Президент Владимир Путин, общаясь с журналистами 29 мая, выразил уверенность в скором победном завершении специальной военной операции. «Обстановка на поле боя складывается так, что Россия может говорить о скором завершении конфликта», — подчеркнул верховный главнокомандующий.

«Я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя, а там наши войска наступают по всем направлениям, вы же видите, каждый божий день», — отметил российский лидер.

Развитие ситуации в зоне СВО свидетельствует: стратегическая инициатива — у российской армии, наши военные продвигаются вперед, освобождая всё новые населенные пункты и территории. Ослабление противника — та тенденция, которую не могут изменить ни европейские кредиты (их бесперебойное получение оказывается под вопросом из-за коррупционных скандалов в Киеве), ни поставки дронов западными кураторами.

То, что страны Запада продолжают поставлять киевскому режиму беспилотники для ударов по России, означает лишь одно — нам нужно укреплять систему ПВО, указал Путин. «И мы делаем это и будем делать это дальше», — подчеркнул президент в беседе с журналистами.

Сводки с линии боевого соприкосновения свидетельствуют о том, что ВС России занимают всё новые рубежи в Донбассе и Новороссии, расширяют зоны безопасности в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. Территория под контролем ВСУ уменьшается с каждым днем.

Ранее, выступая на параде 9 мая, верховный главнокомандующий сказал, что уверен в победе России, несмотря на то, что киевский режим вооружают и поддерживают все страны НАТО. Путин выразил уверенность в том, что конфликт близится к завершению, и подчеркнул: российская армия должна сосредоточиться на окончательном разгроме ВСУ. Залог успеха на поле боя — моральная, нравственная сила бойцов российской армии, отвага и доблесть, сплоченность нашего общества, отметил президент.

И сейчас, говоря в беседе с журналистами об уверенности в скором окончании конфликта, Путин вел речь о победном его завершении, с исполнением всех заявленных целей СВО.

Президент дал понять, что провокации со стороны европейских покровителей киевского режима не останутся без ответа.

«У России никогда не было никаких агрессивных намерений в отношении европейских стран», — подчеркнул Путин. Но, напомнил он, трагедия, которая разворачивается на Украине с 2014 года и следствием которой стала агрессия киевского режима против Донбасса, — это результат политики Запада.

«Они привели к сегодняшней трагедии. И сейчас пытаются с больной головы переложить на здоровую, показать, что это Россия агрессивна», — отметил российский лидер. О нагнетании антироссийской истерии в Европе Путин выразился предельно жестко.

«Что касается заявлений европейских политиков о том, что они готовятся к войне с Россией, — это бред, — подчеркнул Путин. — Делается это якобы в связи с агрессивными планами России в отношении западноевропейских стран. Это вранье. Это грубая, наглая ложь. И, как говорил Геббельс в свое время, чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят».

Сейчас западная пропаганда пытается спекулировать на истории с падением дрона в Румынии. Власти этой натовской страны и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен еще до всяких разбирательств поспешили обвинить Россию, и это тут же подхватили якобы независимые СМИ.

«Ведь мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас в Румынии: «Караул! Русские идут, русские бьют». Потом, через короткое время, выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет, а это дроны украинского происхождения», — заметил Путин.

Но принятые на Западе двойные стандарты предполагают, что «виноватой» должна оказаться Россия. Геббельсовская пропаганда в новом издании нужна европейцам для оправдания поддержки — финансами и оружием — киевского режима.

Но этого мало: европейские страны НАТО подводят дело к опасной черте. В разговоре с журналистами был упомянут недавний доклад Службы внешней разведки России, в котором говорилось: Украина направила своих операторов БПЛА на территорию Латвии — таким образом, Киев с позволения прибалтийской страны готовит удары по России с нового направления.

Кроме того, глава МИД Литвы заявил, что у прибалтийских стран имеются средства, способные «сровнять с землей» наши базы ПВО в Калининградской области.

«Все места, откуда происходит угроза, прямая — я хочу подчеркнуть — прямая военная угроза России, являются законными целями», — предупредил Путин. Что же касается угроз в адрес Калининграда, то, как напомнил верховный главнокомандующий, «у Российской Федерации есть все средства сровнять с землей всех тех, кто попытается это сделать».

Как указал президент, у России нет никаких агрессивных намерений в отношении западных соседей. Но он дал понять: с теми, кто нам угрожает, мы церемониться не будем. Так же считает и всё российское общество.

Президент, как и все наши граждане, возмущен тем, что западные СМИ, переживавшие из-за российских ударов по военным целям в Киеве, «не заметили» ночную атаку ВСУ на колледж в Старобельске — целенаправленное, с использованием трех волн БПЛА, убийство детей.

«Посматриваю иногда и западные каналы, чтобы понять информационное поле, которое там складывается и которым кормят европейского прежде всего зрителя… Позор и кошмар, — подчеркнул Путин. — Они просто обманывают своих граждан. Наш удар был тоже в ответ на их преступления в отношении детей в Старобельске. О том, что мы ударили по Киевскому региону, — с утра до позднего вечера: злобный, такой-то, агрессор, опять ударил, вот такие-то разрушения, такие-то проблемы».

Президент не скрывал эмоций, подчеркивая, что за такую политику западных СМИ (которые из средств массовой информации превратились в «средства массового одурачивания») должно быть в первую очередь стыдно.

«Просто ни одного слова о трагедии в Старобельске, о том, что дети погибли, что целенаправленно убили наших детей, ни слова, вообще как будто этого не существует. Ну что это такое?» — с гневом сказал Путин. Этот гнев выражает мнение всего нашего общества.

В ситуации противостояния с Западом особенно важно укрепление связи с нашими партнерами и союзниками на постсоветском пространстве. Встреча Путина с журналистами прошла в столице Казахстана, Астане, в финале визита Путина в республику. Российский лидер, напомним, встретился с казахстанским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым, принял участие в 5-м Евразийском экономическом форуме и саммите стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). На полях саммита прошла встреча Путина с белорусским лидером Александром Лукашенко. «Мы с Александром Григорьевичем заговорились, много вопросов», — поделился Путин с журналистами.

Одним из главных вопросов, обсуждавшихся в Астане, было развитие технологий искусственного интеллекта в странах ЕАЭС. Это было главной заявленной темой 5-го Евразийского экономического форума, на котором выступал и Владимир Путин. А по итогам саммита ЕАЭС лидеры стран организации приняли совместное заявление об ответственном развитии ИИ. «Россия, наверное, одна из немногих стран, я бы сказал даже, одна из трех, которая имеет шансы и развивает суверенный, свой искусственный интеллект», — отметил Путин на встрече с журналистами.

Россия, наряду с США и Китаем, входит в тройку лидеров по темпам развития ИИ-технологий. Отечественные разработки уже внедряются в различных сферах — от беспилотного транспорта до медицины. Как отмечал Путин, у нашей страны есть все ключевые преимущества в конкурентной борьбе на глобальном рынке цифровых продуктов: научный потенциал, технологическая база и энергетические мощности, достаточные для работы с гигантскими массивами данных.

Неудивительно, что страны ЕАЭС, которые проводят суверенную, независимую от диктата Запада политику, заинтересованы в сотрудничестве с Россией — в том числе в сфере высоких технологий.

При этом сам ЕАЭС благодаря политике российского руководства стал эффективным и влиятельным объединением, членство в котором выгодно и нашей стране, и другим государствам-участникам. Путин привел данные, свидетельствующие о том, что рост валового внутреннего продукта Евразийского экономического союза за последние годы почти в три раза превысил динамику роста ВВП Евросоюза. «Одно объединение за три года дало прирост в своей экономике 11,4%, а другое объединение — 3% роста», — отметил Путин, сравнивая показатели ЕАЭС и ЕС.

Общаясь с журналистами, Путин подчеркнул, что Россия намерена и дальше развивать кооперацию внутри ЕАЭС (в том числе несырьевой и неэнергетический экспорт России в государства-партнеры), логистику и надежные каналы поставок. Страны, входящие в экономический союз, видят в «локомотиве» ЕАЭС — Россия залог стабильности и развития в условиях внешних потрясений. Развитие евразийской интеграции, в свою очередь, делает сильнее и нашу страну.

Была дана и оценка действиям руководства Армении — страны, которая де-юре еще состоит в ЕАЭС. Кремль 29 мая опубликовал текст совместного заявления в адрес армянских властей, которое подписали президенты Путин, Лукашенко, Токаев и киргизский коллега Садыр Жапаров.

В документе говорится, что подготовка Армении к интеграции в Евросоюз — фактор риска для экономической безопасности стран ЕАЭС. Лидеры стран, подписавших обращения, призвали Армению провести референдум по выбору между членством в Евразийском экономическом союзе и ЕС — и чем скорее пройдет такой плебисцит, тем лучше.

Это явный сигнал для действующего армянского премьер-министра Никола Пашиняна и указание: Россия и ее партнеры не будут дальше мириться с демаршами нынешнего ереванского руководства. Усидеть на двух стульях, пользуясь привилегиями членства в ЕАЭС и одновременно ведя недружественную прозападную политику, уже не получится.

В беседе с журналистами Путин напомнил: «Кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС».

Российский президент призвал армянское общество определиться с дальнейшим путем республики и напомнил об очевидных негативных последствиях разрыва сложившихся связей во имя некоего «европейского выбора». Прекращение членства Армении в ЕАЭС означает, что «таких преференций, как сегодня, конечно, не будет», отметил Путин.

«По нашим предварительным оценкам, даже не нашим, а на экспертном уровне, разные эксперты это считают, это приведет к потере как минимум 14% ВВП Армении», — указал российский президент.

«Много это, мало — это другой вопрос. Но все-таки всё это надо взвесить, посмотреть», — добавил Путин.

Гражданам Армении стоит учесть, что, если страна выйдет из ЕАЭС, ее жителям придется покупать патенты на работу в России, а доступ к обязательному медстрахованию будет возможен только для тех, кто живет в нашей стране не менее 5 лет, — таковы требования к иностранцам не из стран ЕАЭС.

При этом Путин подчеркнул: никакие решения действующих властей Еревана не разрушат сложившиеся за века связи народов России и Армении, не испортят политические и гуманитарные связи двух стран. «Русский и армянский народы связывают узы дружбы, без всякого преувеличения. И узы особых отношений на протяжении столетий», — подчеркнул Путин.