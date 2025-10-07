Латвия продолжает депортировать своих жителей с гражданством России: только в ближайшее время предполагается выдворить очередную партию из 800 человек.

Иван Шилов ИА Регнум

Среди жертв оказываются в том числе и глубокие старики, прожившие в Латвии всю жизнь.

Предписание: уехать

Как известно, в начале 90-х власти восстановленной Латвийской Республики отказали в гражданстве более 700 тысячам русских жителей, переведя их в невиданный прежде в мировой практике статус «неграждан». Впоследствии некоторые из этих неграждан взяли гражданство России и латвийские виды на жительство (ВНЖ).

Но в 2022 году латвийские власти эти ВНЖ аннулировали и потребовали для их возобновления сдать экзамен на идеальное знание латышского языка и заполнить анкеты о «лояльности». Тех, кто не выполнил это условие, лишили бесплатного медобслуживания, социальных услуг и потребовали уехать, не дожидаясь насильственной депортации.

С 2022 года число постоянно проживающих в Латвии граждан России уменьшилось на 10 тысяч человек. При этом отсутствует статистика, позволяющая узнать, кто уехал «добровольно», а кого выдворили под конвоем. К тому же очень часто подобные выдворения происходят без особого шума. Однако в отдельных случаях такие происшествия оказываются в фокусе внимания общественников и прессы.

Так, 2 октября сопредседатель оппозиционной партии «Русский союз Латвии» Андрей Пагор сообщил, что был депортирован ещё один пенсионер. Он несколько десятилетий жил в городе Елгаве, но был выдворен из своей квартиры.

«Григорий Л. в 74 года получил решение покинуть Латвию, так как не сдал язык. Родственников в Латвии нет. С потерей ВНЖ в 2023 году Григорий Л. лишился возможности получать пенсию, зарегистрироваться по месту жительства, а значит — получать помощь от самоуправления», — сообщает Пагор.

По словам политика, у пенсионера было два варианта: либо умереть под забором в нищете, либо начать новую жизнь в Российской Федерации. Хотя, конечно, план начать новую жизнь в 74 года в стране, где он никогда не был и не жил, реалистичным признать трудно. К сегодняшнему дню он остался один: у него нет родственников ни в Латвии, ни в России, ни на Украине.

Григорий приехал в Латвию с Украины ещё в советское время. Он был призван в советскую армию с территории тогдашней Украинской ССР, попал в 1971 году в Латвийскую ССР, да так там и остался, прожив в республике 54 года.

Три года назад латвийские власти напоказ носились с украинцами как с представителями «народа-жертвы». Но сейчас латвийское государство потеряло к ним пропагандистский интерес. Проживающие в Латвии украинцы все чаще сталкиваются с разного рода притеснениями — Григория, например, лишили средств к существованию и выдавили из государства.

О ситуации Пагор рассказывал на своем канале еще летом — в надежде, что удастся помочь старику остаться. Однако силовики доставили пенсионера с его скудным скарбом, уместившимся в несколько баулов, к границе с Россией и проводили до КПП. Сейчас он находится на территории Псковской области.

«Угроза безопасности»

Размещенный в соцсетях видеоролик Пагора, на котором запечатлен процесс депортации Григория Л., просмотрели около миллиона человек. Под ним оставили несколько тысяч комментариев — большей частью негодующих. Русские жители Латвии пишут, что теперь никто не может чувствовать себя в безопасности — даже если у тебя самого лично и нет российского гражданства, оно может оказаться у твоих родителей, прочих родственников.

Уже есть немало примеров, когда дети, обладающие латвийским гражданством, уезжали в Россию вместе со своими депортируемыми родителями, чтобы не бросать их в одиночестве.

Люди разражаются страшными проклятиями в адрес латвийских властей, которые сначала лишили русских детей права учиться на родном языке, а теперь депортируют их. Некоторые умоляют «остановить этот беспредел».

Кое-кто поделился историями знакомых, подвергшихся угрозе выдворения: «У моей подруги так отца тоже депортируют. Прожил всю жизнь в Латвии, построил дом, семью. Детей родил (дети граждане Латвии), проработал и платил налоги. Пенсионер сейчас, тоже 72 года, и вот всё, пришел документ о депортации».

Многие отмечают, что латвийское государство, испытывающее сейчас большие экономические проблемы, избавляется от русских стариков по цинично-прагматичным соображениям: чтобы не платить им пенсий.

Сторонники властей же внушают, что это не депортация, а возвращение в страну, гражданином которой он является. Националисты требуют «отправить домой всех коллаборантов».

Латвийские власти постановили, что если гражданину России уже более семидесяти пяти лет, то от языкового экзамена он освобождается. Однако на практике депортировали и глубоких стариков. Так, в начале 2024-го выдворили 82-летнего Бориса Каткова, признанного «угрозой национальной безопасности», — на том основании, что он возглавлял общественную организацию по латвийско-российскому сотрудничеству.

Также он руководил местным представительством Балтийского федерального университета имени Канта и занимался помощью молодым людям из Латвии, решившим поступить на учебу в этот российский вуз (по мнению самого Каткова, именно это вызвало особенное раздражение правящих националистов).

Несколько месяцев назад из Латвии выдворили 98-летнего ветерана войны Василия Москальёнова, который отказался заполнить «анкету лояльности», где нужно было осудить СВО, отрицать факт вхождения Крыма в состав России и одобрить снос памятников советским воинам. Вместе с ним уехали две его дочери, не пожелавшие оставить родителя. В России старику помогли с приобретением нового жилья.

«Собирайтесь и приезжайте»

В числе депортируемых оказалась и 75-летняя пенсионерка Людмила Межиньш. Экзамен по латышскому в силу возраста ей уже не угрожал, но она, как и Москальёнов, не захотела «правильно» заполнить анкету на лояльность. Пенсионерка написала, что отрицательно относится к произведённому в Латвии сносу памятников освободителям от нацизма и получила предписание в месячный срок покинуть страну.

При этом муж пенсионерки, гражданин Латвии, очень болен. Да и денег на переезд нет, поэтому Людмиле остаётся просто ждать депортации. Она — литератор, поэтесса, лауреатом Международной премии имени Сергея Михалкова и Всероссийской премии им. П. Ершова, опубликовала четыре сборника стихотворений и четыре книги для детей.

17 сентября стало известно, что Латвия депортировала в Россию очередных русских пенсионеров: семейную пару Светлану и Вадима Фрейманов. Они всю жизнь прожили в Латвии, в 1992 получили статус неграждан, а двенадцать лет назад приняли гражданство России.

«С экзаменом они не справились и получили предписание — «добровольно» покинуть Латвию. Продали квартиру, собрали вещи, переселились со всем этим скарбом в хостел. Но их обворовали. Причем дважды», — пишет журналист Алексей Стефанов.

Супруги обратились в полицию — уехать без денег в Россию они просто физически не могли. «Но полицаи вместо того, чтобы искать преступников, арестовали Светлану и Вадима — за то, что не выполняют предписание о «добровольном» выезде из Латвии. Месяц их продержали в тюрьме и в автозаке вывезли на границу», — сообщает Стефанов.

Столь бесчеловечное обращение, конечно, потрясает.

«Мы приехали на границу: они выкинули нас, все вещи. И сказали: вон ваша родина, идите туда», — рассказывал в интервью Вадим Фрейман.

Фрейманов поселили в доме для паломников при одном из монастырей в Псковской области. Начали восстанавливать документы, пообещали помочь с пенсионными выплатами, жильем и трудоустройством.

«С начала года в Псковскую область переехали уже 1400 человек — это беспрецедентная цифра. Раньше такого не было. И, безусловно, это говорит о нарастающем давлении на русскоязычное население. Поэтому я хочу обратиться ко всем, кому поперёк горла встала нацистская политика прибалтийских стран. Не ждите, когда вас выкинут на границе — без денег, без документов, без вещей. Собирайтесь и приезжайте к нам», — зовёт губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По его словам, ежемесячно в Псковскую область приезжают из недружественных стран (главным образом из Прибалтики) в среднем 150 человек — семьями и поодиночке, с детьми, с пожилыми родителями.

Нельзя сказать, что процесс их обустройства на новом месте всегда проходит гладко и беспроблемно. Но так или иначе люди находят работу, жилье, отдают детей в садики и школы и начинают трудиться.