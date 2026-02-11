«Чёрная пятница Даугавпилса» — так жители этого латвийского города характеризуют то, что случилось 30 января.

Иван Шилов ИА Регнум

В этот день из городской больницы разом уволили 49 сотрудников. По городу разнесся слух о том, что им даже не выплатили полагающегося выходного пособия — просто рассчитали и вышвырнули на улицу.

«Прогиб» не спас

Ранее сейм (парламент) принял закон, в соответствии с которым на предприятиях «критической инфраструктуры» не могут работать граждане России и Белоруссии.

Запрет распространяется на случаи, когда работа предусматривает «доступ к информации, важной для функционирования критической инфраструктуры» или к «технологическому оборудованию».

Правозащитница Ольга Петкевич вывесила список из 66 проголосовавших за поправки к «Закону о национальной безопасности» депутатов сейма, чтобы горожане могли отправить им свои «благодарности».

Решение сейм принял еще 29 мая 2025 года. Однако его реализация затянулась — кабинету министров пришлось готовить особые правила, в которых детально прописали порядок увольнения граждан «вражеских государств». Потом чиновники еще долго решали, какие именно предприятия относить к «критической инфраструктуре».

Оспаривать увольнения через суд теперь бесполезно, поскольку они выполнены в соответствии с законом. Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш посетовал на низкое качество парламентской оппозиции, имевшей возможность сорвать принятие вредительского закона — например, обратившись в Конституционный суд. Но она даже не попыталась.

Здесь следует подчеркнуть два важных момента. Во-первых, в подавляющем большинстве уволенные живут в Латвии с рождения или как минимум с советских времен. Это те русские, которые в 1991 году не смогли доказать факт проживания своих предков в довоенной Латвийской Республике, а потому получили статус «неграждан».

Впоследствии некоторые из них выправили российские и белорусские паспорта и латвийские виды на жительство, против чего правительство первоначально не возражало.

Но в 2022 году ВНЖ этих людей были аннулированы и им поставили жесткое условие: если они не хотят быть выброшенными из родных домов, то должны сдать экзамен на хорошее знание латышского языка и заполнить так называемые «анкеты лояльности».

Тех, кто с этой задачей не справился, подвергают депортации. Уволенные из Даугавпилсской региональной больницы успешно сдали языковые экзамены, заполнили анкеты, в которых осудили государства своего гражданства, поэтому они не были выдворены из Латвии. Однако от потери работы этот «прогиб» их не спас.

Во-вторых, латвийская медицина пребывает в глубоком кризисе, связанном с отсутствием кадров. Многие врачи и медсестры — как опытные специалисты, так и недавние выпускники вузов — массово отбывают в страны Западной Европы, где более высокие зарплаты. Из-за этого очереди на получение медуслуг растягиваются на много месяцев.

Буквально на днях министр здравоохранения Хосам Абу Мери (этнический ливанец, некогда безвестный врач, сделавший себе карьеру женитьбой на министре обороны Линде Мурниеце) ездил по больницам приграничного региона Латгалия, в который входит Даугавпилс, и говорил о финансовой реорганизации, необходимой из-за нехватки медицинских кадров и ограниченности ресурсов.

«Мы не можем продолжать поддерживать нынешнюю фрагментированную систему больниц в условиях нехватки медицинского персонала», — рассуждал он.

Вредительские решения

Сейчас даугавпилчане наперебой выражают в соцсетях свое негодование. Жители рассказывают о знакомых, которых вышвырнули с железной дороги, с предприятий водоканалов и очистных сооружений.

Во всех предыдущих случаях подобные события не привлекали особого внимания — граждане России и Белоруссии уходили тихо, без скандалов, понимая, что при малейшем намеке на недовольство их сочтут «подрывным элементом» и выдворят за восточную границу.

Как выяснилось, сотрудники с российским и белорусским гражданством были уволены ещё из нескольких больниц страны. Клиническая университетская больница им. Страдыня в Риге прекратила трудовые отношения с десятью людьми, а Рижская Восточная клиническая университетская больница — с тринадцатью. Несколько таких сотрудников выявлены в рижской Детской клинической университетской больнице.

Точный список всех предприятий, на которые распространился новый закон, в публичном доступе отсутствует. Также нет обобщенной информации о том, сколько всего сотрудников уволены. Поэтому «Латвийское телевидение» опрашивало предприятия индивидуально.

«На данный момент трудовые отношения прекращены с тринадцатью сотрудниками. Планируется прекратить их еще с тринадцатью», — сообщили на «Латвийской железной дороге». «Рижская вода» уволила пятерых россиян.

Аэропорт «Рига», компания «Рижские мосты», оператор газораспределительной системы Gaso, Рижский свободный порт отрапортовали, что позаботились о «чистоте рядов» еще раньше.

По словам председателя правления государственного телерадиоцентра Гиртса Озолса, трудоустраивать граждан «стран-агрессоров» на государственном радио и телевидении теперь можно только в исключительном порядке — с особого разрешения Службы госбезопасности (СГБ).

Кстати, Даугавпилсская региональная больница запросила разрешение СГБ на продолжение трудовых отношений с семью особо ценными сотрудниками. Аналогичный запрос направляли и «Латвийская железная дорога», и «Рижские теплосети», пожелавшие сохранить у себя нескольких высокопрофессиональных инженеров.

Ответ от спецслужбы пока не получен, но уже известно, что там к таким просьбам относятся без энтузиазма. «Недостаток специалистов или более высокие расходы не считаются достаточным основанием для получения разрешения СГБ на трудоустройство граждан России или Белоруссии в исключительном порядке», — объяснили в «охранке».

Гонения на русских учителей

В 2023–2025 гг. в Латвии состоялись и крупномасштабные увольнения русских педагогов. Это учителя бывших русских школ, которые после полной ликвидации русскоязычного образования были уличены в недостаточном знании латышского.

Уход большого количества квалифицированных специалистов стал ударом по ряду латвийских школ, в частности, в том же Даугавпилсе, где три четверти населения — русскоязычные. Например, в марте прошлого года Центр государственного языка сообщил о том, что добился отстранения от работы 22 даугавпилсских педагогов.

Ряду городских школ потребовалось перестраивать весь график. «Если раньше учителя работали с пятнадцатью учениками, то теперь им, к сожалению, надо работать с тридцатью», — рассказала директор одной из них Кристине Иванцова.

Два года назад, когда чистки были в разгаре, министерство образования прогнозировало появление около 800 вакантных ставок. Однако в августе прошлого года депутат Чеслав Батня, проанализировавший ситуацию в 42% школ страны, сообщил о почти 1700 свободных местах. Он отметил, что в некоторых школах реальный дефицит педагогов вдвое превышает официальные цифры.

Руководители пытаются закрывать пробелы, распределяя нагрузку между педагогами или привлекая специалистов без профильного образования — закон с недавних пор это разрешает. В результате статистика выглядит не так страшно.

Как и в случае с медициной, специалисты покидают образовательную отрасль из-за невысоких зарплат, а увольнения русских учителей наносят ей дополнительный урон.

Каждое учебное заведение пытается решить кадровую проблему по-своему: где-то перестраивают расписание, где-то приглашают пенсионеров, готовых вернуться в классы из любви к профессии.

Латвийское государство уподобилось змее, которая от злости кусает сама себя.

Гонения на русскую общину, в частности увольнения специалистов, имеющих «неправильное» гражданство или говорящих на «неправильном» языке, наносят стране огромный ущерб, и он измеряется не только экономическими убытками, связанными с потерей работников.

Политика государства плодит межнациональную рознь и ненависть. Самые дальновидные латыши начинают это понимать, но остановить разогнанную машину русофобии, они не могут.