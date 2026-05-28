Государственный визит Владимира Путина в Казахстан привлек повышенное внимание не только из-за своего статуса, но и привязки к саммиту стран Евразийского союза, который состоится после его завершения.

Тут в центре внимания (не официального, а политического и информационного) расположилась Армения, от которой ждут определенности в отношении ее будущего: курс на интеграцию с Евросоюзом или сохранение членства в ЕвразЭС.

Но при всей значимости армянского выбора (в реальности не существующего: география — это судьба, и Армения просто не может изменить ее) отношения России и Казахстана имеют куда более важное значение.

Поэтому спекуляции на тему того, что вслед за Арменией Россия со временем потеряет и Казахстан (и вообще всю Среднюю Азию), были не просто ожидаемы — но более чем понятны.

Две соседние страны являются основой Евразии — эти слова президента Токаева вовсе не преувеличение. Так и есть — поэтому тесный союз между ними не может нравиться тем, кто делает ставку на геополитическое и историческое поражение России. Увести Украину в Европу и оторвать Казахстан (а значит, и всю Среднюю Азию) от России — вот задача максимум для наших геополитических противников.

Но если украинские постсоветские элиты оказались удобным объектом для внешнего влияния (а потом у них и вовсе возобладала фракция, сделавшая ставку на разрыв с Россией), то в Казахстане элиты и руководство всегда стремились сохранить собственную субъектность и не играли в опасные игры.

И Назарбаев, и Токаев не просто проводят грамотную политику — они последовательно выступают за евразийскую интеграцию (первый президент Казахстана вообще был ее инициатором). То есть не пытаются обмануть географию, историю — и ставят интересы собственного народа на первое место.

Казахстан имеет максимально близкие отношения с Россией и очень хорошие связи с Китаем — это фундамент не только его политики, но и такой важной для Евразии организации, как ШОС. При этом в Астане сидят не марионетки Москвы и Пекина — там исходят из собственного понимания казахстанских интересов. Поэтому не отвергают отношения с Западом, выстраивая экономические и даже политические связи так, как считают нужным.

В последние годы внимание Европы и США к Средней Азии, и в первую очередь к Казахстану, усиливается — проходят многосторонние саммиты, приезжают высокие гости. В начале года Токаев даже участвовал в первом заседании трамповского Совета мира в Вашингтоне — то есть Казахстан демонстрирует Западу свое желание поддерживать и развивать отношения.

При этом четко давая понять, что ни в каких антироссийских проектах участвовать не будет. И Запад вынужден с этим считаться, потому что сам заинтересован в укреплении своих позиций в Средней Азии.

То есть у Токаева получается сохранять отношения со всеми — и с Китаем, и с Россией, и с США, и с Европой? Да, но это не беспринципность. Дело тут в умелом использовании существующего у мировых тяжеловесов интереса к его стране.

Да, это сложно и несет потенциальные риски, но если правильно расставлять приоритеты, то игра стоит свеч. И то, что Казахстан особо выделяет свои отношения с Россией, — осознанный выбор. И он сказывается не только на отношениях с Западом.

Например, в последние годы усиливаются интеграционные процессы в тюркском мире: буквально две недели назад Токаев принимал саммит Организации тюркских государств (в которую входят несколько республик бывшего СССР — от Азербайджана до Киргизии). Приезжал турецкий лидер Эрдоган, все было торжественно и масштабно.

Но на заседании совета ОТГ Токаев внезапно заговорил о военном союзе тюркских государств — точнее о том, что эту идею необходимо решительно отвергнуть. Он заявил, что в последнее время некоторые выступают с такой идеей, но «их негативные намерения для нас очевидны», и поэтому Казахстан выступает против и считает, что ОТГ не является ни военной, ни геополитической организацией.

Это заявление имеет прямое отношение к России — потому что наша страна, естественно, категорически против размывания ОДКБ, в состав которой входят многие среднеазиатские страны.

Появление альтернативного военного союза никак не стыкуется с нашими национальными интересами, не говоря уже о том, что тюркский военный альянс (который сейчас инициирует скорее Баку, чем Анкара) практически неминуемо станет объектом манипуляций англосаксонских стратегов, которые попытаются использовать его против России.

Все это понимают, и поэтому Токаев предпочел сразу же внести ясность. Это сигнал и Москве, и Пекину, который, естественно, тоже не приветствует идею военной интеграции тюркского мира.

А против культурного и экономического сближения тюркских стран Россия не может возражать, потому что на самом деле сама является частью тюркского мира. Причем не простой частью, а его родиной.

Поэтому Токаев и поддержал российский проект «Алтай — колыбель тюркской цивилизации», и выступил за создание формата «ОТГ плюс» — то есть расширение организации, которое позволит включить в него и Россию.

Евразийское пространство является родиной и славян, и тюрок, и других народов, и мы не должны позволять никаким внешним силам сталкивать нас и играть на противоречиях. Должны сами определять свое будущее и быть вместе — как Россия и Казахстан.