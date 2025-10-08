Засилье мигрантов в Швеции начинает переходить в терминальную стадию. Пришельцы, во-первых, принесли с собой ничем не ограниченное ультранасилие, а во-вторых, они начинают навязывать свои культурные нормы, соответствующие глубокой архаике.

Иван Шилов ИА Регнум

Правительство пытается вытолкнуть их из своей страны обратно на родину, обещая за это деньги. Что заранее является бесперспективной затеей — средств выделено слишком мало, такими суммами мигрантов не соблазнишь.

Тринадцатилетний стрелок

Бесчинствами этнических банд в Швеции давно уже никого не удивишь. Местные жители постепенно привыкли и к массовому использованию бандитами несовершеннолетних киллеров. Последний такой случай произошел буквально несколько дней назад.

Около двух часов ночи в полицию города Евле поступило сразу несколько сообщений о стрельбе. «На месте происшествия обнаружено шесть пострадавших», — сообщил полицейский Тобиас Ален Свальбру.

Стрельба произошла на улице в центре Евле, где расположено множество баров и ресторанов. Трое жертв нашли убежище в ближайшем ресторане. Стрелком оказался тринадцатилетний подросток — в силу его неопытности дело ограничилось только ранениями.

Задержанного недоросля допросили, а в доме его родителей прошёл обыск. Выяснилось, что мальчик был завербован одной из банд. Пока что подростка передали на попечение социальным службам.

Недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал в соцсети видеоролик, в котором он рассказывает о том, как шведские преступные группировки вовлекают несовершеннолетних девочек в насильственные действия.

Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон вскипел: «Это ложь, от которой волосы встают дыбом». И вот теперь происшествие в Евле дало Орбану возможность оставить последнее слово за собой.

Уличные взрывы и стрельба — самые экстремальные символы наплыва пришельцев из третьего мира. Но, помимо этого, ими осуществляется каждодневная повседневная работа по изменению культурного кода принявшей их страны.

Так, недавно издание Expressen опубликовало статью об имаме Салехе Абуэленене, до недавнего времени читавшем проповеди в мечети Аль-Рахма в городе Кристианстаде. В частности, он учил прихожан, что женщину, проявляющую «непокорность» мужу, следует «учить» побоями.

По мнению этого имама, именно женщины являются причиной большинства проблем в браке. Поэтому, дескать, муж имеет право бить жену, а вот сама она не имеет права делать выговор супругу.

Журналисты Expressen попросили Абуэленена более подробно разъяснить свой взгляд. Имам сказал, что «мужчина может ударить женщину в знак того, что он расстроен», но делать это следует «бережно».

Публикация интервью вызвала скандальный резонанс. Власти надавили на мусульманскую общину — и Салех Абуэленен больше проповедей в мечети не читает. Но у него много единомышленников, которые думают точно так же, хоть и не высказываются пока столь же открыто.

«Это нехорошо»

По результатам парламентских выборов 2022 года в Швеции пришла к власти умеренно правая коалиция, поддержанная большинством избирателей из-за ее обещаний навести порядок в миграционной сфере и прекратить допущенный их предшественниками-леволибералами наплыв незваных гостей.

Ведь на данный момент мигранты из других стран и их потомки, родившиеся в Швеции, составляют уже 26,9% населения (2,8 млн человек).

Правительство начало ужесточать условия въезда и пребывания в стране.

И вот уже негодующая либеральная пресса с тоской вспоминает времена десятилетней давности, когда экс-премьер Фредрик Райнфельдт призвал шведов «открыть свои сердца» беженцам.

Власти пытаются экспериментировать — так, в прошлом году правительство решило радикально увеличить пособие, полагающееся за добровольное согласие покинуть страну. Всего на это выделили внушительный бюджет в 1,4 млрд крон.

Правда, эксперты заранее предрекли, что предложением захотят воспользоваться немногие. К тому же оно не касается тех мигрантов, кто уже получил шведское гражданство; украинцев; тех, кто имеет достаточно собственных средств, чтобы оплатить возвращение на родину; тех, кто имеет долги в Швеции.

Однако министр миграции Йохан Форшелл возразил критикам этого плана: «Если мы вообще ничего не будем делать, то это будет большой риск». По мнению Форшелла, нужно делать хоть что-то. В итоге недавно власти согласились пополнить фонд, из которого выделяются компенсации мигрантам, согласившимся уехать, еще на 100 млн крон. Соответственно, с начала следующего года объём выплат радикально увеличится.

На днях Expressen опубликовала материал, из которого следует, что от программы добровольной самодепортации за деньги многого ждать не стоит. Журналисты поговорили с 48-летним выходцем из Сомали Хасаном, ныне обитающим с супругой и их шестью детьми в Ринкебю — иммигрантском гетто Стокгольма.

Хасан, по его словам, был бы рад убраться обратно на родину, но только в том случае, если бы ему достойно заплатили. Он отвергает предлагаемую ему сумму и готов уехать только за миллион крон (свыше 90 тысяч евро, или около 9 млн рублей). Однако максимальный объём денег, на который он с семьей может рассчитывать даже по увеличиваемой с начала 2026-го ставке, — до 600 тысяч крон (около 5 млн рублей).

Если человек уезжает один, то с начала следующего года он сможет получить до 350 000 крон (в настоящий момент 40 000).

Журналисты пообщались и с другими мигрантами — в частности, с одной безработной семьей, проживающей в иммигрантском районе Ярва. Они в этот момент сидели в местном кафе.

Узнав от сотрудников Expressen, что шведское правительство намерено снизить пособия неработающим мигрантам (в частности, этой семье будет доставаться 8000 крон), они искренне расстроились: ой-ой-ой, это нехорошо.

Деньги — это то, о чём здесь говорят постоянно: у кого они есть, у кого нет, кому должны дать и сколько. При этом почти все в кафе скептически отнеслись к намерению властей повысить выплаты тем, кто добровольно согласится очистить шведскую территорию, — дескать, 600 000 крон как-то маловато будет.

Однако некоторые уже стали прикидывать, как смухлевать и провести государство. «Берёшь деньги, говоришь, что переезжаешь, а потом работаешь нелегально. Шведов можно обмануть», — говорит один.

«Я, может быть, и захочу переехать, но как быть с детьми? У них здесь уже своя жизнь. Они сомалийцы по телу, но шведы по уму», — сокрушается другой. «Я здесь зарабатываю 400 000 крон в год. Зачем мне переезжать в Сомали за 350 000?» — вопрошает третий.

Впрочем, уже сам размер выделенных властями сумм намекает, что массовой репатриации ждать не стоит. Даже если будут освоены все эти деньги, то уедут 4000 мигрантов, не больше.

«Жуткое» соглашение с Сомали

Недавно достоянием прессы стала информация о том, что правительство Швеции выплатило 100 млн крон (свыше 9 млн евро) властям Сомали в обмен на приём двадцати восьми принудительно депортированных сомалийцев.

В пересчете на рубли — больше 30 миллионов за человека.

Знакомые с ситуацией источники утверждают, что деньги за эту «услугу» потребовало окружение премьер-министра африканской страны Хамзы Абди Барре. Первый платёж в размере 40 млн крон был произведён в 2024 году. Оставшиеся 60 млн выплатили минувшим летом.

Сейчас Сомали занимает предпоследнее место в мировом индексе коррупции, в связи с чем шведский эксперт Вило Абдулле Осман в эфире национального радио высказал подозрение, что окружение Барре просто распихало эти деньги по карманам.

В свою очередь, министр содействия развитию и внешней торговли Беньямин Дуза обрушился с обвинениями в адрес шведского Агентства международного развития (Sida, деятельность на территории России запрещена) и посольства страны в Сомали, помогавших реализовать столь сомнительную сделку.

После этого Дузу вызвали в парламентский комитет по иностранным делам, где постарались выспросить у него всё, что он знает об этой истории. «Совершенно неразумно со стороны правительства вкладывать 100 миллионов крон в фонд, близкий к премьер-министру Сомали, когда эта страна является одной из самых коррумпированных стран в мире», — заявил телеканалу SVT парламентарий от социал-демократов Морган Йоханссон.

А Анна Лассес, представитель Центристской партии, назвала соглашение шведского государства с Сомали просто «жутким».

В последние годы шведское правительство приняло ряд новых законов и ужесточило наказания за различные преступления, что привело к увеличению числа приговорённых к длительным срокам заключения, — а это в основном всё те же члены этнических банд.

Чтобы решить проблему дефицита мест, шведская служба тюрем и пробации расширяет свои возможности — к 2034 году количество мест в пенитенциарных заведениях страны планируется утроить.

Впрочем, проблему переполненных тюрем необходимо как-то решать уже прямо сейчас. Определенные надежды Стокгольм возлагал на Эстонию, с которой он подписал договор о приеме части шведских заключенных.

Первая «партия» прибудет в тюрьму эстонского города Тарту к следующему лету, но это будут лица, осужденные за нетяжкие преступления. Размещать на своей территории членов банд, террористов и экстремистов Эстония наотрез отказалась, справедливо считая их угрозой своей безопасности.

Однако шведские тюрьмы особенно быстро пополняются именно таким контингентом.