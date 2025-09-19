Финский парадокс: обрушившийся на страну демографический кризис не ведет к падению численности населения. Потери в коренных жителях возмещаются и перекрываются за счет наплыва эмигрантов из других государств, в том числе пришельцев с Глобального Юга.

Иван Шилов ИА Регнум

В перспективе это ведет к размыванию традиционной финской идентичности.

Размножаться не желают

Недавно финское министерство образования и культуры заказало исследование демографических тенденций в стране — итоговый документ дышит пессимизмом. Ученые пришли к выводу, что единственной областью Суоми, где количество школьников в ближайшие годы не снизится, является Уусимаа — столичный регион с центром в Хельсинки. Но даже там рост численности учеников обеспечат мигранты, а не коренное население.

По словам специалистов, с демографической точки зрения Финляндия находится в более тяжёлом положении, чем другие страны Северной Европы: в стране ниже рождаемость, чем у соседей, и меньший приток мигрантов.

Уровень рождаемости в Суоми упал до исторического минимума: в 2024 году в Финляндии родилось 43,7 тыс. детей. При этом ежегодно в государстве выходят на пенсию порядка 70 тыс. человек. Эту ситуацию эксперты считают самым большим кризисом и вызовом для страны.

Так, главный экономист финской Федерации предприятий Юхан Бразерус сказал: «Это означает, что население Финляндии без иммиграции сократится за пару поколений почти наполовину».

В 2024 году суммарный коэффициент рождаемости (статистический показатель, который показывает, сколько детей в среднем рожает за свою жизнь одна женщина) в Финляндии составил 1,25. Это является самым низким зарегистрированным уровнем с 1776 года.

Бразерус с грустью отмечает, что в мире не найти примера экономик, которые бы росли при столь резких темпах сокращения работающего населения. Он предрекает, что первыми это почувствуют на себе финские пенсионеры.

В свою очередь, главный экономист государственной финансовой организации Finnvera Маури Котамяки напоминает, что уменьшение числа налогоплательщиков приведёт к необходимости повышения налогов или дальнейшего сокращения государственных расходов.

Одновременно с демографическим кризисом в стране наблюдается обезлюживание обширных территорий. Подсчитано, что в Финляндии обитатели сельской местности быстрее перебираются в города, чем в других странах, «глубинка» становится все более заброшенной.

Еще одной проблемой стало запустение юго-восточных регионов страны, постигшее их после закрытия границ с Россией. Эти финские регионы традиционно зависели от экономических связей с соседом, от российских туристов и покупателей недвижимости. В их отсутствие территории быстро превращаются в зону экономического бедствия.

Недавно был опубликован и прогноз консалтинговой компании MDI, из которого также следует, что в ближайшие десятилетия число пожилых людей в Финляндии будет стремительно расти, а сокращение численности населения станет постоянным явлением.

Предполагается, что к 2050 году количество людей старше восьмидесяти четырех лет будет более чем в два раза больше, чем сейчас. Но к такой перспективе финны уже успели привыкнуть. Открытием же является то, что демографическая ситуация грозит стать отрицательной и во многих региональных центрах, таких как Куопио, Йоэнсуу, Вааса и Рованиеми. До сих пор эти города росли за счёт переселения жителей из глубинки, но теперь и в них тоже восторжествовали отрицательные тенденции.

Эксперты четко называют точку, после которой финны перестали воспроизводить себя в должном количестве, — перелом произошёл в 2016 году. Тогда «наступил момент, когда население Финляндии стало сокращаться ежегодно без учёта иммиграции», — говорит ведущий эксперт MDI Расмус Аро.

Он спорит с теми, кто утверждает, что высокая смертность — проблема только небольших муниципалитетов: «Можно говорить о том, что большая часть Финляндии вымирает прямо сейчас. Лишь в каждом десятом муниципалитете рождается больше людей, чем уходит из жизни».

К этим немногим исключениям относятся крупнейшие города, несколько пригородных муниципалитетов и отдельные населённые пункты на так называемом «библейском поясе» на западном побережье страны, где ещё сильны христианство и традиционные ценности.

Вся надежда на приезжих

Один из ключевых выводов прогноза MDI: старение населения Финляндии и рост потребности в уходе за стариками — не временные явления, а процессы, которые будут продолжаться вплоть до 50-х годов. Однако, несмотря на демографический кризис, общая численность населения Суоми продолжает расти.

Происходит это, разумеется, за счет приезжих.

Стране предрекают уровень чистой иммиграции (когда число въезжающих в страну превышает число выезжающих) в ближайшие годы в размере около 40 тыс. человек в год. Что, конечно, ведет к постепенному замещению коренного населения.

Подсчитано, что в ближайшие пятнадцать лет число детей иностранного происхождения в Суоми вырастет почти на 86 тыс. В местных школах появляется всё больше учащихся из семей, где вообще не говорят по-фински.

В качестве примера приводится одна из школ города Вантаа, где доля детей мигрантов достигает 40%, причём они говорят почти на тридцати разных языках. Для решения проблем малочисленных школ в глубинке, которые в перспективе предстоит закрыть, в Финляндии намерены продолжить практику дистанционного обучения. Хотя чиновники и признают, что репутация таких методов весьма сильно пострадала в пандемию Covid-19.

В целом финские демографы рассматривают два варианта событий. Согласно пессимистичному, если текущие тенденции сохранятся, численность населения Финляндии не превысит шести миллионов, а в 2040-х годах начнёт снижаться. Но есть и более «оптимистичный» сценарий, основанный на событиях 2023–2025 годов, когда в Финляндию прибыло больше, чем ожидалось, трудовых мигрантов, особенно из Индии и с Филиппин.

Демографы не исключают, что и в будущем мигранты продолжат наводнять Суоми сверх расчётов — и это обеспечит продолжение устойчивого роста населения.

Нетрудно заметить, что коренные финны в рамках обоих сценариев, по сути, уже сброшены со счетов. Никто не ждет, что они сумеют обеспечить хотя бы собственное воспроизводство для поддержания устойчивой численности. Еще примечательно, что из прогнозов исключены украинские беженцы, поскольку их влияние считается временным.

По словам Аро, «единственным способом удержать страну на траектории роста остаётся иммиграция». Уже сейчас количество иноязычных жителей Финляндии превысило отметку в 600 000 человек при общей численности населения около 5,7 млн. На конец 2024 года около 610 000 человек говорили на чужих для Финляндии языках.

Согласно данным, собранным государственным статистическим центром, доля людей, говорящих на иностранных языках, составляла в Финляндии на конец прошлого года чуть менее 11%. Почти пятая часть населения столичного финского региона имеет иностранные корни.

Примечательно, что наибольшую группу иностранцев в Суоми составляют русскоязычные: 102 488 человек. За десять лет количество постоянных жителей Финляндии, говорящих на русском, увеличилось более чем на 30 000.

Вторая по величине группа — эстоноговорящие, их насчитывается 49 564 человека. Правда, в прошлом году число финских эстонцев уменьшилось: их отток связан с уменьшением количества рабочих мест.

Наконец, значительную группу составляют арабоязычные. «Арабский язык уже догоняет эстонский по распространенности. Количество людей, говорящих на арабском, почти утроилось по сравнению с 2014 годом», — сообщает сотрудник Статистического центра Маркус Рапо. В Финляндии сейчас проживает 43 534 человека, говорящих по-арабски.

Всех не накормить

Еще один парадокс заключается в том, что финны, по сути, смирившись с собственным увяданием, не могут снабдить приезжих достаточным количеством рабочих мест. Число безработных иностранцев, вставших на учет в службе занятости, выросло беспрецедентно.

К августу 2025 года их количество превысило 54 тыс. человек, что примерно на 10% больше по сравнению с прошлым годом. При этом, согласно статистике, более 25% безработных иностранцев либо не имеют профессии, либо она неизвестна. То есть больше четверти мигрантов ничего не умеют делать, но надеются, что получат работу. Чем часть из них занята, догадаться нетрудно — сидят на пособиях, перебиваются с хлеба на воду и пополняют ряды этнических банд.

Газета Helsingin Sanomat подчеркивает, что больше всего безработных иностранцев среди строителей, работников сферы обслуживания, уборщиков и домашней прислуги. Также есть среди них безработные торговцы, учителя и медики. Почти вдвое выросло число иностранцев, которые не могут найти работу в течение года. Мигранты составляют 16% от общего числа безработных в стране.

Топ-5 иностранцев, которым не удается найти работу: украинцы. эстонцы, русские, иракцы и афганцы. Однако, помимо официально зарегистрированных безработных, в Финляндии находятся еще около 45 тыс. иностранных соискателей, у которых работа есть, но они ищут другую.

Всего на данный момент в Суоми насчитывается 269 тысяч безработных — это 9,9% трудоспособного населения. Годом раньше безработных в стране было на 37,5 тысячи человек меньше. Причём жители Финляндии остаются без работы рекордно долгое время: среднестатистический соискатель тратит на поиски порядка 70 недель.

По словам аналитика и экономиста Danske Bank Антти Илвонена, в середине июля соотношение вакансии/соискатели находилось на самом низком уровне со времён финансового кризиса 2008 года.

Специалистов беспокоит, что уровень безработицы в Финляндии «тревожно вырос» до одного из самых высоких в Европе.

Причину этого долго искать не надо: руководитель Центральной торговой палаты Юхо Ромакканиеми заявил, что из всех стран ЕС, испортивших отношения с Россией из-за украинского кризиса, наиболее сильно пострадала именно Финляндия.

Экономика Суоми была тесно связана с экономикой России, и разрыв больно ударил по финнам, обусловив стагнацию финской экономики. А экономический спад, наложившись на демографический кризис, естественным образом его усугубил.