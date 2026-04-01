Статистическое управление Швеции (SCB) представило новые данные о населении. Еще не так давно государство было этнически однородным, а теперь представляет собой наглядный пример западного «мультикультурализма».

Традиционную Швецию постепенно размывает и растворяет в себе наступающий ислам.

Привычная Швеция уходит

По данным Статистического управления, на конец 2025 года в стране было зарегистрированы 10 605 500 жителей — это почти на 18 000 человек больше, чем годом ранее.

Основным фактором роста населения, как и все предыдущие годы, является иммиграция. В 2025-м в королевстве родились 97,5 тысячи детей — это самый низкий показатель за последние двадцать три года.

В прошлом году в Швецию иммигрировали 89 400 человек, что на 23% меньше по сравнению с 2024 годом. Это объясняется сокращением числа украинцев. В 2025-м шведское гражданство получили 37 500 человек — на 25 500 меньше, чем в 2024-м: госорганы значительно усложнили соответствующую процедуру и сопутствующие ей проверки безопасности.

Также SCB представила данные на начало 2026 года по зарегистрированным жителям Швеции, имеющим иностранное происхождение, — сюда включают как тех, кто родился за границей, так и тех, кто имеет одного или двух родителей-иностранцев. Иммигранты третьего поколения уже не учитываются — они считаются «настоящими» шведами.

Данные демонстрируют путь, который Швеция прошла за 94 года. Если в 1930-м доля лиц с иностранным происхождением составляла 1,5%, то на конец 2025-го этот показатель достиг уже 35,7%. И теперь Швеция является одной из самых этнически неоднородных стран западного мира, уступая в этом разве что США.

Еще более угрожающей выглядит разбивка по возрастным группам. Доля шведов иностранного происхождения до девяти лет составляет 39,7% (возможно, около 44%, включая третье поколение).

В группе от 11 до 19 лет их 39,5% (возможно, около 44%); от 20 до 29 лет — 42,9%; от 30 до 39 лет — 42,2%; от 40 до 49 лет — 43,6%; от 50 до 59 лет — 22%.

Общая доля мусульман в Швеции сегодня составляет около 13–14% от всего населения. В возрастной группе до 39 лет она еще выше и достигает 25%. Это означает, что в Швеции самый высокий процент мусульманского населения в ЕС — за исключением стран Балканского полуострова.

В основном вновь прибывшие сосредоточились в мегаполисах. Причём в Мальмё, одном из крупнейших городов королевства, этнические шведы уже сейчас составляют меньшинство (41%), а Стокгольм и Гётеборг быстро движутся к тому же — 54% и 51% соответственно.

Исламизация чувствуется и в большом, и в малом. Например, в начале марта Исламская ассоциация Мальмё опубликовала видеоролик, набравший почти 100 000 просмотров. На нем запечатлены двое полицейских, которым задают вопросы о Рамадане. Одна из них, иммигрантка из Ирана, не сумела ответить правильно на все вопросы, зато вторая, коренная шведка, ни разу не срезалась.

Ассоциация вывесила ролик с посылом: вот, мол, правильная шведка, с которой должны брать пример ее соплеменники.

В феврале 2026-го государственный музей шведской культуры и этнографии Nordiska museet включил в календарь национальных традиций Рамадан и Ураза-байрам. Теперь они там фигурируют наряду с такими праздниками, как, например, День летнего солнцестояния и Национальный день саамов.

Решение вызвало критику в социальных сетях — многие усомнились в том, что в музее правильно понимают суть шведской культуры. В учреждении оправдываются тем, что документируют все значимые праздники, отмечаемые в Швеции в настоящее время.

Христианство в стране постепенно отступает, зато активно строятся мечети. Причем в Швеции находят приют исламисты самого радикального толка.

Взрывная эпидемия

Пожалуй, наиболее существенный «вклад» мигрантов из третьего мира — стремительный рост преступности, которая в королевстве теперь по преимуществу этническая.

Согласно последним данным, с организованной преступностью сейчас связаны 67 500 человек. Из них 17 500 — активные бандиты, еще 50 000 человек так или иначе связаны с группировками.

Они мешают жить мирным шведам и активно сводят счеты друг с другом. Не так давно полиция хвасталась, что сумела сократить количество уличных перестрелок. Но радость оказалась преждевременной — вместо автоматов и пистолетов бандиты все чаще используют бомбы и гранаты.

Никогда ещё с тех пор, как полиция начала вести статистику, взрывов не было так много, как в прошлом году — в 2025-м они гремели почти через день. Сёдертелье, Меллеруд, Норрчёпинг, Стокгольм, Бурос, Мальмё, Шёвде, Вестерос, Линчёпинг, Гётеборг, Катринехольм — список мест, где бомбы и гранаты взрывались в домах и на улицах, можно продолжать долго.

«Конечно, это поразительно. В мирное время в государстве всеобщего благосостояния такого быть не должно», — поражается Свен Гранат, криминолог Стокгольмского университета и аналитик столичной полиции.

По его словам, бандиты регулярно ввозят в Швецию контрабандой гранаты — и именно они сейчас пользуются наибольшей популярностью при выполнении тех или иных преступных заказов. Раньше злоумышленники производили самодельные бомбы, но теперь покупать ручные гранаты куда проще, чем корпеть над изготовлением устройств.

«Качество может быть низким, но как только кто-то привёз партию, она расходится по регионам», — говорит Гранат.

Для рассказа обо всех взрывах в Швеции последнего времени потребовалась бы толстая книга. Типичный случай — один из многих: в ноябре прошлого года взрыв прогремел в одном из многоквартирных домов города Норрчёпинга. Кто-то оставил устройство на лестничной клетке — и оно сработало. По счастливой случайности никто не погиб, 70-летний жилец одной из квартир получил незначительные травмы.

Выбило двери, окна и повредило припаркованные рядом автомашины. Жителей эвакуировали в близлежащую школу, а место осмотрели саперы. Подозреваемых и арестованных нет.

Подобными происшествиями давно уже никого не удивишь.

Например, в феврале 2026-го был зафиксирован случай, когда взрывы в подъезде одного из домов на северо-западе Стокгольма гремели две ночи подряд. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось инициировать два отдельных расследования.

«Жильцы очень обеспокоены и хотят покинуть свои дома прямо сейчас. Мы пытаемся опросить их до того, как они это сделают», — рассказал полицейский Даниэль Викдал.

После первой детонации разбитые окна в доме заменили, а следующей ночью они снова разлетелись вдребезги. Для предупреждения третьего подрыва полиция установила в районе видеокамеры, а местные власти выделили дополнительных людей для наблюдения.

Еще одна напасть, первоначально характерная для Швеции (из нее эта жуткая мода начала расползаться по другим странам ЕС), — широкое использование бандитами для своих целей несовершеннолетних. Преступники подряжают детей и для наркоторговли, и для воровства, и для заказных убийств: в стране ловят все более юных киллеров.

Расстановка приоритетов

Вынужденные реагировать на недовольство граждан шведские власти в последнее время все жестче пытаются ограничить объёмы иммиграции.

Вообще она сокращается и так — надо полагать, новым поколениям мигрантов Швеция благодаря их въехавшим ранее товарищам представляется всё менее привлекательной. Но приезжает все же немало.

От беззубых идей вроде предложений чужакам деньги за отъезд руководство страны начинает переходить к более жестким мерам. Уже в начале этого года было предпринято три важных шага.

Во-первых, правительство представило более строгие правила получения гражданства: придется прожить в стране восемь лет вместо нынешних пяти (для обладателей статуса беженца — семь лет вместо четырех).

Также от претендента потребуют достаточного знания языка и основ шведского общества. Он будет обязан вести «благообразный и честный образ жизни».

Также собираются ввести требование о наличии ежемесячного дохода в размере приблизительно 20 000 шведских крон (свыше 170 тысяч рублей). Предполагается, что изменения вступят в силу в начале июня.

Во-вторых, разработан законопроект, в соответствии с которым к аннулированию вида на жительство может привести не только серьезное преступление, но и крупные долги или мошенничество с пособиями. «Швеция — это не общество без требований», — заявил министр миграции Юхан Форшел.

Поправки вступят в силу 13 июля, если их одобрит парламент. «Наша страна не должна быть убежищем для иностранцев, совершающих преступления или демонстрирующих антисоциальное поведение», — сказал Людвиг Асплинг, представитель правой партии «Шведские демократы».

В-третьих, правительство планирует упростить процедуру депортации преступников-иностранцев. Если сейчас основанием для выдворения является преступление, тянущее на как минимум полугодовой тюремный срок, то с 1 сентября достаточно будет месячного. «У нас нет другого выхода», — подчеркивает Форшел.

Специалисты по демографии полагают, что меры недостаточны и к тому же запоздали. Скептики предрекают, что через несколько десятилетий коренные шведы превратятся в меньшинство в собственной стране.

Но для правительства проблема наплыва мигрантов второстепенна. Главная задача — помощь киевскому режиму, которому в огромном количестве перечисляют деньги местных налогоплательщиков.

Чтобы оправдать продолжение выплат гигантских сумм, депутат Риксдага (парламента) Оливер Розенгрен обратился к населению. «Если Украина не победит Россию, наши дети будут говорить по-русски», — написал депутат в соцсети.

Но подписчики обрушились на политика с руганью, а один из комментариев был таким: «Лучше по-русски, чем по-арабски».