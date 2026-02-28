В ночь с 27 на 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана.

Иван Шилов ИА Регнум

В ходе серии ракетных ударов были поражены военные и правительственные объекты по всей территории страны. В американских источниках операция получила название «Эпическая ярость», в израильских — «Рык льва».

Правительство Ирана объявило о начале ответной военной операции, атаковав территорию Израиля, а также американские военные объекты в странах Персидского залива.

Американские официальные лица заявляют, что не намерены сворачивать операцию, которая будет продолжаться в течение как минимум ближайших нескольких дней, а возможно, и недель.

Тем более что Пентагон сосредоточил на Ближнем Востоке внушительную группировку для продолжительной кампании.

Авиация

Наращивание сил в зоне ответственности Центрального командования США началось ещё в январе, после того как по Ирану прокатилась волна антиправительственных протестов.

По оценке наблюдателей, с 15 января транспортная авиация ВВС США совершила более 300 рейсов на военные базы по всему Ближнему Востоку. Позднее было зафиксировано развертывание дополнительных систем ПВО, прикрывающих американские военные объекты.

Более того, пользователи сервисов по отслеживанию авиационного трафика в течение последних месяцев фиксировали массированную переброску ударных самолетов ВВС США через Атлантику с дозаправкой на авиабазах в Европе.

По самым предварительным данным, общее число боевых машин, переброшенных в регион накануне или находящихся в пути, превышает 140 единиц без учёта палубной авиации и специализированных бортов.

Опубликованные в Сети спутниковые снимки свидетельствуют, что в Иордании было размещено по меньшей мере 30 истребителей F-35A Lightning II, 48 истребителей F-16C Fighting Falcon, 36 F-15E Strike Eagle и 12 штурмовиков A-10C Thunderbolt II.

Для задач завоевания превосходства в воздухе и подавления ПВО задействованы около 20 истребителей F-22 Raptor и 6 самолётов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) EA-18G Growler на суше, а также дополнительные машины этого типа в составе авианосных групп.

Сбор разведывательной информации осуществляют 6 самолётов дальнего радиолокационного обнаружения E-3G Sentry и 5 бортов связи E-11A BACN, размещённых на авиабазах в Саудовской Аравии.

На протяжении длительного времени вылеты к границам Ирана осуществляли самолеты разведки RC-135V Rivet Joint, высотные U-2S Dragon Lady, морские разведчики P-8A Poseidon, а также беспилотные аппараты MQ-4C Triton и RQ-4B Global Hawk.

Поддержку переброски и возможных боевых вылетов обеспечивает масштабная сеть самолётов-заправщиков. Всего задействовано 107 машин типов KC-135 Stratotanker, KC-46 Pegasus и KC-10 Extender. Из них более 30 находится на Ближнем Востоке, ещё 57 размещены вдоль маршрутов переброски через Атлантику и Средиземноморье.

Сосредоточение такого количества заправщиков позволяет постоянно удерживать в небе сотни самолетов. Таким образом США достигают критического присутствия авиации в воздухе для нанесения массированных ударов.

Более того, опубликованные в Сети кадры свидетельствуют, что самолеты-заправщики ВВС США осуществляют дозаправку израильских самолетов в небе Сирии.

К авиационной группировке на аэродромах присоединяется палубная авиация двух авианосных ударных групп из порядка 80–90 истребителей F/A-18E/F Super Hornet и F-35C.

Также к этим силам стоит приплюсовать до 300 ударных самолетов ВВС Израиля. Таким образом численность авиационной группировки, действующей против Ирана, может насчитывать до 500 самолетов.

Такая беспрецедентная концентрация военной техники позволит США и Израилю наносить удары «посменно» в течение длительного времени.

При этом не исключено применение самолетов стратегической авиации ВВС США, в том числе — бомбардировщиков B-2, дислоцированных на авиабазе «Диего-Гарсия» в Индийском океане. Ранее самолеты этой модели были задействованы для нанесения ударов по объектам иранской ядерной программы.

Флот

Помимо военных самолетов, США в последние месяцы сосредоточили на Ближнем Востоке две группировки военно-морских сил.

Одну из групп возглавляет авианосец USS Abraham Lincoln (CVN-72), находящийся в Персидском заливе. Его сопровождает несколько десятков ударных кораблей и вспомогательных судов.

Также американские военные корабли замечены в Красном море и водах Индийского океана.

Второй авианосец, USS Gerald R. Ford (CVN-78), действует в восточной части Средиземного моря. Предположительно, именно эта группировка участвовала в первом этапе операции.

В социальных сетях публикуются кадры пролета нескольких десятков крылатых ракет BGM-109 Tomahawk, направляющихся через воздушное пространство Ирака в сторону Ирана по направлению с запада на восток. Позднее несколько ракет этого типа поразили военные объекты в Тегеране.

BGM-109 Tomahawk — это дозвуковая крылатая ракета большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов по наземным целям. В зависимости от модификации её дальность достигает примерно 1300–1600 километров, что позволяет наносить удары далеко за пределы зоны прямого соприкосновения сил.

Стартовая масса Tomahawk составляет порядка полутора тонн, при этом она несёт боевую часть весом около 450 килограммов — как правило, проникающего или фугасного типа. Запуск производится с кораблей, оснащённых вертикальными пусковыми установками, а также с атомных подводных лодок.

По самым общим прикидкам, корабли, входящие в состав двух группировок ВМС США, могут осуществить одновременный пуск 200–300 крылатых ракет.

Итоги первого удара

Операция стартовала с миссий по подавлению и уничтожению систем противовоздушной обороны и радиолокационных систем — так называемых Suppression of Enemy Air Defenses и Destruction of Enemy Air Defenses, которые можно считать «визитной карточкой» ВВС США.

Иными словами, речь идет о целенаправленных ударах по радиолокационным станциям, зенитным ракетным комплексам и узлам управления. Можно констатировать, что в ударе участвовали объединённые силы Израиля, а также Военно-воздушные и Военно-морские силы США.

География ударов охватила несколько стратегически важных районов страны. Сообщается о поражении объектов вдоль государственных границ Ирана и на побережье, а также в окрестностях крупнейших городов.

Накануне в Сети появились спутниковые снимки, свидетельствующие о развертывании пусковых установок зенитных комплексов Bavar-373 и С-300 в Тегеране. Также Иран развернул более старые системы С-200 и Khordad-15. По предварительным данным, именно они стали целью ударов крылатых ракет.

Выбор целей указывает на попытку ослабить иранскую систему обнаружения и сопровождения воздушных целей, снизив возможности радиолокационного контроля. Подобные действия, как правило, предшествуют более масштабной фазе воздушной кампании, когда основное внимание переключается на инфраструктурные и военные объекты.

При сокращении эффективности радиолокационного поля расширяются возможности для применения корректируемых авиационных боеприпасов.

Предполагается, что по мере ослабления иранской ПВО США и Израиль начнут новый этап операции, который предусматривает действия самолетов и беспилотников непосредственно в воздушном пространстве страны.