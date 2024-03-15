Материалы с тегом «Пентагон»
В США признали критическое отставание от РФ по числу тяжёлых ледоколов
По количеству тяжёлых ледоколов США в разы уступают России, заявил на слушаниях в Сенате глава Северного командования американских Вооружённых сил (NORTHCOM) Грегори Гийо. Сенатор от штата Мэн Ангус Кинг обратился к генералу с просьбой подтвердить наличие у Соединённых Штатов лишь одного исправного...
15 марта 2024
В Пентагоне рассказали об «уникальном» новом пакете помощи Украине
Выделенный последний пакет помощи США украинской армии на 300 млн долларов носил «уникальный» характер, он связан с необходимостью экстренной поддержки Киева. Об этом 14 марта заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. По словам чиновника минобороны США, украинским...
14 марта 2024
В США заявили о готовности Пентагона поставить ВСУ ракеты большей дальности
Министерство обороны Соединённых Штатов готово направить Киеву тактические баллистические ракеты ATACMS большей дальности, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Отмечается, что Украина неоднократно просила США поставить ракеты ATACMS дальностью порядка 290 км...
13 марта 2024
Новой военной помощи Киеву хватит на пару недель — Пентагон
Нового пакета военной помощи в 300 млн долларов украинской армии хватит на две-три недели, а решения о выделении сумм на долгосрочные потребности по-прежнему нет от Конгресса США. Об этом 12 марта сказал журналистам официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. По словам Райдера, этих средств...
12 марта 2024
Пентагон не получил деньги на замену переданного Киеву оружия, пишет СМИ
Министерство обороны США не получило средства на восполнение запасов после передачи Украине вооружения на 10 млрд долларов. Об этом говорится в статье американского издания Politico. «Пентагон отправил Украине оружие на 10 миллиардов долларов, на замену которого у него до сих пор нет денег из-за...
12 марта 2024
США вывели часть сотрудников посольства в Гаити
Часть сотрудников посольства США на Гаити покинула здание. Силовики усилили охрану диппредставительства на фоне угрозы нападения со стороны банд, сообщили 10 марта в Южном командовании американской армии, сообщили агентство Reuters. Второстепенный персонал американского диппредставительства вывезли...
10 марта 2024
Польским военным предрекли незавидную судьбу при вторжении НАТО на Украину
Польским военным уготована роль пушечного мяса в случае ввода контингента НАТО на Украину. При этом никаких реальных приобретений Польша вообще может не получить. Так политолог Кирилл Аверьянов прокомментировал корреспонденту ИА Регнум информацию о том, что глава МИД Польши Радослав Сикорский...
9 марта 2024
США выделят деньги тихоокеанским странам в обмен на военное присутствие
США окажут экономическую поддержку тихоокеанским островным государствам в обмен на эксклюзивное присутствие американских военных в этих странах, сообщило издание Financial Times. Американский Конгресс принял законопроект, позволяющий финансировать ключевые договорённости Вашингтона с тихоокеанскими...
9 марта 2024
В Пентагоне заявили, что на создание порта в Газе уйдёт несколько недель
На реализацию инициативы по созданию временного порта в секторе Газа для поставок гуманитарной помощи потребуется несколько недель. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в ходе брифинга 8 марта. По его словам, Соединённые Штаты Америки работают над распределением помощи в секторе...
9 марта 2024
Пентагон опроверг сообщения о гибели жителей Газы при сбросе гумпомощи
Сообщения о том, что во время доставки гуманитарной помощи по воздуху погибли мирные жители сектора Газа, не соответствуют действительности. Об этом в пятницу, 8 марта, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя Пентагона. «Сообщения о пострадавших в Газе от сброшенного США с воздуха груза...
9 марта 2024
Пентагон не нашёл доказательств существования НЛО или внеземных технологий
Подтверждений существования НЛО и доказательств того, что Землю когда-либо посещали инопланетные существа, а также обладания землянами внеземными технологиями до сегодняшнего дня не найдено. Об этом 8 марта сообщил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер. Заявление Райдера связано с передачей...
8 марта 2024
Военные США нанесли удары по противокорабельным ракетам и дрону в Йемене
Американские военные нанесли удары по четырём противокорабельным крылатым ракетам и одному беспилотнику на контролируемой мятежным движением «Ансар Алла» (хуситы) части Йемена. Об этом 8 марта сообщило Центральное командование США (CENTCOM) в социальной сети X. «Между 15:35 и 16:55 по времени Саны...
новость часа
8 марта 2024
В Пентагоне разочаровались в военной стратегии Украины
Тактика ведения боевых действий, выбранная Украиной, вызывает недовольство американских военных стратегов, включая главу Пентагона Ллойда Остина. Об этом 7 марта сообщает газета The New York Times со ссылкой на американских и украинских чиновников. «Спустя более двух лет после начала военного союза...
новость часа
8 марта 2024
В Пентагоне заявили об оказании спецназом США поддержки украинским военным
Представители сил специального назначения армии США в настоящее время оказывают поддержку ВСУ, действуя за пределами Украины. Об этом заявил помощник главы Пентагона по специальным операциям и конфликтам малой интенсивности Кристофер Майер в ходе выступления в Атлантическом совете (организация...
8 марта 2024
Байден обратится к Конгрессу США с просьбой увеличить расходы Пентагона
Администрация президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена обратится к американскому Конгрессу с просьбой увеличить оборонные расходы в новом финансовом году до 840 миллиардов долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. «Администрация Байдена запросит рост расходов...
7 марта 2024
Белый дом планирует выделить Украине около $200 млн из резервов Пентагона
Возможность задействовать около $200 млн из финансирования американской армии для немедленной военной поддержки Украины рассматривает администрация Белого дома. Об этом 6 марта сообщает агентство Bloomberg. Уточняется, что финансирование может быть направлено на закупку критически важного...
7 марта 2024
Стало известно, кому выгодны сообщения о появлении F-35 на Украине
Заявление министра обороны Сингапура о применении на Украине истребителей F-35 может быть намеренно организованным информационным вбросом в интересах США, которые стараются в большей степени вовлечь в украинский конфликт своих военно-политических союзников. Такую версию высказал эксперт Ассоциации...
6 марта 2024
В Пентагоне указали на пользу конфликта на Украине для экономики США
Конфликт на территории Украины указал на необходимость расширения производственных мощностей военно-промышленного комплекса (ВПК) США. Такое заявление сделал 5 марта глава Пентагона Ллойд Остин, выступая в Белом доме на заседании Совета по вопросам конкуренции в стране. «Военные действия на Украине...
6 марта 2024
Экс-разведчик США Риттер пришёл в ярость от заявления главы Пентагона
Главу Пентагона Ллойда Остина, заявившего конгрессменам о возможной войне между Россией и НАТО, обвинил во лжи экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. Соответствующее заявление Риттер сделал 4 марта в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Как пояснил Риттер, заявления официальных лиц стран НАТО о...
5 марта 2024
США опровергли данные об использовании истребителей F-35 на Украине
США не используют свои истребители F-35 в зоне специальной военной операции (СВО), заявил журналистам представитель Пентагона. «США не используют F-35 на Украине», — сказал сотрудник ведомства, слова которого приводит «РИА Новости». Так он прокомментировал слова министра обороны Сингапура Нг Энга...
5 марта 2024