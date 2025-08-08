Менее чем за двадцать пять лет число мусульманских общин в Швеции, группирующихся вокруг собственного храма, выросло с нескольких единиц до примерно трехсот. Пока христианские церкви закрываются, по всей стране создаются новые мусульманские молельные комнаты и мечети. Часто они открываются в переоборудованных помещениях бывших магазинов или подвалах.

Иван Шилов ИА Регнум

Нельзя отрицать того, что коренных шведов со временем начинает все сильнее беспокоить постепенная смена этнического и культурного ландшафта их страны. Но это беспокойство пока не оборачивается радикальными действиями, да и, с точки зрения шведов, существует угроза куда более страшная. Это, конечно же, Россия.

Мечети вместо церквей

В далёком уже 2000 году в Швеции насчитывалось всего семь мечетей, к сегодняшнему дню их число выросло почти на 4200%. Однако, по словам экспертов, фактически их может оказаться куда больше, так как не всегда понятно, когда речь идет о полноценном храме, а когда — просто о помещении для молитв.

Пример настоящей мечети являет, скажем, храм Масджид Айша, также известный как Айша — он расположен на улице Санкт-Эриксгатан в Стокгольме. Эта мечеть действует уже около двадцати лет, и её регулярно посещают тысячи недавних мигрантов, прибывших в Швецию из разных уголков мира. Пятничные молитвы возносятся на шведском, английском, урду и арабском.

В то же время новые мечети активно строятся по всей стране. В частности, один из таких проектов воплощается в городе Хельсингборге (на юге Швеции) — там должен появиться крупнейший в Скандинавии мусульманский храм.

Однако даже он уступает по размерам той мечети, что возводится в стокгольмском районе Шерхольмене — она станет крупнейшей во всей Северной Европе. При этом важно понимать, что строительство многих шведских мечетей частично или полностью финансируется за счёт средств, поступающих из Саудовской Аравии (каждая четвертая), а также из Ирана, Катара или Турции.

Это вызывает у местного населения опасения: с чего бы далеким южным странам так вкладываться в исламизацию их страны? И, разумеется, определенные политические силы становятся выразителями этих опасений. Так, лидер ультраправой партии «Шведские демократы», второй по популярности в государстве, Йимми Окессон ранее призвал:

«В конце концов, мы должны начать забирать и сносить здания мечетей, где распространяется антидемократическая, антишведская, гомофобная или антисемитская пропаганда и дезинформация о шведском обществе. Минареты, купола, полумесяцы и другие атрибуты, являющиеся исламистскими монументами в городском пейзаже, должны быть удалены».

Глава «Шведских демократов» подчеркивает, что радикальные исламисты разрушают Швецию. «Проблема в том, что они навязывают свою религию другим. Они это делают в том числе строительством религиозных монументов, высоких минаретов и громко призывая на молитвы. Мы не считаем это разумным. Это не право человека приезжать в нашу страну и строить здесь монументы чужой идеологии. Мечети являются центрами радикализации и насильственной пропаганды», — сказал Окессон.

Мусульмане, в свою очередь, отлично научились применять в свою пользу царящую в Швеции пропаганду «толерантности». Вслед за публикацией каждого очередного тревожного высказывания кого-то из шведских правых на тему исламизации тут же начинают звучать обвинения в «религиозных преследованиях» и «расизме».

И это действует. Недаром премьер-министр Ульф Кристерссон ответил на выпад Окессона вполне однозначно: «Мы не сносим культовые сооружения».

Напористое наступление ислама — процесс абсолютно естественный, учитывая сложившуюся в Швеции ситуацию с рождаемостью. 11 апреля шведское Статистическое управление сообщило, что никогда ещё в новейшей истории страны в ней не рождалось так мало детей, как в 2024 году, — всего 1430 детей на 1000 женщин (а, к примеру, в 2010-м было 1980 детей на 1000 женщин).

Несмотря на это, население Швеции продолжает расти — исключительно благодаря продолжающейся массовой иммиграции. Статистики предрекают, что к 2030 году в Швеции будет проживать почти на 90 000 человек больше, чем сейчас, хотя никаких предпосылок к резкому повышению рождаемости у коренных шведов эксперты не видят. Наоборот, смертность в их рядах чем дальше, тем больше будет опережать рождаемость.

Несмотря на провозглашенные ранее правительством обещания радикально ужесточить иммиграционные законы и правила, ежегодно выдается около 100 000 новых разрешений на проживание.

Квалифицированные не приживаются

Примечательно, что в первой половине 2025 года в Швеции было выдано почти 43 758 новых видов на жительство — это эквивалентно населению среднего города. Показатель еще далек от пикового 2016 года, когда шведские госорганы выдали 151 031 ВНЖ.

Между тем властвующая ныне в стране умеренно правая коалиция выиграла на выборах 2022 года, пообещав вконец измученным шведам отменить политику «проходного двора», практиковавшуюся прежней коалицией — леволиберальной.

И не сказать, что нынешнее правительство совсем уж отказалось от выполнения своих обещаний. Однако до сих пор все принимаемые меры оказывались нерешительными и половинчатыми — вроде введения денежных выплат тем пришельцам, которые по доброй воле согласятся покинуть Швецию.

Пока что кардинально изменить ситуацию эти инициативы и решения не могут. Так, например, в начале текущего года Миграционное агентство Швеции приостановило рассмотрение новых заявлений о предоставлении гражданства, но спустя два месяца возобновило этот процесс.

Двухмесячную заминку объяснили введённым правительством ужесточением стандартов безопасности при проверке претендентов. В общей сложности в первой половине года было одобрено 20 974 заявки (33 633 за аналогичный период прошлого года).

Теперь процесс рассмотрения дел о гражданстве, похоже, снова набирает обороты, но ещё не вернулся к обычному уровню. Согласно свежей статистике, в период с января по июнь 2025 года шведское гражданство получали в основном сирийцы (2386), афганцы (1912), индийцы (1339), эритрейцы (1252), поляки (662) и украинцы (231).

Еще один знаменательный нюанс: по данным статистики, многие высокообразованные иммигранты из неевропейских стран не могут прижиться в этом скандинавском королевстве и покидают страну. В целом из примерно 17 000 жителей Швеции в возрасте от двадцати пяти до шестидесяти пяти лет, покинувших страну в 2024 году, 57% имели высшее образование.

По словам Карин Лундстрём, сотрудницы Статистического управления Швеции, в последние годы число таких беглецов из Швеции растёт. Андреа Монти, доктор философии шведского Университета Мелардален объясняет: «Возможно, они не смогли найти у нас применение своему высшему образованию и получить работу или доход, на которые рассчитывали».

Монти приводит пример со своим знакомым из Непала, который в прошлом году променял Швецию на Швейцарию. Там он сразу нашёл себе хорошую работу, хотя несколько лет поисков в Швеции оказались безуспешными.

С другой стороны, ситуация выглядит парадоксальной, учитывая, что в стране — дефицит обладателей большинства важнейших профессий. Это выяснилось недавно, когда правительство решило повысить требования к заработной плате для получения разрешения на работу в Швеции. Но сначала там решили выяснить, какие профессии в дефиците и, следовательно, на что надо распространить исключения.

В итоге был составлен список из 152 профессий, в котором геофизики соседствуют со сборщиками ягод. Другими словами, в Швеции ощущается нехватка обладателей практически всех профессий, ибо большинство оседающих в стране мигрантов — либо люди из глухих уголков без какой-либо квалификации, либо попросту не хотят работать, сразу «приседая» на «социалку» и уходя в криминал.

Бегут даже украинцы

Пожалуй, главной причиной бегства высокообразованных мигрантов, да и коренных жителей, является организованная преступность — в стране свирепствуют этнические банды, состоящие из «понаехавших». Жить остаются в основном пришельцы с низким уровнем образования.

«Моим детям одиннадцать, двенадцать и тринадцать лет. Они не могут оставаться в группе продлённого дня после школы. Там они гарантированно попадут под влияние местных преступных группировок. Мне кажется, что-то не так с шведской системой», — пожаловался глава бразильского семейства, попытавшегося осесть в Швеции. И опасения бразильцев небезосновательны: вербовать «новобранцев» банды начинают еще со школ.

Полицейские делят членов банд на категории от А до D по степени их влиятельности. К субъектам D-типа относятся дети и подростки, которых заманивают или принуждают к участию в преступной деятельности. Вербовка молодых людей в банду происходит быстро и часто начинается с лёгких заданий.

«Первым делом новичка приглашают присоединиться к группе банды в зашифрованном мессенджере. Потом его просят уведомлять бандитов о появлении полицейских поблизости. Следующим шагом может стать задание спрятать оружие или наркотики, и за это новичок получает вознаграждение. Потом наступает уже полная вовлечённость в деятельность банды», — говорит начальник полиции Гётеборга Дэниэль Норландер.

По его словам, численность банд стремительно растет. К слову, в рядах бандитов много салафитов, оправдывающих свою преступную деятельность тем, что они, мол, так борются с «неверными».

При этом мало-помалу начинает оправдываться поговорка о том, что не было бы счастья, да несчастье помогло. Стараниями нахлынувших в страну переселенцев королевство стремительно теряет свою популярность в глазах новых мигрантов. Им интересны общества спокойные и благополучные, а Швеция по факту уже не такая.

С другой стороны, судя по всему, начинают, наконец, сказываться и препоны, вводимые правительством. В период с января по июнь 2025-го шведским Миграционным агентством было принято 3750 заявлений о предоставлении убежища. Это на 30% меньше, чем за тот же период 2024 года.

По данным агентства, сокращение числа желающих осесть связано в том числе и с новыми правилами, которые вступили в силу в апреле. Теперь человек, которому было отказано в убежище, может подать новое прошение через пять лет, а не через четыре, как было ранее.

В агентстве считают, что число просителей убежища продолжит сокращаться. Правда, в расчет не принимаются украинские беженцы, получающие защиту в соответствии с Директивой ЕС о массовой миграции, действие которой продлено до марта 2027 г.

По оценкам миграционного агентства, к властям обратятся примерно 9000 беглецов с Украины по итогам текущего года и 7000 — в следующем году. Однако, как показывает реальность, многие украинские беженцы после некоторого времени все равно покидают королевство и мигрируют в другие страны Евросоюза — их разочаровывает уровень льгот. Поэтому оседающий в стране миграционный элемент остается преимущественно из исламских стран.

Впрочем, с точки зрения правительства Швеции, сейчас перед ним стоит угроза более страшная, чем ползучая исламизация, — это Россия, бороться с которой в Стокгольме хотят до последнего украинца. На днях королевство анонсировало выделение 2,7 млрд крон (более 240 млн евро) на оплату американского оружия для Украины.

Есть и другие важные, по мнению шведских властей, внешнеполитические задачи. Одну из них недавно озвучил премьер Кристерссон, пообещавший преградить Украине путь в ЕС, если она не узаконит гей-браки*.

*Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России