Челябинск, 22 августа, 2022, 20:48 — ИА Регнум. ДНР и Челябинская область открывают новые возможности для сотрудничества в сфере промышленности. Об этом сообщает минпром Южного Урала.

Богдан Борман ИА REGNUM Флаг ДНР

Сейчас в регионе работает бизнес-делегация производителей из ДНР во главе с замминистра промышленности и торговли Юрием Никоноровым. Здесь они находятся с 21 по 24 августа. Гости уже встретились с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером и с другими южноуральскими чиновниками, а также с представителями местных промышленных предприятий.

Кроме того, на специальной выставке гости смогли ознакомится с потенциалом предприятий Южного Урала в машиностроении, металлообработке и проектировании. Кроме того, о своих разработках рассказали производители стройматериалов, электрооборудования и продукции для добычи нефти и газа.

Как отмечает вице-губернатор Егор Ковальчук, проводимые сейчас деловые переговоры инициировал Текслер. По его словам, бизнес-визит позволяет решить сразу две задачи. Первой является включение предприятий ДНР в кооперационные цепочки. У республики большой промышленный потенциал и широкие производственные возможности, которые могут быть полезны челябинским компаниям.

«Вторая — создание совместных производств на территории ДНР для производства товаров массового спроса, запчастей и другой продукции, которая уже освоена нашими предприятиям», — добавил Ковальчук.