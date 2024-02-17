Материалы с тегом «Корпус стражей исламской революции (КСИР)»
«Тайные нападения»: что говорят о причастности Израиля к взрывам в Иране
Взрывы на линиях крупнейшего в Иране газопровода могли произойти по вине Израиля, сообщила 16 февраля газета The New York Times. «На этой неделе Израиль совершил тайные нападения на два крупных газопровода внутри Ирана», — утверждает издание, ссылаясь на двух западных чиновников и военного стратега...
17 февраля 2024
В КСИР сообщили о гибели четырёх военных советников при ударе по Дамаску
Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил гибель своих четырёх военных советников в результате израильского удара по Дамаску, сообщает 20 января Press TV. В атаке участвовали три самолёта. Ракетные удары были нанесены по одному из особняков в квартале Меззе на западе сирийской...
новость часа
20 января 2024
При ударе Израиля по Дамаску погиб иранский военный
Член иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) погиб в результате ракетного удара израильской армии по сирийской столице Дамаску. Об этом сообщает 20 января Reuters. Источник регионального просирийского объединения также сообщил, что пострадали ещё несколько человек. Ракетным ударом...
20 января 2024
Беспилотник атаковал американскую базу в Иракском Курдистане, сообщили СМИ
Американскую базу, которая расположена неподалеку от воздушной гавани Эрбиль в Иракском Курдистане, атаковали с помощью беспилотника, сообщил 18 января телеканал Al Arabiya. В консульстве США из-за атаки дронов сработали сирены, а возле аэропорта местные жители услышали звуки взрывов, отмечается в...
18 января 2024
В Иране сообщили о гибели председателя Совбеза ДПК Ирака после ударов КСИР
Председатель Совета безопасности Демократической партии Иракского Курдистана (ДПК) Сулейман Амин Надер мог погибнуть после ударов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по Эрбилю. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim. В материале говорится, что Надер был одним из ключевых фигур в Иракском...
17 января 2024
Иран нанёс удар по штаб-квартире террористов в Пакистане, пишут СМИ
Корпус стражей Исламской революции (КСИР) нанёс удар баллистическими ракетами и беспилотниками по основной базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), которая находится на территории Пакистана, сообщило 16 января агентство Press TV. Это первый ракетный удар иранских...
новость часа
16 января 2024
КСИР заявил о пуске 24 баллистических ракет по объектам в Ираке и Сирии
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана выпустил 24 баллистические ракеты по объектам в Ираке и Сирии. Об этом говорится на сайте КСИР. «В ходе операции рассматриваемые цели были точно поражены и уничтожены с помощью 24 баллистических ракет разных типов», — сказано в заявлении военных. В...
16 января 2024
Госдеп США осудил атаку КСИР Ирана по иракскому Эрбилю
США осуждают удары Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) Ирана по иракскому городу Эрбилю, заявили 15 января в Госдепартаменте США. «Соединённые Штаты решительно осуждают сегодняшние нападения Ирана в Эрбиле и выражают соболезнования семьям погибших. Мы выступаем против...
16 января 2024
Курдский бизнесмен и члены его семьи погибли при атаке КСИР на Эрбиль
Известный курдский бизнесмен Пешрав Дзейи погиб вместе с членами семьи в результате ударов Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана по городу Эрбиль, сообщил иракский телеканал Rudaw. По информации издания, гибель известного курдского бизнесмена и владельца...
16 января 2024
КСИР атаковал в Сирии причастных к терактам в Иране боевиков
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана заявил о нанесении ракетных ударов по Сирии. В результате атаки были уничтожены несколько террористов, причастных к недавним терактам в Иране, сообщило агентство IRNA. «Корпус стражей исламской революции в ответ на недавние...
16 января 2024
В Белом доме отреагировали на удары КСИР по иракскому Эрбилю
Американские власти находятся в контакте с правительством Ирака по ситуации с атаками КСИР по городу Эрбилю. В США эти удары расценивают как «безрассудные и неточные», заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон. Её заявление передаёт «РИА Новости». «Мы...
новость часа
16 января 2024
Советник КСИР Ирана погиб при атаке Израиля в Сирии
Советник Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Сейед Рази Мусави, более известный просто как Сейед Рази, погиб при ракетной атаке Израиля в Сирии. О последствиях обстрела окраин Дамаска сообщило 25 декабря агентство Tasnim. «В ходе атаки Израиля несколько часов назад погиб Сейед Рази...
25 декабря 2023
В Иране пригрозили блокадой Средиземного моря из-за действий США
Продолжение преступных действий США и их союзников на Ближнем Востоке может привести к блокаде Средиземного моря. Об этом 23 декабря заявил заместитель главкома иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Мохаммад Реза Нагди. «Вчера Персидский залив и Ормузский пролив...
23 декабря 2023
Не менее шести человек погибли при ударах США по объектам в Сирии
Как минимум шесть человек погибли в результате ударов Соединённых Штатов Америки по объектам иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в Сирии в ночь на 13 ноября. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на минобороны США. «По меньшей мере шесть бойцов иранских формирований погибли...
13 ноября 2023
В Кремле оценили возможность конфликта с США после их ударов в Сирии
Вероятности втягивания России в конфликт с США после их ударов в Сирии пока нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «В настоящий момент таких опасений нет», — сообщил Песков. Как передавало ИА Регнум, в ночь на 27 октября американские F-16 ударили по...
27 октября 2023
WSJ: атака на Израиль подготовлена ХАМАС при участии Ирана
Атака на Израиль спланирована ХАМАС при участии Ирана, а на встрече в Бейруте офицеры Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) якобы окончательно одобрили её. Об этом 8 октября сообщает американское издание Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленные...
новость часа
9 октября 2023
ВМС Ирана захватили корабль, занимавшийся контрабандой при поддержке США
Военно-морские силы (ВМС) Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана захватили иностранное судно, занимавшееся контрабандой при поддержке США. Об этом сообщил 10 июля адмирал КСИР Рамазан Зирахи. «Иностранное судно, на борту которого находилось более 1 млн литров контрабандного топлива и...
10 июля 2023
США обвинили Иран в захвате нефтяного танкера
Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана захватили в Ормузском проливе нефтяной танкер, который шел под флагом Панамы. Об этом 3 мая сообщила на своей странице в Twitter пресс-служба Пятого флота. «Танкер вышел из Дубая и следовал транзитом из Персидского залива в порт...
3 мая 2023