Луганск, 25 марта, 2025, 19:33 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике (ЛНР) будет отремонтировано более 260 образовательных организаций. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЛНР. Отмечается, что планы будут реализованы к концу 2027 года благодаря нацпроекту «Молодёжь и дети», а также шефской помощи.

Александр Река/ТАСС

«В 2025 году шефы-регионы отремонтируют в ЛНР еще порядка 81 объекта, а за три года в рамках шефской помощи будут восстановлены 236. Таким образом, если суммировать два направления, то до 2027 года мы отремонтируем и оборудуем более 260 образовательных учреждений по всей Республике», — приводит пресс-служба слова председателя республиканского правительства Егора Ковальчука.

Уточняется, что в текущем году по линии нацпроекта «Молодёжь и дети» в ЛНР капитально отремонтируют и оснастят девять общеобразовательных учебных учреждений и два детских сада. В планах на 2026 год — еще пять школ и три детских сада, а на 2027 год запланировано капитально отремонтировать шесть школ и два дошкольных учреждения.

Более того, по словам Ковальчука, в оформлении учебных пространств будут участвовать не только строители. В рамках проекта «Школа мечты» дети, их родители и учителя выступят «заказчиками» оформления, а будущие архитекторы и дизайнеры Луганского архитектурно-строительного колледжа будут проектировать пространства школ по их пожеланиям.

Ранее первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко и глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник посетили Северодонецк, где осмотрели ход ремонта в учреждениях образования.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия постепенно восстановит все повреждённые объекты на территории новых и приграничных регионов.

Безусловным приоритетом правительства, по словам российского лидера, является развитие сельских территорий, повышение качества жизни людей за счёт строительства и ремонта школ, детсадов, поликлиник, создания современного жилья, дорог и инженерной инфраструктуры.