В Латвии обнародовали показатели рождаемости за первые девять месяцев 2025 года. Прибалтийский регион демографически увядает, и некоторые из местных политиков даже высказывают предположение, что точка невозврата уже пройдена.

Иван Шилов ИА Регнум

Население стран Балтии вымирает, разъезжается и категорически отказывается заводить потомство. В той же Латвии стремительно сокращается количество учебных заведений, зато растет число пансионатов для престарелых.

И как закономерный итог: опустевшие школы начинают перепрофилировать в пансионаты.

Неутешительная статистика

В начале 2025-го в Латвии, по официальным данным, проживали 1 856 932 человек (в 1991-м было около 2,7 млн). Годом раньше, в начале 2024-го, их насчитывалось 1 875 316 — итого минус 18,4 тыс. человек, или 1%.

Число «убывших» за год оказалось лишь немного меньше населения Екабпилса, Огре или Валмиеры (крупным по латвийским меркам городов) и больше, чем живущих в Саласпилсе. А за десять лет оно составило 129 тыс.

Для сравнения: в двух крупнейших после Риги городах Латвии Даугавпилсе и Елгаве вместе взятых в начале этого года проживали около 134 тыс. человек.

Минус 18,4 тыс., судя по данным латвийского Центрального статистического управления (ЦСУ), — это самая большая годовая убыль за почти десять лет.

Статистика за 2025-й оказалась столь же неутешительной: за девять месяцев этого года в Латвии зарегистрированы на 10,9% новорожденных меньше, чем за тот же период 2024-го. Умерли же 19 186 человек (на 3%) меньше. Число умерших превысило число родившихся больше, чем в прошлом году. На 1 октября общая численность населения составляла 1,828 млн человек.

В последние годы наметилась массовая тенденция — выезд из Латвии уже не отдельных людей, а семей с детьми. При этом особенно активно вывозят своих детей русские родители. Их мотивация объяснима: спасти своих отпрысков, дав им шанс на достойное образование.

Как известно, в последние годы в Латвии полностью ликвидировали обучение на русском в школах нацменьшинств, стопроцентно переведя их на латышский. Реакция русских родителей на эту ситуацию вполне предсказуема.

Однако и латышских родителей с детьми уезжает не меньше. Правда, в этом случае мотивация другая — главной причиной выступает желание построить свою жизнь в более благополучном государстве, где нет такого дефицита достойно оплачиваемых рабочих мест.

При таких тенденциях не удивительно, что школы в Латвии закрываются одна за другой. За последние пятнадцать лет страна лишилась 315 учебных заведений (треть от их прежнего количества). И процесс продолжается: в этом году министерство образования и науки одобрило реорганизацию или закрытие еще 19 учебных заведений.

Пенсионеры вместо детей

Свежая статистика по детским садам пока отсутствует — есть лишь данные годичной давности. На начало 2024/2025 учебного года в учреждениях дошкольного образования было зарегистрировано 90 315 детей — на 4,8% меньше, чем годом ранее. Число детей в возрасте от пяти лет уменьшилось на 5,2%. Подобная тенденция наблюдалась и в предыдущие годы.

Число дошкольных образовательных учреждений также сократилось на 4,5%. А численность педагогов там упала на 11%.

По данным Латвийской ассоциации местных и региональных самоуправлений, больше всего детей сосредоточено в Риге, где детсады посещают около 21 тысячи человек. В следующих за Ригой краях детей в пять-восемь раз меньше.

«На выборах в Рижскую думу в 2020-м году политики обещали решить вопрос нехватки мест в детских садах. Теперь заведующие хвастаются, когда у них укомплектованы хотя бы некоторые группы», — иронизирует депутат горсобрания Инна Дьери.

Жители делятся в соцсетях невеселыми наблюдениями. «Около моего дома стоит замороженная стройка детского сада. Да и детей в Каугури (район города Юрмала. — Прим. ред.) столько нет», — отмечает юрмальчанка.

Еще одна жительница пишет: «Что делает наше правительство? Прославляет цвета радуги и убивает своими решениями всё в стране: демографию, здравоохранение, образование и пенсионный фонд. Сегодня нет новорожденных, а завтра не будет вообще ничего».

При этом налицо и обратный процесс: число пенсионеров в государстве достигло уже 440 тыс. человек и продолжает расти. В связи с этим обнаружилась новая тенденция — опустевшие школы начали перепрофилировать в дома престарелых. В текущем году таких случаев насчитывается уже пять.

Потребность в домах престарелых продолжает расти: очереди в них длинные, а мест мало. Сейчас за счет средств из еврофондов, выделивших почти 65 млн евро, строятся восемь центров, где будут размещать пожилых людей.

Проблема, однако, заключается в том, что такого рода заведения не бесплатны. Но всё, что могут сделать чиновники, — это призывать «планировать свою старость», чтобы заранее вовремя обеспечить себе место в пансионате.

«Цена услуг пансионата составляет 1800-2000 евро в месяц. Сам клиент в любом случае должен платить 85% своей пенсии. А дальше всё зависит от выбранной модели финансирования и вида пансионата», — поясняет глава социального управления департамента благосостояния Рижской думы Мартиньш Моорс.

Тусклый праздник

18 ноября Латвия отметила День независимости. По этому поводу состоялись факельные шествия, а высшие чиновники наговорили цветистых речей. В частности, премьер-министр Эвика Силиня отметила, что «сегодня мы сами способны решать свою судьбу». Во всех речах вновь и вновь повторялось, что главными ценностями государства являются латышский язык и «латышские ценности».

Таким образом представителям национальных меньшинств, составляющих до 35% латвийского населения, снова и снова внушали: вы здесь лишние.

При этом в СМИ недавно появились результаты свежего опроса, тревожного с точки зрения латышей: в случае боевых действий большинство нацменьшинств защищать страну не станет, а постарается сразу уехать.

Но сложить два и два — то есть понять, что люди, которых на протяжении десятков лет государство мордует и оскорбляет, защищать его, естественно, не хотят — многие латыши не способны.

«Латыши строят национальное государство, игнорируя потребности (социальные и культурные) других национальных групп. Вот пусть сами его и защищают», — этот безымянный комментарий в соцсетях набрал огромное количество лайков.

Наиболее свободно высказываются те латвийцы, кто уже выскользнул из лап своего государства. Так, видеоблогер Дмитрий Матаев иронически пишет: «Латышская империя» празднует День независимости. У меня сотни знакомых, друзей, родственников там осталось. Никто никогда не отмечает этот день. Зато в отчетах жители обожают власти и этот типа «праздник». Но почему-то нет ни одной фотки, что люди массово приходят искренне порадоваться».

Матаеву терять уже нечего. Недавно он отсидел год в тюрьме за критику режима, а выйдя, сразу с семьей эмигрировал в Белоруссию.

Популярный в Даугавпилсе видеоблогер Серега Крепостной выложил ролик, где он 18 ноября выходит на центральную площадь этого второго по величине города Латвии — и практически никого вокруг.

«Даугавпилс — второй по величине город в стране. И он пустой! Отсюда люди уезжают. Прекрасный город — некогда здесь было много людей, много заводов. Город жил, здесь были счастливые, классные люди! Но теперь молодежь уезжает. Но нам говорят совсем о других проблемах», — рассуждает он.

Пустые улицы, массовая подавленность и пессимизм населения — вот с чем Латвия встретила свой очередной День независимости. И каких-то тенденций, способных переломить эту «траекторию смерти», не проглядывается пока даже на горизонте.