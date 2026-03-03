Военные действия между Ираном и коалицией США и Израиля продолжаются уже четвертые сутки.

Иван Шилов ИА Регнум

Несмотря на ликвидацию высшего политического и военного руководства, Исламская Республика сохраняет возможность наносить скоординированные удары и по Израилю, и по американским военным объектам в странах Персидского залива, и собственно по территории этих стран.

Стороны конфликта, разумеется, стремятся преувеличить достижения и принизить ущерб. Впрочем, исходя из спутниковых данных и из сообщений не вовлечённых в конфликт сторон, можно составить представление об основных потерях США с начала войны.

Перед началом операции «Эпическая ярость» Пентагон начал масштабную переброску сил на Ближний Восток. Как мы отмечали ранее, американо-израильская коалиция располагает сотнями ударных самолётов, заправщиков, бортов радиоэлектронной разведки и наведения.

Техники приняли удар на себя

Опорным пунктом для группировки стали авиабазы Израиля и объекты армии США в арабских странах. Крупнейшая авиационная группировка сосредоточена на базе ВВС «Принц Султан» в Саудовской Аравии, ещё одна — на аэродроме «Муваффак-Салти» в Иордании.

При этом американцы заблаговременно вывели большую часть техники с военных объектов в непосредственной близости от границы с Ираном — в ОАЭ, Бахрейне, Кувейте, Катаре и Омане.

Таким образом по возможности они обезопасили вооружения от ответного удара. Но в то же время на этих объектах остался персонал — ведь нужно поддерживать работу инфраструктуры. Именно эти военные оказались на передовой американо-иранского противостояния.

Иран начал операцию возмездия в течение часа после начала агрессии — значительно быстрее, чем в ходе 12-дневного конфликта с Израилем летом 2025 года. Иранские военные объявили, что структура управления войсками заранее была адаптирована к условиям военных действий при тотальном превосходстве противника.

Похоже, это конкретное заявление — не только часть пропагандистской риторики. После весьма эффективных американо-израильских ударов по центрам принятия решений Иран начал бить по ближним целям — «куда удаётся дотянуться». Вероятнее всего, отдельные военные округа сохраняют автономность от центра в Тегеране, старшие офицеры вправе отдавать приказы о нанесении ударов без санкции центра.

В рамках первой волны ответного удара Иран атаковал военные объекты армии США, находящиеся в непосредственной близости от своих границ: военные базы «Кэмп-Арифджан», «Кэмп Бюринг» и авиабазу «Али-аль-Салем» в Кувейте, базу ВМС США в Бахрейне, аэродром «Эль-Удейд» в Катаре и авиабазу «Дафра» в ОАЭ.

Временная «слепота»

Самым значительным успехом Ирана на этом этапе конфликта стал удар по американской радиолокационной станции AN/FPS-132 «Эль-Удейд».

Это стационарная дальнобойная радиолокационная станция предупреждения о ракетном нападении. Она относится к семейству PAVE PAWS / UEWR (Upgraded Early Warning Radar). США используют её в составе системы противоракетной обороны и глобального предупреждения о пусках баллистических ракет.

РЛС этого типа развернуты на нескольких стратегических направлениях — в континентальной части США, Великобритании и Гренландии. Они интегрированы в глобальную архитектуру предупреждения о ракетных пусках.

Атакованная Ираном станция предназначена была обнаруживать пуски на дальности более 5 тыс. км — не только из Ирана, но и, например, из России.

Иранские военные объявили, что станция была полностью уничтожена. Это не так.

Опубликованные в Сети кадры свидетельствуют: объект хотя и получил значительные повреждения, в целом может быть восстановлен. Но важно, что пока американские военные «ослепли», лишившись возможности отслеживать ракетные пуски.

Уничтожение военной техники

В первые дни военных действий больше всего «досталось» американской базе «Али-аль-Салем» в Кувейте, которая оказалась в зоне досягаемости иранских беспилотников.

Спутниковые снимки, опубликованные The New York Times, свидетельствуют о том, что Иран поразил несколько ангаров для авиационной техники, казармы и военные склады.

Примечательно, что часть атак была снята на видео самими американскими военными. На одном из роликов снят момент прилета иранского дрона по стоянке военной техники, при этом снимающий успевает выкрикнуть: «Это был мой грузовик!»

При этом американские военные не предпринимают попыток сбить дрон, из чего делается вывод о сворачивании систем ПВО в этом районе.

Недооценка возможностей Ирана привела к тому, что США впервые за все время конфликта понесли потери. По заявлению официальных лиц, в ходе атаки на военную базу «Кэмп-Арифджан» погибли трое американских военнослужащих, ещё пятеро получили ранения.

По-видимому, командование армии США, столкнувшись с постоянными атаками со стороны Ирана, на второй день конфликта приняло решение защитить объекты в Кувейте. Утром 2 марта в небе над территорией страны появились истребители F-15, которые начали охоту за иранскими дронами.

Но как минимум три самолета были сбиты в результате огня с земли. В Пентагоне заявили, что инцидент произошел в результате «дружественного огня». Иранская сторона утверждает, что истребители были поражены силами ПВО Исламской Республики.

Региональные источники считают эту версию более правдоподобной, учитывая одновременное поражение сразу трёх бортов в течение нескольких минут.

Ещё одной целью ударов стала база 5-го флота ВМС США в Бахрейне. Поскольку все корабли были выведены в море до начала военных действий, прямых потерь американский флот не понёс. Спутниковые снимки свидетельствуют об уничтожении радиолокационных систем, штабных строений и ангаров техники в результате иранских ударов.

Иранская сторона объявила об ударах возмездия по базе США в Эрбиле (Иракский Курдистан), американцы ожидаемо опровергают факт поражения. Действительно, объект неоднократно становился целью иранских атак, но дальше — «туман войны»: даже спутниковые снимки не позволяют сделать конкретные выводы о том, насколько чувствительными эти удары были для американской армии.

«Адресат» вне зоны действия

Возникает резонный вопрос: почему Иран не бьёт именно по тем базам, где сосредоточены основные силы американской группировки?

Высказываются мнения, что Пентагон сознательно решил «пожертвовать» объектами на побережье Персидского залива, отведя большую часть зенитных систем для защиты ключевых объектов в Саудовской Аравии и Иордании.

В течение недель, предшествующих началу операции, США перебросили в Саудовскую Аравию противоракетные комплексы THAAD и системы ПВО, создав многоуровневую и эшелонированную оборону.

Поэтому вся группировка на авиабазе «Принц Султан» остается, по сути, вне зоны досягаемости иранских ракет. Иран не может нанести сколько-нибудь существенный урон США.

С другой стороны, ряд источников полагает, что на этом этапе конфликта Иран расходовал преимущественно запасы ракет старых моделей, истощая запасы противоракет американцев и израильтян.

Если это предположение верно, в ближайшее время иранские военные могут попробовать нанести массированный удар по авиабазам в Иордании, Саудовской Аравии или по скоплению американских военных кораблей в Персидском заливе.