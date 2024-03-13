Материалы с тегом «Губернаторы»
В Воронежской области объявили опасность атаки дронов
В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. «Уважаемые воронежцы. На территории региона объявляется опасность атаки БПЛА, прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — написал глава области в Telegram-канале. Вместе с тем...
13 марта 2024
В Курской области умер житель, пострадавший при обстреле 10 марта
Житель села Кульбаки в Курской области умер в больнице после обстрела населённого пункта 10 марта со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. «К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь мужчины, который получил сильнейшие ожоги после обстрела ВСУ села...
13 марта 2024
Попытка прорыва украинских ДРГ и атака беспилотников ВСУ 12 марта. Главное
Вооружённые силы России и погранслужба ФСБ утром 12 марта сорвали попытку киевского режима осуществить прорыв в Белгородскую и Курскую области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в Telegram-канале. По данным оборонного ведомства, около 3:00 мск после интенсивного обстрела...
12 марта 2024
Украинская ДРГ попыталась прорваться в Тёткино Курской области
Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) 12 марта попыталась прорваться в село Тёткино Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram-канале. «С утра идёт обстрел населённого пункта Тёткино Глушковского района. Была попытка прорваться...
12 марта 2024
В Воронежской области объявили ракетную опасность
В Воронежской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале. «Уважаемые воронежцы. Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная...
новость часа
12 марта 2024
В Курской области скончался пострадавший при обстреле со стороны ВСУ
Пострадавший при обстреле со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) житель села Гончаровка в Курской области скончался, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. «К сожалению, житель села Гончаровка Суджанского района, пострадавший при обстреле, скончался в больнице. Врачи...
11 марта 2024
Украинский дрон уничтожили в Тосненском районе Ленинградской области
Российские силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат самолётного типа в районе посёлка Форносово в Тосненском районе, сообщил 10 марта в Telegram-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. «Постами наблюдения на территории Ленинградской области...
10 марта 2024
В Воронежской области объявили отбой опасности атаки дронов
Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил отбой опасности атаки беспилотников. «Внимание! Отбой опасности атаки БПЛА», — сообщил губернатор в Telegram-канале. Ранее, 5 марта, в Воронеже объявили авиационную опасность из-за приближения украинских беспилотников. Губернатор области...
5 марта 2024
В Белгородской области средства ПВО сбили украинский БПЛА над селом Казачок
Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над селом Казачок в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. «В Старооскольском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа над селом Казачок. Оперативные службы...
26 февраля 2024
Сальдо рассказал о состоянии брошенной ВСУ военнослужащей
Украинская военнослужащая, которую бросили на поле боя бойцы ВСУ, проходит лечение в военном госпитале. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Эта женщина пока что продолжает лечение в российском военном госпитале», — передаёт слова Сальдо «РИА Новости». Как передавало ИА...
18 февраля 2024
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область с помощью 17 беспилотников
За сутки 17 февраля Белгородскую область атаковали 17 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Как сообщил глава области, ВСУ атаковали двумя квадрокоптерами и пятью FPV-дронами село Журавлёвка в Белгородском районе. Также один дрон-камикадзе...
18 февраля 2024
ВСУ обстреляли село Колотиловка в Белгородской области
Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли село Колотиловка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. «Под обстрел ВСУ попало село Колотиловка Краснояружского района. Никто не пострадал. В одном частном жилом доме осколком от снаряда выбило окно...
16 февраля 2024
Обстрел Белгорода 15 февраля. Что известно
В результате удара ВСУ по Белгороду 15 февраля погибли шесть человек, включая ребёнка. Ранения различной степени тяжести получили 17 человек, сообщили в Министерстве здравоохранения РФ. «В результате обстрела украинскими националистами торгового центра в Белгороде погибли шесть человек, в том числе...
15 февраля 2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности
Сигнал ракетной опасности отменили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности», — написал глава области в Telegram-канале. Как передавало ИА Регнум, ранее Гладков сообщил, что в...
15 февраля 2024
Глава СПЧ Фадеев прокомментировал критику блогеров в адрес Алиханова
Председатель Совета по правам человека (СПЧ) и советник президента РФ Валерий Фадеев назвал обвинения блогеров в адрес губернатора Калининградской области Антона Алиханова после его слов о философе Иммануиле Канте нелепыми и призвал прослушать полную запись выступления главы региона. Об этом...
13 февраля 2024
В Белгородской области при атаке дрона была повреждена инфраструктура связи
В Белгородской области после атаки дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ) повреждён объект инфраструктуры связи. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. «Село Тишанка Волоконовского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва поврежден...
31 января 2024
Белгородский губернатор рассказал об обстрелах ВСУ
В Белгородской области за сутки от обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) пострадали три муниципальных образования области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. «В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ на 19 января...
20 января 2024
Воробьёв заявил, что жителям ветхих домов Климовска предложено расселение
Жителям аварийных домов микрорайона Южный в городе Климовск Московской области предложили расселение. Об этом глава области сообщил в Telegram-канале. «Сегодня приехал в Климовск, жителям я обещал бывать тут регулярно. Начали с посёлка Южный, где мы столкнулись с рядом сложностей во время запуска...
15 января 2024
Гладков сообщил о возобновлении курсов первой медпомощи на фоне обстрелов
В Белгороде на фоне обстрелов региона возобновили работу курсов оказания доврачебной помощи. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, отметив, что для этого выделят несколько площадок в городе. «Понимаем, что сейчас ситуация достаточно напряжённая. Поэтому с сегодняшнего дня Центр...
6 января 2024
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили ранее объявленную воздушную тревогу, сообщил 5 января губернатор города Михаил Развожаев. «Отбой воздушной тревоги», — написал он в Telegram-канале. О воздушной тревоге в городе губернатор сообщил 5 января в 11:18 мск. Тревога продлилась 25 минут. Позже он объяснил, что дым в...
5 января 2024