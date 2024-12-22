Министр иностранных дел Латвии Байба Браже «наехала» на вёзшего её по Риге таксиста за то, что тот говорил на русском языке. Вскоре выяснилось, что «провинившийся» таксист — украинец, один из тех, кого ещё два года назад было принято напоказ любить и превозносить.

Иван Шилов ИА Регнум

Но сейчас времена уже переменились, и украинцы вызывают у латышей всё большее раздражение. Этих гостей подозревают в том, что они, по сути, ничем не отличаются от русских, да к тому же вносят свой весомый вклад в ухудшение криминальной обстановки.

«Их слишком много»

Несколько дней назад Браже публично пожаловалась в соцсети на водителя такси-сервиса, который вёз её по Риге: «Водитель Александр ни слова не говорит по-латышски. А также он не может общаться на английском, французском, украинском, голландском или немецком. Только на русском».

В сервисе вскоре откликнулись, сообщив, что вёзший министра таксист является гражданином Украины. Доступ к платформе для получения заказов разрешён водителям, получившим лицензию от латвийской Автотранспортной дирекции (АТД). По правилам АТД таксисты должны на хорошем уровне владеть латышским языком. Но это требование на распространяется на беженцев с Украины.

Тут же подала голос одиозная поэтесса Лиана Бокша-Ланга, инициатор кампании «Дерусифицируй Латвию!». Ланга негодующе написала: «С Украины — русский украинец! Их приехало в Латвию слишком много. Латвия, к сожалению, продолжает обеспечивать им самодостаточную лингвистическую русскую среду».

В связи с этим инцидентом известный латвийский правозащитник Владимир Линдерман вспомнил эпизод из своей биографии. Весной 2022 года в интервью он, сославшись на исследование американского института Гэллапа, сказал, что для более 80% жителей Украины родной язык (mother language) — русский. После этого одна сотрудница бюро латвийского омбудсмена обвинила его в том, что своим высказыванием Линдерман, дескать, поддерживает «российские нарративы» и отрицает существование украинской нации. Тот ответил, что все претензии — к Гэллапу.

В том же интервью Владимир Линдерман спрогнозировал, что истеричная любовь к беженцам с Украины продержится в Латвии максимум полтора года — после чего «любовная лодка» разобьётся о скалу латышского национализма. Конфликт будет дополнительно подогреваться тем, что подавляющее большинство прибывших в Латвию украинцев говорят по-русски, то есть на «языке агрессора». Сейчас Линдерман поздравляет себя с успехом своего предсказания, добавляя, что любовь к украинцам иссякла не только в Латвии, но и в других странах ЕС.

Слова Линдермана имеют множество подтверждений. Так, 19 декабря одно из крупнейших латвийских изданий «Neatkariga Rita Avize» опубликовало материал, смысл которого заключается в заголовке: «Пока латвийцы помогают украинцам, преступники с Украины бесстыдно орудуют в Латвии». Издание пишет, что граждане Украины по всему ЕС, в том числе и в Латвии, участвуют в преступных схемах, «поражающих своей наглостью и масштабами».

Приводятся и конкретные факты. Так, 1 ноября латвийские пограничники, патрулировавшие район близ белорусских рубежей, увидели там машину. Автомобиль был украшен поддельными эмблемами государственной пограничной службы и вёз двадцать пять нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, пробравшихся в Латвию с белорусской территории.

Выяснилось, что фальшивые «пограничники» встретились с мигрантами в заранее условленном месте и доставляли их в одну из стран Западной Европы. Автомобиль был не только снабжён тщательно подделанной маркировкой пограничной службы, но и оснащён фальшивыми госномерами, соответствующими реальному транспортному средству пограничников. Задержанные перевозчики оказались гражданами Украины.

Другой подобный случай имел место в начале октября. Латвийские силовики, проводившие операцию «Ловушка», заметили транспортное средство, замаскированное под полицейскую машину. Автобус, направлявшийся от границы в сторону Даугавпилса, не реагировал на требование остановиться. Завязалась погоня, продолжавшаяся в течение часа, — автобус остановился лишь тогда, когда началась стрельба по колесам.

Внутри оказались 46 нелегальных мигрантов и двое перевозчиков. Одного из этих двоих удалось задержать сразу, а второй сбежал в лес, откуда вызвал такси. Однако вскоре и он был пойман. Злоумышленники оказались гражданами Украины и Белоруссии.

«Русичи везде одинаковы»

Третье из описанных в статье происшествий случилось в городке Лудза, неподалеку от границы с Россией. Там полицейские недавно накрыли подпольную фабрику по производству контрафакта — сигарет, имитирующих продукцию известных брендов.

Их собирались дёшево продавать в самой Латвии, а также вывозить в страны Западной Европы. На тайных складах, составлявших единую структуру с фабрикой в Лудзе, было конфисковано почти 300 млн сигарет и около 47 тонн измельченных табачных листьев.

Главный организатор подпольного бизнеса, задержанный в Риге, оказался гражданином Латвии, но в подручные он нанял себе 25 украинцев. Всех арестовали.

Чтение этой статьи должно укоренить латышей во мнении, что многие украинцы или являются закоренелыми преступниками, или занимаются какими-либо нелегальными промыслами.

Однако факт заключается в том, что украинскому беженцу трудно устроиться на официальную работу в Латвии. Для этого, согласно местным законам, требуется наличие документа о знании латышского языка.

Политбеженец из Латвии Юрий Алексеев пишет, что, когда в 2022 году Ригу наводнили украинцы, в первые месяцы власти ещё позволяли им разговаривать на рабочих местах на русском. Эти гости устроились посудомойками, разнорабочими, кассирами в магазинах и т.д.

По словам Алексеева, одно время он постоянно видел украинок, сидящих за кассами в супермаркетах, и становился свидетелем типичных сцен. «Подходит к кассиру, скажем, суровая латышская тётушка, начинает что-то спрашивать по-латышски, а она ей: «Эс несапроту» («Я не понимаю»). Два латышских слова, которые она успела выучить. И пальчиком тычет в украинский значок на лацкане, их всех снабдили такими опознавательными значками…» — описывает журналист. Он добавляет, что ни разу не слышал, чтобы беженцы говорили, даже между собой, на мове — только по-русски.

Однако с касс супермаркетов украинок достаточно быстро убрали, поскольку «суровые латышские тётушки» уже с августа 2022 года начали строчить на них доносы в Центр государственного языка (ЦГЯ) — учреждение, призванное неусыпно следить за тем, чтобы на русском в стране разговаривали разве только на кухнях.

В соответствии с латвийским законодательством представители абсолютно всех профессий обязаны знать язык на том или ином уровне. Для украинцев согласились сделать послабление: они могут на нём не общаться, если работают на местах, не предполагающих непосредственного контакта с клиентами.

Одновременно пошли разговоры о том, что, дескать, латыши обманулись в приезжих беженцах — никакие они, мол, не «патриоты Украины», а те же самые русские.

«Боюсь, что в Латвии нет реалистичного взгляда на этих людей, которые приехали из Украины», — пишет, например, один из латышей. «Русичи всегда и везде одинаковы», — добавляет другой.

Мешают дерусификации

К настоящему моменту многие из украинских беженцев, прибывших в Латвию в 2022 году, уже перебрались в другие страны ЕС, показавшиеся им более гостеприимными. Сейчас в Латвийской Республике осталось примерно 25 тысяч украинцев (первоначально их прибыло 49 тысяч).

Часть из них — логисты, бухгалтеры, IT-разработчики, дизайнеры, специалисты по SMM и прочим цифровым услугам — продолжают удалённо трудиться на своих прежних рабочих местах. Ещё часть новоприбывших получают доход с активов, оставшихся на родине: бизнес, сдача недвижимости в аренду, помощь родных. Налоги они, скорее всего, платят не в Латвии.

Достаточно быстро работу в Латвии нашли только украинские врачи и медсёстры. Впрочем, их заставили учить латышский язык. Хотя латвийская медицина страдает от ужасного недостатка кадров, языковой вопрос и здесь продолжает оставаться в приоритете. Также кое-как пристроились специалисты из индустрии красоты (причёски, окрашивание, маникюр, педикюр), водители такси и коммерческого транспорта.

Экономисты, юристы, инженеры, музыканты пока ещё только пытаются встроиться в латвийский рынок труда. Если кто-то не смог устроиться по профессии, а деньги срочно нужны, то можно пойти на низкоквалифицированную работу: на деревообрабатывающих, рыбных, мясных, строительных и прочих предприятиях, подсобными рабочими на кухне, в гостиницах и т.д.

Многие латыши уже не готовы оказывать пришельцам снисхождение и жёстко требуют от них знания государственного языка. На страницы прессы попал случай, произошедший с украинкой Катериной Мефтод — эта уроженка юрфака устроилась в рижскую пиццерию и стала жертвой доносчиков, уличивших её в недостаточном знании латышского.

К ней на рабочее место явилась инспекторша из ЦГЯ. Украинка оправдывалась, что работает в основном поварихой, лишь изредка заменяет продавца на кассе и уже посещает курсы латышского. Инспекторша не смилостивилась и вынесла Мефтод строгое предупреждение. А через полгода пришла снова — с сообщением о том, что поступили новые жалобы.

Вскоре украинка получила письмо о том, что против неё начат процесс об административном нарушении. Подобных случаев в последнее время становится всё больше и больше.

Ещё одна недавняя резонансная история оказалась связана с украинцем, который открыл в Латвии небольшой бизнес, а его посетил сотрудник Центра госязыка, указавший, что «поступили жалобы» от «поклонников». Украинец вывесил в интернете видеоролик, в котором выражает удивление — кому и зачем понадобилось давить его, не желающего сидеть на пособии и готового честно трудиться на благо приютившей его страны?

Однако на него обрушилась с насмешками Лиана Ланга и её сторонники. Они издевательски выговорили ему за то, что свой ролик он записал на русском языке и посоветовали искать какую-либо другую работу, не связанную с общением с клиентами.

Нетрудно предсказать, что отношение к украинцам в Латвии продолжит ухудшаться — и мало-помалу они, если не уедут, смешаются с местными русскими. Для того, чтобы выходцу с Украины добиться уважения в современной Латвии, он должен демонстрировать своё отличие от русских, неукоснительно придерживаться мовы и специфической политизированной культуры.

Однако сейчас наблюдается обратный процесс — многие граждане Украины, оказавшись за её пределами, естественным образом возвращаются к языку, на котором говорили их родители, дедушки-бабушки, да и они сами большую часть жизни.

В Латвии такие «фальшивые» украинцы чем дальше, тем больше вызывают неприязнь. Ибо в глазах тамошних националистов эти гости обнуляют своим присутствием огромные усилия, прикладываемые государством для тотальной дерусификации.