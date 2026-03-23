В свежем Всемирном докладе о счастье, опубликованном по итогам 2025 года, счастливейшей страной мира названа Финляндия. На втором месте оказалась Исландия, на третьем — Дания. Финляндия удерживает первенство в этом рейтинге уже девять лет подряд.

Новость о том, что их страну уже девятый раз подряд признали самой счастливой, вызвала у самих финнов иронические отклики — уж слишком сильно жизнь в Суоми не похожа на всеобщее счастье. К экономическому спаду и росту безработицы добавляется массовый алкоголизм населения.

15 бутылок в день

Недавно финский суд поставил точку в очередном пьяном скандале с участием известного человека, приговорив депутата парламента Тимо Ворнанена к восьми месяцам условного лишения свободы.

Ворнанен, будучи сильно пьяным, вступил в ресторане в драку с другим мужчиной и, желая его напугать, палил в землю из пистолета. Этот случай вновь напомнил о проблеме алкоголизма, являющейся одной из самых главных социальных болезней Финляндии.

Согласно недавним исследованиям, Суоми входит в число стран ЕС, где население чаще всего страдает запоями. Массовый алкоголизм оборачивается повышенным количеством заболеваний, преждевременных смертей и суицидов. Все это совсем не вяжется с образом «самой счастливой страны в мире».

Алкоголизм — это третья по распространённости причина смертей в стране. Хотя в целом финны стали за последние годы пить чуть меньше, количество смертей от алкоголя продолжает расти.

Изменилась сама манера пить, люди чаще уходят в длительные запои. Около 23% взрослых финнов хотя бы раз в месяц выпивают сразу пять и больше порций спиртного, уходя в состояние сильного опьянения. Три четверти всего алкоголя в стране выпивается именно в рамках такого чрезмерного употребления.

По приблизительным оценкам, алкоголизмом в стране страдают до 400 тысяч человек. Большинство из них (около 300 тысяч) — работающие люди. Для страны, население которой сейчас немногим превышает 5,6 млн человек, это значительные цифры.

Масштабы финского алкоголизма нередко удивляют жителей других стран. Гражданин США пишет на одном из интернет-форумов: «Я уже несколько раз ездил отдыхать со своими финскими родственниками жены, и меня всегда поражало, сколько они пьют. Для них совершенно нормально выпить за день десять-пятнадцать бутылок пива, а вечером ещё и бутылку вина».

Люди, более глубоко погружённые в особенности местной культуры, объясняют этому американцу, что в Суоми очень сильная традиция запойного пьянства, особенно по выходным или во время праздников.

Вообще традиции «служения Бахусу» в Суоми имеют очень давнее происхождение — с тех времен, когда не было современного шоу-бизнеса и алкоголизм являлся главным видом развлечения в этой северной стране с её хмурым климатом.

Шведский архиепископ и историк Олаф Магнус ещё в XVI веке писал, что финны умеют варить самое крепкое во всей Скандинавии пиво. В Средние века в Финляндии этим напитком платили жалованье солдатам и матросам.

Алкоголики не лечатся

В итоге в Суоми в течение столетий выработалось особое отношение к пьянству — ультратолерантное.

«Финляндия довольно необычная страна: опьянение там — это социально одобряемое состояние», — свидетельствует представитель финского Общества социологических исследований молодежи Микко Саласуо.

В Финляндии пьют и элита, и маргиналы. Участие в алкогольных вечеринках едва не сгубило карьеру прежнего премьер-министра Санны Марин. После того как в публичное пространство попал видеоролик, сделанный на посиделках, Марин обвинили в неподобающем поведении. Глава правительства принялась оправдываться: «Речь идёт о личном видео, снятом в частных помещениях». А министра экономического развития при Марин Мику Линтиля ловили предельно пьяным на официальных выступлениях.

Финские власти, прекрасно зная главный порок своих граждан, приняли один из самых строгих в ЕС законов, регулирующих оборот спиртного. Напитки крепче пива можно было купить только в специализированных государственных магазинах Alko. Они были открыты с 9:00 до 20:00 с понедельника по пятницу, а в субботу — только до 18:00. По воскресеньям и в праздничные дни эти магазины закрывались. Цены кусались: бутылка пива стоила в три раза дороже, чем, скажем, в Германии, а водка — 25 евро.

Однако в позапрошлом году финские власти решили смягчить правила. Это было сделано по сугубо утилитарным соображениям: чтобы увеличить доходы государства в стране, уже в течение пяти лет находящейся в состоянии всё углубляющегося экономического упадка.

Но против этого резко восстала финская «Ассоциация почек и печени», занимающаяся организацией помощи пациентам, страдающим заболеваниями соответствующих органов. В организации подчеркнули, что алкоголизм в стране «по-прежнему носит характер запоев». В ассоциации напомнили, что 70% финских алкоголиков не лечатся и более половины из них считают себя «умеренно выпивающими».

При этом число людей, страдающих болезнями печени, увеличивается, а пациенты оказываются всё младше.

«Смертность от цирроза печени в Финляндии — самая высокая в Европе. Каждый пятый финн трудоспособного возраста умирает от заболеваний печени», — сообщили в ассоциации.

Однако власти к голосу разума не прислушались. Если до лета 2024 года во всех финских продуктовых магазинах кроме Alko разрешалось продавать выпивку с максимальной крепостью 5,5%, то потом финский парламент, идя навстречу пожеланиям населения, дозволил продажу в них напитков с содержанием алкоголя до 8%. Это сделало доступнее для покупателей пиво, вино и сидр.

Продажи спиртного в сети Alko ожидаемо упали, но финские власти задумали продолжить либерализацию алкогольной политики. Следующим шагом стало разрешение всем продуктовым магазинам торговать алкоголем крепостью до 15%. А в прошлом году Alko начал практиковать распродажу алкоголя c истекающим сроком годности со скидкой в 20%.

По мысли властей, все эти меры должны помочь оживить экономику страны и воспрепятствовать оттоку денег из неё. Дело в том, что в течение многих лет финны отправлялась на закупки выпивки в соседние государства, где спиртное было приобрести проще и дешевле, чем на родине.

От алкоголизма до депрессии

Одно время основная масса финских «алкотуристов» посещала Россию. Некоторые из них ограничивались посещением приграничных магазинов и баз отдыха. Другие ехали дальше — в Выборге, Петербурге и даже в Москве до сих пор живы воспоминания о пьяных «подвигах» гостей из Суоми.

Но в 2018-м в России вступил в действие новый закон, по которому частному лицу разрешалось единоразово вывезти из страны не более пяти литров спиртного. После этого финны окончательно переключились на Эстонию, куда они начали ездить за горячительными напитками ещё задолго до введенных в РФ ограничений.

«С кораблей, причаливших на пристань финской столицы с берегов Эстонии, вываливаются целые толпы народа. Многие даже идти сами не в состоянии, их поддерживают под руки чуть более трезвые друзья — запах перегара стоит такой, что автоматически тянет закусить. Каждый пассажир тащит за собой сумку на колёсиках, откуда доносится бутылочный звон: эстонская водка в три-четыре раза дешевле финской, поэтому финны активно везут домой «сувениры», — рассказывает очевидец.

Раньше финским алкотуристам приходилось ехать вглубь Эстонии, но потом оборотистые предприниматели серьезно облегчили гостям жизнь. Нынче принят более удобный способ алкошопинга — рядом с портом в Таллине, куда приплывают корабли из Финляндии, построены торговые центры, которые оптово торгуют выпивкой.

Люди иногда даже не выходят за территорию припортовой зоны: приплывают, закупают ящиками алкоголь и уплывают. Эстония начала получать хороший доход благодаря выпивохам из Суоми.

Но это вызвало досаду правительства в Хельсинки, пришедшего к логичному выводу: раз уж финские пьянчуги все равно найдут, где набраться, то лучше пусть они это делают дома, обогащая свою страну, а не чужую.

Но проблема алкоголизма не ограничивается подорванным здоровьем финнов — выпивка идет рука об руку с массовой депрессией. Алкоголем жители страны зачастую глушат суицидальные настроения.

Судя по цифрам, опубликованным в прошлом году, каждый пятый финн трудоспособного возраста испытывал «значительный психологический стресс». Депрессии подвержены и представители молодого поколения.

В Суоми самоубийство является самой распространенной причиной смерти молодежи в возрасте от пятнадцати до двадцати четырех лет. В последнее время число суицидов в Суоми остается на достаточно высоком уровне. 40% всех самоубийств в стране совершаются под воздействием алкоголя. У финских мужчин с депрессией 50% избыточной смертности связано с алкоголем (у женщин — 30%).

По данным местных организаций, специализирующихся на защите детей, в Финляндии не менее 89 000 несовершеннолетних живут в семьях, где у одного или обоих родителей серьёзные проблемы с алкоголем.

Почти каждый третий взрослый финн сообщает, что на его жизнь негативно повлияло употребление алкоголя близким человеком. Таковы реалии страны, которую с упорством, достойным лучшего применения, пытаются провозгласить «самой счастливой».