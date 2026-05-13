Участники инициированных президентом кадровых проектов — «Время героев» и «Школа губернаторов» Александр Шуваев и Егор Ковальчук назначены врио руководителей Белгородской и Брянской областей.

Михаил Метцель/РИА Новости/POOL Президент РФ Владимир Путин во время встречи с Егором Ковальчуком в Кремле

Соответствующие указы Владимир Путин подписал 13 мая. Ранее президент принял отставку губернаторов Брянской и Белгородской областей Александра Богомаза и Вячеслава Гладкова по собственному желанию.

Президент провел в Кремле рабочие встречи с обоими временно исполняющими обязанности глав регионов.

Александр Шуваев — из Белгородской области, родился в городе Новый Оскол в 1981 году. Профессиональный военный, в 2002-м окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, в 2015-м — Общевойсковую академию имени Фрунзе.

Участник контртеррористических операций на Северном Кавказе, в августе 2008-го участвовал в операции по принуждению Грузии к миру. С 2017 года командовал 51-м парашютно-десантным полком 106-й гвардейской дивизии ВДВ. С начала специальной военной операции служил на передовой.

Михаил Метцель/РИА Новости/POOL Александр Шуваев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле

Как сообщает ТАСС, Шуваев получил позывной Спартанец, участвовал в боевых действиях на территории ДНР и ЛНР. Командовал 4-й отдельной мотострелковой бригадой 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР, которая освобождала Северодонецк и Лисичанск. Командуя 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригадой, участвовал в боях за освобождение Авдеевки.

За боевые заслуги Шуваев был удостоен звания Героя России, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Александра Невского, тремя орденами Мужества и медалью Суворова.

В июне 2025 Александр Михайлович стал одним из 85 участников второго потока «Времени героев» — программы, которая была создана по инициативе президента Путина и реализуется Высшей школой государственного управления (ВШГУ) на базе мастерской управления «Сенеж».

В январе 2026 года Шуваев был назначен заместителем главы Иркутской области. Во время обучения его наставником стал действующий губернатор региона Игорь Кобзев.

«Герой России, кавалер трех орденов Мужества Александр Шуваев принял решение работать на благо Иркутской области, и для нас это большая честь. Он проявил себя в условиях специальной военной операции, и сейчас все его знания, умения, навыки будут направлены на защиту интересов жителей Приангарья, поддержку участников СВО и их семей», — отметил тогда Кобзев.

Полпред президента в Уральском федеральном округе, участник программы «Время героев» Артём Жога приветствовал назначение Шуваева врио главы Белгородской области.

«Поздравляю моего боевого товарища Александра Шуваева с назначением на должность врио губернатора Белгородской области! <…> Мы встречались со Спартанцем на линии боевого соприкосновения и в гражданской жизни — на программе «Время героев». Уверен, что он с присущими ему энергией, решительностью и уверенностью будет заниматься развитием родной для него Белгородской области», — написал Жога на странице в национальном мессенджере Max.

Михаил Метцель/РИА Новости/POOL Егор Ковальчук во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле

Егор Ковальчук, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области, родился в 1973 году. Имеет три высших образования: экономическое, юридическое и хозяйственное (специалист в сфере водоснабжения).

На госслужбе свыше двадцати лет, получил опыт работы от муниципального уровня (был мэром Миасса) до федерального — в Минстрое России.

В 2015–2019 годах возглавлял департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского АО. С 2019-го вице-губернатор Челябинской области. На этом посту в августе 2022 года принимал делегацию ДНР, прибывшую для укрепления сотрудничества с южноуральским регионом.

В июле 2024-го Егор Викторович сам получил важное назначение на новые территории — возглавил правительство ЛНР. На этой должности отвечал за воплощение в жизнь планов развития республики, а также включения ее в реализацию новых нацпроектов, объявленных президентом. Одним из важных направлений работы Ковальчука стало восстановление школ в Луганской Народной Республике.

Егор Ковальчук — выпускник шестого потока «Школы губернаторов», программы подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы, которая стартовала в июне 2017 года на базе ВШГУ.

«Конечно, большая честь получить такое предложение», — прокомментировал Ковальчук назначение врио главы Брянской области в беседе с «РИА Новости». Управленец заявил о готовности работать в регионе с непростой ситуацией.

В комментарии ТАСС Ковальчук назвал свои основные задачи: «Войти в курс дела, определить приоритеты, завершить начатые проекты, которые уже сейчас реализуются, найти взаимопонимание с людьми, с командой, успешно провести выборы в сентябре. Дальше — продолжить плодотворно трудиться во благо Брянской области и Российской Федерации».