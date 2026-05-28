28 мая в Астане прошли переговоры Владимира Путина с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Встреча во Дворце Независимости стала главным пунктом начавшегося накануне визита российского президента в Казахстан. Лидеры двух стран подписали Совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Первой основой названа общность истории и ответственное отношение к ее объективному осмыслению в духе дружбы и добрососедства. Вторая основа — общие усилия по развитию евразийской интеграции. Третья основа дружбы подразумевает превращение российско-казахстанской границы в пространство сотрудничества.

Четвертая основа для добрососедских отношений — экономическое партнерство. Пятая — уважение к языковому и культурному многообразию как общему достоянию. Шестая основа дружбы — взаимодействие в области образования, спорта, молодежных проектов. Наконец, седьмая основа — совместный взгляд в будущие, понимание общности задач развития.

Символическим воплощением добрососедских отношений двух стран стало дерево, которое Путин и Токаев вместе посадили на Аллее вечной дружбы народов в Астане.

Реализация семи основ на практике — полтора десятка документов, которые Россия и Казахстан подписали 28 мая. В их числе — соглашение о строительстве «Росатомом» первой АЭС на казахстанской территории. Гендиректор корпорации Алексей Лихачёв пояснил: «Росатом» будет стараться воплотить проект уже в этом десятилетии.

Правительства двух стран заключили соглашение о расширении сотрудничества в нефтяной сфере. Российский Центробанк и Национальный банк Казахстана договорились о совместном противодействии мошенническим схемам. Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев дали символический старт строительству центра для одаренных детей «Сириус» в столице Казахстана.

«Мы обстоятельно обсудили основные вопросы двустороннего взаимодействия в политике, экономике, культурно-гуманитарной сфере, затронули и актуальные сюжеты международной повестки дня», — резюмировал российский президент. Он упомянул совместное заявление, в котором обозначены приоритетные задачи укрепления всего комплекса российско-казахстанского сотрудничества.

«Заключен также ряд важных межправительственных и межведомственных документов, охватывающих самые разные отрасли: от энергетики и финансов до здравоохранения и образования», — отметил Путин.

Нынешняя встреча в Астане закрепляет и развивает сложившуюся тенденцию. «Российско-казахстанские отношения находятся на подъеме», — подчеркнул президент России.

В канун визита лидера нашей страны в Астану, 26 мая, «Казахстанская правда» опубликовала статью Путина, в которой президент отметил: к 2026 году в республике при участии российских инвесторов работают не менее 70 крупных проектов в автомобилестроении, машиностроении и химической промышленности. Это позволило создать в Казахстане более 60 тысяч новых рабочих мест.

На встрече 28 мая Токаев упомянул уже действующие 177 совместных российско-казахстанских инвестпроектов общей стоимостью 53 млрд долларов. Путин в свою очередь указал, что объем взаимной торговли скоро преодолеет отметку в 30 млрд долларов. Для сравнения: в 2020-м этот показатель составлял 19 млрд долларов.

Российское руководство выбрало курс на развитие отношений «вдолгую» — которые приносят выгоды и нашей стране (поддерживая устойчивость отечественной экономики и усиливая наши стратегические позиции в регионе), и партнерам в Астане. Ближайший сосед воспринимает укрепление связей с Россией как залог стабильности и безопасности.

«В том, что сотрудничество Казахстана и России вышло на такой беспрецедентно высокий, качественный уровень, это, конечно же, заслуга президента Владимира Владимировича Путина», — подчеркнул Токаев.

«Считаем Россию великим государством»

То, как российского лидера встречали в Астане, свидетельствует об особой важности этого визита для принимающей стороны. Борт №1, приземлившийся в Астане 27 мая, сопровождали истребители. В аэропорту гостя встречали почетный караул и военный оркестр.

Президент Токаев приветствовал российского коллегу у трапа самолета. Перед главами двух государств провели военный парад. Над аэродромом кружили вертолеты с флагами России и Казахстана. Приезд Путина в столицу республики предварял пролет самолетов с российским флагом.

Приветствуя Путина во Дворце Независимости, Токаев подчеркнул: «Казахстан дорожит узами вечной дружбы и стратегического партнерства с Россией. Считали и считаем Россию великим евразийским государством с богатейшим историческим прошлым и огромным потенциалом будущего развития».

Обращаясь к российскому президенту, казахстанский лидер сказал: «Вы возглавляете страну в сложнейший период тотальной перестройки истории современного миропорядка, с честью и достоинством выполняете миссию, имеющую судьбоносное значение для русского народа и российского государства».

Из речи Токаева следовало, что одно из крупнейших государств на постсоветском пространстве признаёт усиливающуюся роль Москвы в глобальной политике.

«Будучи выдающимся государственным деятелем, политиком мирового масштаба, он (Путин) проводит последовательную политику на укрепление статуса России как великой державы. Без прямого участия России ни одна крупная и значимая международная проблема не может и не сможет найти должного решения», — констатировал казахстанский президент.

Республика же со своей стороны готова обеспечить развитие трансконтинентальных коридоров Север — Юг, Восток — Запад, в которых заинтересована и Россия, и Казахстан, и страны Центральной Азии, и партнеры в дальнем зарубежье.

Визит российского лидера закрепил не только экономическое, но и геополитическое партнерство Москвы и Астаны. Путин, обращаясь по итогам переговоров к представителям казахстанских, российских и международных СМИ, заметил: «При рассмотрении ключевых международных вопросов подтверждено, что по большинству из них позиции России и Казахстана очень близки или практически совпадают».

Встреча 28 мая вновь продемонстрировала миру то, в чем уже могли убедиться и наши партнеры, и недоброжелатели. США и Евросоюз, которые делали ставку на отрыв Казахстана и Центральной Азии от России, проиграли эту битву. Закрепить евроатлантическое влияние в этой части постсоветского пространства, настроить власти и народы против нашей страны не удалось. Это не значит, что Запад не оставит попыток «раскачать» регион. Но и Россия, и Казахстан придерживаются общей линии — противодействовать этим попыткам.

«Поэтому вечная дружба, устойчивое добрососедство, взаимное доверие — это не пропагандистские лозунги, а сама суть мирного бытия наших народов, прочная гарантия их успехов во всех сферах общественной жизни, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. — Считаем работу в этом направлении святой обязанностью руководителей наших стран, как настоящих, так и будущих, потому что дружбе и сотрудничеству Казахстана и России альтернативы не существует».