Минул первый день второй иранской войны. За это время Израиль и США нанесли по территории Ирана более 1200 ракетно-бомбовых ударов, задействовав на двоих около 700 самолетов и два десятка кораблей. Налеты оказались результативными — пострадало в том числе высшее руководство Исламской Республики.

AP/TASS

Иран отвечает частыми, но малочисленными веерными залпами по противнику и сулит скорое возмездие за гибель командиров-мучеников. И, судя по характеру первых разрушений, Тегеран до недавнего момента действительно воевал «в белых перчатках».

Охота на руководство

Первые удары противника пришлись по правящей верхушке Ирана. Была полностью разрушена резиденция Верховного лидера (рахбара) Ирана Али Хаменеи, сам он оказался погребен под обломками вместе с частью ключевых приближенных.

Помимо рахбара, обезглавливающий удар вывел из игры секретаря Совета обороны Али Шамхани, министра обороны Азиза Насирзаде, командующего КСИР Мохаммеда Пакпура и начальника Генштаба Абдулу Рахима Мусави. Примечательно, что последние две фигуры были назначены на посты после гибели предшественников в ходе июньской войны.

По степени результативности февральский удар Израиля превзошел июньский: одномоментно Тегеран лишился не только духовного столпа в лице Хаменеи, но и верхушки армии и КСИР, а также одного из старейших советников верховного лидера.

С учетом внезапного исчезновения иранского президента Масуда Пезешкиана из публичного поля атака в теории должна была полностью парализовать системы управления страной и вынудить Тегеран сдаться.

Тем не менее первые сутки Иран демонстративно игнорировал потери и относительно эффективно координировал ответные атаки. Ущерб верхушке признали только к исходу дня, объявив траур.

Оперативное управление боевыми действиями де-факто перешло секретарю иранского Совбеза Али Лариджани, которого Хаменеи благословил на это за несколько дней до эскалации.

Иран: ущерб на земле

Наибольший урон нанесла израильская воздушная операция «Берешит» («В начале»): 200 самолетов вторглись в воздушное пространство Ирана с нескольких направлений и атаковали около 500 целей.

Ударам подверглись десятки военных и правительственных объектов по всей территории, включая пусковые установки ракет «земля — земля», правительственные офисы в Тегеране, Исфахане, Куме и Кередже, ключевые оборонные заводы и промышленные центры.

Несмотря на созданную Тегераном эшелонированную систему ПВО, израильтянам удалось подобрать ключ к воздушному пространству противника, и большая часть ударов достигла цели.

Не обошлось и без существенных жертв среди мирного населения. По данным Красного Полумесяца, за первые сутки погибли более двухсот человек, еще около тысячи получили ранения различной степени тяжести.

В Тегеране и других крупных городах суммарно разрушены и критически повреждены до сотни строений, включая резиденцию верховного лидера, штаб национальной разведки и канцелярию президента.

При этом наиболее резонансным инцидентом стал целенаправленный удар по школе в городе Минабе, которую израильские пилоты приняли за полевой штаб вспомогательных сил самообороны «Басидж».

В результате прямого попадания снарядов здание сложилось. Под завалами погибли 148 человек, преимущественно дети. Второй волной ударов была серьезно повреждена больница Минаба, располагавшаяся по соседству, что также привело к дополнительным человеческим жертвам.

Другая резонансная атака пришлась на городской округ Ламард: при попытке уничтожить местную электростанцию ранения получили около 100 человек. Одна из ракет отклонилась от курса и влетела в местный спортзал, убив волейболисток.

На этом фоне транслируемый США и Израилем тезис, что они «не воюют с иранским народом», не воспринимается местным населением: на одного убитого иранского солдата или военачальника пока приходится минимум полсотни убитых или раненых гражданских.

Потери нападавших

Защищаясь, Тегеран объявил операцию «Правдивое обещание — 4». Как и в предыдущие разы, основой ответного удара стали баллистические ракеты средней дальности. Наблюдатели насчитали более трехсот запусков — по 30–35 ракет в каждом. При этом каждый второй иранский снаряд был направлен в сторону Израиля, который в Заливе сегодня считают главным зачинщиком операции.

Израильская цензура, как и в июне 2025 года, максимально размывает результаты попаданий иранских ракет и БПЛА. Однако, судя по возникающим утечкам, Тегерану удавалось прорваться через систему обороны «Железный купол» как минимум несколько раз.

Взрывы и задымление фиксировались на севере Израиля, а также в центре страны; под удар попали объекты в Хайфе (включая ее портовую зону, где базируются «ядерный» подводный флот и морская разведка), Иерусалиме и Тель-Авиве, а также в окрестностях Негева.

Предпринимались попытки также атаковать командные пункты, включая правительственный комплекс Кирья в Тель-Авиве, однако успеха они, судя по всему, не имели.

Число пострадавших от ответных атак, по данным израильского минздрава, превысило 120 человек. Как минимум трое из них впоследствии скончались. Еще порядка двухсот жителей израильских городов пришлось эвакуировать в пункты временного размещения.

Оценить американские потери сложнее. Штаты держатся на дистанции, нанося удары преимущественно с моря. Остальные силы брошены на перехват иранских ракет и БПЛА над Израилем и территориями арабских стран.

В общей сложности за первые сутки под иранский ответный удар попали четырнадцать американских объектов в семи странах Ближнего Востока. При этом наибольший ущерб понесли военно-морская база в Бахрейне (где почти сутки продолжался пожар) и авиабаза Аль-Удейд в Катаре (где был в том числе уничтожен дорогостоящий радар, установленный еще в 2013 году).

Иранский Корпус стражей Исламской революции рапортовал, что в результате ударов по американским базам в регионе были убиты и ранены более двухсот человек, в том числе несколько высокопоставленных офицеров, однако Пентагон считает эти данные «вбросом и пропагандой».

Официально не подтверждены и реляции о «серьезных повреждениях» оснащенного крылатыми ракетами вспомогательного корабля ВМС США, атакованного у берегов Бахрейна.

Несмотря на то, что иранские удары носили весьма избирательный характер, они всё равно вызвали недовольство арабских соседей, которые понесли от войны финансовые и имиджевые (а в некоторых случаях еще и человеческие) потери.

Так, больше других возмутились ОАЭ, где за сутки пострадали 13 жителей, как минимум один из них погиб в результате падения обломков сбитой иранской ракеты. Также критикой в адрес Ирана разразились Катар и Бахрейн, недавно вложившийся в модернизацию атакованных военных баз.

Впрочем, пока это недовольство ограничивается дипломатичным ворчанием, и полноценно вступать в войну арабы не спешат.

Итоги подводить рано

Вопрос о том, в какую сторону повернется конфликт после событий первого дня, остается открытым. Гибель Хаменеи, определявшего курс Ирана с 1989 года, сильно ударила по моральному состоянию иранских элит, однако не сломила их, как рассчитывали в США и Израиле.

Тем более что в структуре управления на ключевых должностях остаются сторонники и ученики убитого рахбара, готовые быстро подхватить знамя.

Алармисты в американском и израильском штабах между тем осторожно предупреждают: Иран использует свои оружейные запасы экономно, отдавая приоритет устаревшей номенклатуре. Это может свидетельствовать не столько об истощении арсеналов, сколько о намерении сохранить наиболее современные образцы для нанесения основного удара.

Тем более что ранее иранские силы невзначай продемонстрировали широкий горизонт возможностей, впервые применив в бою гиперзвуковые ракеты Fattah — отразить их не получилось. В этой связи «головокружение от успехов» и надежда на скорый надлом Ирана изнутри в конечном счете могут сыграть злую шутку с идеологами операции.

Тем более что иранские элиты должны публично и максимально громко отомстить за гибель того, кому почти три десятилетия приносили клятву верности.