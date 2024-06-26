Луганск, 26 июня, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Глава ЛНР Леонид Пасечник представил к назначению на должность председателя правительства региона Егора Ковальчука. Об этом 26 июня сообщил Пасечник в Telegram-канале.

Telegram-канал главы ЛНР Егор Ковальчук (справа)

«Представил кандидатуру на должность председателя правительства Луганской Народной Республики — Егора Викторовича Ковальчука. Он успел зарекомендовать себя как опытный управленец и сильный хозяйственник», — говорится в сообщении.

Пасечник отметил, что Ковальчук уже успел зарекомендовать себя в различных сферах, занимая ответственные должности в банковской сфере и администрации Челябинска. После этого он работал в правительстве Челябинской области, до 2023 года — в должности заместителя губернатора региона. Является выпускником «школы губернаторов» — программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

Пасечник выразил уверенность, что с приходом Ковальчука регион получит новый толчок к развитию во всех сферах жизни.

Ковальчук — глава города Миасса и заместитель губернатора Челябинской области. Ему 51 год. Он имеет большой опыт руководящей работы, в том числе в Ханты-Мансийском автономном округе и Министерстве строительства России. У него три высших образования по специальностям «Экономика и управление на предприятии в машиностроении», «Юриспруденция» и «Водоснабжение и водоотведение».

В новой должности Ковальчук сосредоточится на воплощении в жизнь планов развития ЛНР, а также на включении республики в реализацию новых нацпроектов, объявленных президентом России Владимиром Путиным. Он также будет работать над другими федеральными программами.

«Сергей Козлов, занимавший должность председателя правительства в самые сложные годы противостояния киевскому режиму, продолжит работать над развитием региона в новом качестве. Сергей Иванович представлен к награде», — сообщил глава ЛНР.

В администрации ЛНР уточнили, что Козлов внёс неоценимый вклад в становление ЛНР в самые сложные годы противостояния киевскому режиму. После референдума в 2022 году перенастроил работу правительства для максимально эффективной интеграции региона в Российскую Федерацию. Награжден государственными и республиканскими наградами.

Как передавало ИА Регнум, правительство России утвердило программу восстановления и социально-экономического развития новых регионов. Основные цели государственной программы ― восстановление жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитие социальной сферы, создание благоприятного инвестиционного климата и достижение к 2030 году новыми регионами среднероссийских показателей качества жизни. В правительстве отметили, что значимым инструментом поддержки инвесторов станет развитие свободной экономической зоны в новых регионах.

Президент Владимир Путин 14 декабря 2023 года в ходе прямой линии и большой пресс-конференции заявил, что в новых регионах ещё многое нужно будет сделать, но Россия это сделает. По его словам, на эти цели в федеральном бюджете предусмотрели более 1 трлн рублей.

Вице-премьер Марат Хуснуллин 30 сентября 2023 года сообщил, что в работах по восстановлению новых регионов участвуют 33 государственные компании и около 50 тысяч строителей. Он добавил, что главная цель здесь — довести уровень жизни до среднероссийского. Для этого по поручению президента разработали программу социально-экономического развития новых регионов. Она включает порядка 300 приоритетных мероприятий.