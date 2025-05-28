На днях был обнародован подготовленный по заказу французского правительства экспертный доклад о деятельности в ЕС экстремистской группировки «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Усиление исламистов-экстремистов наблюдается не только в самой Франции, но и в некоторых других странах ЕС,

Иван Шилов ИА Регнум

Авторы доклада, подготовленного для французского правительства, предупреждают, что в стране закрепилось экстремистское движение «Братья-мусульмане»*, угрожающее как ценностям местного светского общества, так и безопасности простых граждан.

Было подсчитано, что эта структура контролирует по меньшей мере 200 мечетей во Франции и завела сотни дочерних организаций.

В докладе подчеркивается, что дальнейший рост влияния радикального исламизма будет иметь разрушительные последствия для страны.

При этом в документе не было обойдено вниманием и положение дел в других государствах ЕС — в тех, где исламисты чувствуют себя особенно вольготно. В первую очередь среди этих стран была названа Швеция, где, по мнению французских экспертов, созданы очень благоприятные условия для исламских радикалов.

Швеция упоминается в отчёте несколько раз. Причем там указывается, что в этой скандинавской стране закрепились именно представители активной ветви «Братьев-мусульман»*.

В докладе это объясняется следующим образом: «Благоприятное положение «Братьев-мусульман»* в Швеции объясняется большой терпимостью шведского мультикультурализма и хорошими отношениями между этим движением и местными политическими партиями, особенно со шведскими социал-демократами».

Реакция Швеции

В самой Швеции доклад не прошёл незамеченным.

Местный министр труда Матс Перссон объявил, что собирает собственную экспертную группу, которой поручит составить полную картину распространения в стране радикального исламизма. Перссон грозится, что он это так просто не оставит: «Мы перекроем зарубежное финансирование религиозных общин, особенно там, где иностранные государства финансируют радикальные мечети».

В шведской партии социал-демократов всполошились — там отрицают, что чем-либо поддерживали экстремистов и помогали им. Секретарь партии Тобиас Бодин оправдывается: «У нас нулевая терпимость к связям с экстремистскими организациями».

Надо отметить, что весной 2023 года социал-демократы уже подвергались жесткой критике за то, что их депутат Джамаль Эль-Хадж принял участие в конференции, организованной палестинской организацией ХАМАС.

Тогда соцдемы попросили Эль-Хаджа «отдохнуть» от его парламентских обязанностей, но не стали выгонять его из партии. Однако годом позже шведская пресса обнародовала факты о том, что депутат пытался добиться статуса беженца в Швеции для некоего египетского имама, чьи проповеди носили откровенно экстремистский характер. Только тогда социал-демократы попросили оскандалившегося коллегу покинуть партию.

При этом шведы помнят, как «соцдемы» во имя превратно понятной ими «толерантности», пока возглавляли правительство с 2014 по 2022 год, широко открыли двери страны для мигрантов из стран «третьего мира».

Неудивительно, что Швеция оказалась третьей страной Европы после Бельгии и Австрии, из которой больше всего мусульман уехало в свое время воевать за «Исламское государство»*.

Университет обороны докладывает

Тревогу по поводу радикализации мусульманской общины Швеции эксперты начали бить уже давно. Ещё в 2018 году местный Университет обороны подготовил исследование об увеличении в стране числа приверженцев салафизма — сторонников «чистого» ислама, ратующих, в частности, за проведение джихада в отношении «неверных».

Одним из известнейших салафитских джихадистов был, в частности, Усама бен Ладен. Салафиты выступают за ограничение прав женщин, а многие из них настаивают и на том, чтобы не иметь друзей среди «неверных» и свести общение с ними к минимуму.

При этом, как отмечали в университете, радикализация часто идёт бок о бок с этнической преступностью. Преступникам очень нравится воображать себя «воинами за веру» — этим они оправдывают в своих глазах собственные действия.

«Банда ублюдков заходит в продуктовый магазин. Если кассирша не в хиджабе, они берут всё, что хотят, не оплачивая. Называют кассиршу «шведской проституткой» и плюют в неё», — рассказывает полицейский из города Вестероса.

«Зачастую молодые мусульмане задают вопрос сирийцам и курдам, владельцам ресторанов или магазинов об их религии. Если ответ «не ислам», то их начинают преследовать. Мы также видели, как десяти-двенадцатилетние мусульмане говорят пожилым шведкам: «Мы здесь у себя дома», — добавляет он.

В Гетеборге салафиты потребовали от мусульман не голосовать на местных выборах, потому что это «харам». Радикалы пригрозили единоверцам, что те «в день суда» ответят за все действия недобросовестных политиков, за которых они голосовали.

«На некоторых участках они водрузили флаг «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — делились в местной полиции.

И там же рассказали про приехавшего из Канады проповедника Саида Регеа (уроженца Сомали), который, выступая в одной из мечетей Гетеборга, подчеркнул важность «чистоты». Для того же, чтобы ее поддерживать, важно, по его словам, не позволять детям интересоваться обычаями «евреев, христиан или зороастрийцев».

Еще семь лет назад в Университете обороны подчеркивали, что кафе и магазины, принадлежащие владельцам-немусульманам, периодически становятся жертвами вандализма, а христианским священникам угрожают отрезать головы.

Впрочем, ничуть не лучше радикалы относятся к так называемым «светским» мусульманам, не придерживающимся салафизма. Зачастую их подвергают жесткому остракизму и всячески дискриминируют. В результате некоторые беженцы стали жаловаться, что, переехав в Швецию, сталкиваются там с картинами, привычными им по родным Ираку или Афганистану, — например, видят трёхлетних девочек в никабах.

Бандитский джихад

Кроме того, как уже упоминалось, эксперты Университета обороны отмечали тревожный факт сращивания религиозного радикализма и организованной преступности — порою джихадисты и члены этнических банд объединяют силы, чтобы сподручней было терроризировать окрестное население.

Салафиты и исламисты активно берут под свой контроль мечети и мусульманские культурные ассоциации, а также создаваемый бывшими беженцами бизнес, заставляя его платить дань.

При этом коренные шведы до поры до времени просто не имели представления о том, какие процессы происходили в окрестностях их больших городов, где селились выходцы из Азии и Африки.

А ведь там сложились зоны, где местное законодательство потеряло свою силу: активно практикуется гендерная сегрегация; радикальные религиозные лидеры приказывают женщинам не жаловаться властям на жестокость своих мужей.

Текст исследования заканчивался критикой шведских властей за их неспособность поставить препоны распространению радикальной идеологии. В частности, приводились примеры из деятельности обычных шведских светских школ, где администрация, уступив требованию родителей-радикалов, заставляла девочек ходить в хиджабах.

С тех пор прошло семь лет и проблема стала еще более острой. И не сказать, что нынешняя шведская умеренно-консервативная правящая коалиция, пришедшая в 2022-м на смену мигрантолюбивым социал-демократам, совсем уж ничего не делает для противодействия радикализму.

Например, власти закрывают радикальные исламистские школы, пытаются законодательно запретить женщинам скрывать лица, ужесточают правила въезда и обещают мигрантам деньги за возвращение на родину. Беда, однако, заключается в том, что эти меры и недостаточны, и давно запоздали.

К счастью для шведов, многочисленные этнические банды не выступают единым фронтом, а то коренным жителям пришлось бы совсем уж плохо. Преступные организации яростно воюют друг с другом за кормовую базу — с увлечением стреляют и взрывают конкурентов. Эгоистические интересы в данном случае оказываются выше пустых лозунгов о «единстве братьев по вере».

Вторжение в Норвегию

Ожесточение конкурентной борьбы шведских банд уже привело к тому, что они, словно раковая опухоль, начали подминать под себя и соседние страны, в частности Норвегию.

На днях глава местной Национальной службы уголовных расследований (Kripos) Кристин Квинье обратилась к правительству с предостережением о растущей угрозе со стороны организованной преступности.

По словам Квинье, невзирая на все усилия полиции, преступные сети в Норвегии продолжают расти и развиваться.

И хотя в 2024 году в национальном бюджете на борьбу с оргпреступностью было заложено 600 млн норвежских крон (52 млн евро), как утверждает Квинье, это не принесло ощутимых результатов.

Она всерьёз опасается, что организованная преступность разрастётся до таких масштабов, что «станет угрожать демократии и социальному государству и станет причиной дестабилизации общества».

Характерный почерк шведских банд — наём несовершеннолетних, которым не грозят столь строгие наказания, как взрослым. По данным полиции, с 2023 по 2024 год количество несовершеннолетних грабителей в Осло удвоилось.

А в Норвегии в 2023 году было возбуждено 21 800 уголовных дел против несовершеннолетних, что на 28% больше, чем в 2022 году. Норвежское издание Aftenposten пишет, что в этом государстве сейчас появляется всё больше преступных элементов, успевших «наследить» в Швеции.

По словам инспектора норвежской полиции Ингве Мирволла, в стране возникли филиалы шведских банд Foxtrot и Gottsunda, активно вербующие молодёжь. Эти банды занимаются масштабным оборотом наркотиков и различными мошенническими операциями.

О проникновении Foxtrot в Норвегию во весь голос заговорили после того, как в октябре прошлого года на улице местного города Дрёбак прогремел мощный взрыв. Никто, к счастью, не пострадал, но полиция заподозрила покушение на убийство.

Эксперты отметили, что это типичная «шведская манера» — именно члены шведских преступных группировок повадились в последнее время взрывать конкурентов по преступному бизнесу прямо в их домах.

Эти подозрения подтвердились в ходе расследования — оказалось, что взрыв устроили члены Foxtrot.

С тех пор члены этой сети дали норвежцам еще множество новых поводов помянуть их недобрым словом. Пришедшие из Швеции преступники, столь часто любящие строить из себя «истинных мусульман», заставляют Норвегию забыть, что еще недавно она считалась мирной и безопасной страной.

*Террористическая организация, запрещенная в России