теоретически можно было бы попытаться как-то глушить сигнал, но такие меры обходятся несоразмерно дорого. Конечно, очень плохо, что так происходит, но на данный момент реально бороться с этим практически невозможно».

Националисты уже требуют отставки Аболиньша, допустившего такую ситуацию. Словом, настоящая «перемога».