Владимир Путин, который сейчас находится с визитом в Казахстане, выступил на проходящем 28–29 мая в Астане 5-м Евразийском экономическом форуме. Международная встреча посвящена роли ЕАЭС (Евразийского экономического союза) в глобальной цифровой гонке. После пленарного заседания президент посетил специализированную выставку о развитии в странах ЕАЭС технологий искусственного интеллекта.

Александр Щербак/ТАСС

«Развитие инструментов искусственного интеллекта требует большого, солидного финансирования. Выясняется, что Россия в состоянии концентрировать на этих направлениях нужные объемы финансовых ресурсов», — отметил Путин, выступая с трибуны форума. Президент указал на то, что наша страна — одна из немногих держав, которая способна создавать и уже создает суверенные платформы развития ИИ.

Путин упомянул и условия, которые облегчают поддержание отечественных систем искусственного интеллекта. Обработка гигантских массивов данных, на которой основана работа ИИ, требует соразмерного потребления энергии. В этом смысле у России есть явные преимущества: электричество поставляют крупные АЭС (плюс у нас уже есть развитые технологии создания малых электростанций атомной генерации).

«Можем использовать и другие источники, имеется в виду и гидрогенерация, имеются в виду и традиционные виды энергетики. Всё можно использовать, у России здесь очевидные — думаю, здесь, в этом зале, нет даже необходимости об этом говорить — конкурентные преимущества», — обратился Путин к участникам форума.

Из выступления президента следует: руководство страны сделало серьезную ставку на участие России в конкурентной борьбе за глобальный рынок продуктов ИИ. Власть обозначает приоритетной целью развитие цифровых технологий и необходимого для них «железа». Это подразумевает и поддержание энергетических мощностей (о чем говорил Путин на форуме), и вложения в подготовку команд разработчиков и других профильных IT-специалистов.

Риски преодолимы

Путин в своем выступлении коснулся темы, к которой до этого обращался не раз, — «цифра» не только меняет производственные процессы, но и перестраивает рынок труда.

«Вполне реален сценарий, когда миллионы людей лишаются работы или будут вынуждены поменять род деятельности, — подчеркнул президент России. — Могут исчезнуть целые профессии из-за того, что на смену человеку придет компьютерный разум».

Путин напомнил: уже сейчас ИИ заменяет сотрудников младшего звена — особенно там, где дело касается подготовки и анализа документации, разработок программных кодов. В обозримой перспективе цифровой интеллект может заместить и персонал среднего звена, «такие процессы необратимы и неизбежны», добавил российский лидер.

Но Путин указал на то, что в ИИ-технологиях следует видеть не только риски, но и возможности для развития. «К грядущим пока переменам нужно быть готовыми, а еще лучше использовать их как драйвер ускоренного экономического роста, — подчеркнул президент. — В России приняты и реализуются национальные и отраслевые программы, направленные на внедрение искусственного интеллекта в самых разных сферах жизни общества».

Что же касается неизбежных рисков при изменениях на рынке рабочих рук, то к ним нужно готовиться и их упреждать. Это направление — на контроле руководства страны. Так, например, в декабре прошлого года на заседании Госсовета Путин поручил создать условия для доступной переквалификации работников с учетом быстрого развития ИИ.

«Важно обеспечить людям понятный для них профессиональный переход, открыть перед ними новые возможности для обучения, переобучения и роста квалификации в течение всей жизни», — подчеркнул тогда президент.

Ранее Путин указывал на важность правового регулирования использования «цифры», с тем чтобы гарантировать безопасность граждан и их права.

Российское руководство — в отличие от властей некоторых других стран — не пытается «затормозить» развитие ИИ. Напротив, речь идет о всемерной поддержке развитию национальных цифровых технологий.

В речи на Евразийском экономическом форуме Путин отметил, что во многих сферах искусственный интеллект уже меняет жизнь к лучшему. Президент привел в пример работу врачей в Москве. «Пациент оказывается в карете скорой помощи, и пока едет, на него полностью формируется всё его досье, — отметил Путин. — В больницу человек приезжает — о нем уже всё известно, и решение практически уже подготовлено к дальнейшим действиям соответствующих специалистов. Это в корне меняет само здравоохранение».

Российская власть, поддерживая появление ИИ на суверенной платформе, добивается того, чтобы технологии развивались рационально и не во вред людям.

Пять слагаемых успеха

Ранее Путин неоднократно подчеркивал: от способности России участвовать в стремительном развитии технологий зависят суверенитет и само существование страны. Президент также указывал на то, что наши конкурентные преимущества позволят укреплять влияние за рубежом.

10 апреля на совещании по вопросам развития технологий искусственного интеллекта президент поручил профильной комиссии создать систему продвижения российского ИИ за рубежом. Путин дал указание развивать взаимодействие в этой сфере с партнерами по СНГ, Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС.

На форуме в Астане Путин также указал: у России есть всё необходимое для того, чтобы занять лидерские позиции в сфере новейших IT-технологий.

«Во-первых, мы прекрасно себе отдаем отчет в том, насколько важны эти знания, и понимаем фундаментальность этих знаний, этих инструментов. Во-вторых, мы понимаем возможности и риски внедрения соответствующих технологий. Третье — располагаем интеллектуальным потенциалом», — перечислил российский лидер.

Четвертым условием президент назвал энергетическую базу, а пятым — способность страны вкладывать необходимые объемы финансовых ресурсов.

Лидер страны и ранее, и сейчас, с трибуны форума ЕАЭС в Астане, дал понять: благодаря использованию преимуществ должны появиться продукты и решения, интересные и для россиян, и для зарубежных партнеров.