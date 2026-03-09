Страны Прибалтики с восторгом поддержали нападение США и Израиля на Иран.

Иван Шилов ИА Регнум

Руководители этих государств выражают моральную поддержку агрессорам, уверяя, что Иран сам во всем виноват. В то же время чиновники требуют, чтобы никто не смел сравнивать Иран с Украиной.

Подобное лицемерие вызвало негодование как оппозиционных политиков, так и простых жителей.

Безоговорочная поддержка

Одной из тех, кто наиболее ясно выразил отношение властей прибалтийских стран к агрессии в отношении Ирана, оказалась латвийский министр иностранных дел Байба Браже.

«Мир не прольёт слёз по поводу гибели кровожадного аятоллы Али Хаменеи. Это момент облегчения для храброго иранского народа. Иранский народ заслуживает будущего, свободного от насилия и угнетения», — написала Браже в соцсети.

А чуть позже она заявила, что Рига «решительно осуждает неспровоцированные атаки Ирана на страны региона Ближнего Востока». Глава латвийского МИД добавила, что «Иран систематически нарушает свои обязательства, угрожает международному миру и безопасности».

Эстонский коллега Браже Маргус Цахкна открыто демонстрировал радость от вести о гибели Хаменеи.

В телефонном разговоре с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром Цахкна сказал, что удары по Ирану способствуют повышению «безопасности Европы», связав это с событиями на Украине.

По его мнению, у народа Ирана появился «шанс освободиться от правившего десятилетиями репрессивного режима».

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс дал интервью на телевидении, в котором подробно изложил точку зрения прибалтийских режимов на происходящее в Иране.

По словам Спрудса, Рига всецело поддерживает нападение США и Израиля на Иран. Главная цель, по словам министра, однозначна: «Уничтожение ядерной и ракетной программы страны, а также ликвидация прочего вооружения и боевой техники, которые могут помочь Ирану влиять на регион, вести военные действия и поддерживать террористические организации».

В то же время, как подчеркивает Спрудс, вопрос о «смене режима» в Иране второстепенен. Латвийский министр признает, что устойчивость иранского государства нельзя недооценивать.

Беспокойство Спрудса вызывает тот факт, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке отвлекает внимание западного блока от ситуации на Украине.

Точку зрения министра разделяет президент Латвии Эдгар Ринкевич, призвавший к «суровому реализму».

С одной стороны, по словам Ринкевича, удары по Ирану и ликвидация его ядерной программы — это хорошо, с другой — латышам надо затягивать пояса. «Любое изменение цен на нефть, цену на газ мы почувствуем на своих кошельках — уже совсем скоро», — предупредил президент.

Сам же по себе факт агрессии в отношении независимого государства его ничуть не беспокоит.

То же самое от лица своего шефа высказала и главная советница президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите. Она считает, что США и Израиль «поступили правильно» и что удары по Ирану были «неизбежны». При этом Скайсгирите обрушилась на тех, кто сравнивает Иран с Украиной.

Отвечая на вопрос, нарушило ли нападение США и Израиля на Иран международное право, советница заявила, что «некоторые принципы сильно устарели — и их, возможно, следовало бы изменить».

Забыли про эвакуацию

Выступая в эфире радиостанции Žinių Radijas, Скайсгирите ответила на вопрос, готова ли Литва участвовать в войне с Ираном, если такой запрос поступит от США.

«Пока у нас не было подобных запросов… Но, конечно, если бы мы их получили, то рассмотрели бы их совместно с другими союзниками», — уклончиво сказала она, поспешив добавить, что любые дискуссии об отправке литовских войск в Иран пока носят лишь гипотетический характер.

Однако многие, конечно, прекрасно помнят, что в свое время прибалтийские страны по требованию США засылали своих солдат и в Ирак, и в Афганистан, причем несколько военнослужащих там погибли.

Поэтому многие жители Прибалтики не готовы поддержать нападение на Иран даже из личных соображений — они опасаются, что в случае затягивания конфликта их близкие могут оказаться там в качестве «пушечного мяса». Никто не сомневается, что если Вашингтон потребует от Таллина, Риги и Вильнюса отправить в Иран своих солдат, они послушно возьмут под козырек.

Однако открыто выказывать своё недовольство в «демократических» республиках прибалты не спешат. Во вторник утром у здания министерства иностранных дел Латвии прошла малочисленная акция протеста против действий США и Израиля.

На место пришли всего три человека (изначально было заявлено участие двадцати) с плакатом и мегафоном, а также несколько наблюдателей, которые снимали происходящее. На чёрном плакате было написано: «Байба, не будь грязной половой тряпкой! Будь последовательным политиком — осуди агрессию США и Израиля!»

Звучали призывы исключить США из НАТО. Протестующие пожелали иранскому народу победы над агрессорами, заявив, что каждый народ имеет право быть свободным и независимым. По их словам, «молчаливое большинство» в Латвии поддерживает Иран.

При этом Эстония не организовала чартерных рейсов для эвакуации своих граждан, как это сделало большинство европейских стран.

Глава МИД Цахкна сначала не нашел ничего лучше, чем рекомендовать около 3000 гражданам Эстонии, находившимся на Ближнем Востоке (из них более 1500 — в Объединенных Арабских Эмиратах), там же и пересидеть боевые действия, по возможности отыскивая укрытия где-нибудь в городах.

Министр, вместо того чтобы направить свои усилия на помощь тысячам граждан Эстонии, оказавшимся в охваченном войной регионе, спокойно отбыл с визитом в Австралию.

Только после критики оппозиции министр объявил, что МИД организовал для эстонцев специальные рейсы из аэропорта Маската (Оман) в Таллин.

Готовятся затягивать пояса

Особый интерес представляет то, как прибалтийские СМИ освещают ракетный удар по школе в Минабе, приведший к массовой гибели ее учениц.

Сам факт военного преступления скрыть невозможно. Но информация о нем подается крайне скупо и без каких-либо моральных оценок. При этом те же самые СМИ многословно смакуют и разгоняют украинские фейки о событиях в зоне СВО.

Такое лицемерие вызывает негодование у местных блогеров. Рижский публицист Алексей Гуленко замечает, что прославление действий США и Израиля вполне подпадает под статью 74.1 Уголовного закона Латвии, предусматривающую ответственность за «оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений».

Именно по этой статье в республике в большом количестве судят местных жителей, осмелившихся высказаться в поддержку России.

А пока жители стран Балтии готовятся жить ещё скромнее. Торговцы отмечают, что скачок биржевых цен на энергоносители, вызванный конфликтом в Иране, неизбежно отразится и на кошельках прибалтийских потребителей.

«Обычно мировые цены на нефть отражаются в ценах на топливо в Латвии с задержкой в две недели, возможно, месяц. Не исключено, что рост цен почувствуется даже быстрее», — объяснила главный экономист банка Swedbank в Латвии Лива Зоргенфрея.

Она добавила, что, помимо подорожания топлива, разницу в счетах вскоре заметят и те, кто покупает электроэнергию по биржевым тарифам, поскольку ее цена тесно связана с колебаниями стоимости газа. Следует учитывать и ситуацию в газовом хранилище в Инчукалнсе под Ригой. Его запасы сейчас ниже обычного уровня.

Экономисты прогнозируют, что инфляция в Латвии может превысить отметку в 3%.

Аналогичным образом ситуацию оценивает председатель правления эстонской топливной компании Alexela Хейти Хяэль, по словам которого подорожание нефти на один доллар за баррель означает рост розничных цен на топливо примерно на один цент за литр.

«Каждый день недостача нефти и газа будет увеличиваться. У Эстонской Республики есть какие-то резервы, но они ограничены по объему. Поэтому цены будут постоянно подниматься», — отметил бизнесмен.

По оценке Хяэля, цены на всех АЗС в Эстонии будут расти синхронно: ни у кого из операторов не будет возможности долго поддерживать более низкие цены, чем у конкурентов. Рост стоимости нефти и газа примерно через месяц приведет к подорожанию прочих товаров.

В итоге жителям Эстонии, Латвии и Литвы уже сейчас приходится корректировать свои расходы — и потому бравурные заявления политиков о «борьбе с тиранией Тегерана» вызывают лишь раздражение.