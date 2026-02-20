В 2022 году, когда в Прибалтику хлынули десятки тысяч беженцев с Украины, местные власти напоказ носились с ними, заявляя о «солидарности со страдающим украинским народом». Однако первоначальная «любовь» давно прошла.

Иван Шилов ИА Регнум

Для местных националистов украинцы — раздражающе чуждый элемент, для работодателей — человеческий материал, который можно жестко эксплуатировать.

Злоупотребление беспомощностью

Как минимум несколько десятков латвийских предпринимателей «недобросовестно» использовали украинских гражданских лиц, бежавших от боевых действий. К такому выводу пришло правозащитное НКО Patvērums Drošā māja («Убежище «Надежный дом»).

Государственная трудовая инспекция подтверждает, что в Латвии растет число жалоб от граждан третьих стран, в том числе украинцев. Беженцы говорят, что наниматель не выплатил обещанную зарплату, не заключает трудовой договор либо как-то ещё использует людей, злоупотребляя тем, что они оказались в затруднительном положении.

«Латвийское телевидение» приводит историю украинца Николая. В Латвию он прибыл в 2022 году, будучи еще несовершеннолетним. Николай нашел работу на складе, где принимал и обрабатывал заказы, паковал товары. «Меня приняли, но без договора… За первый месяц мне заплатили, а за следующие два — нет», — рассказал украинец.

Причем, как утверждают правозащитники, этот случай для украинцев довольно типичен. «У меня сложилось впечатление, что латвийские работодатели часто поступают с ними очень недобросовестно», — заявила юрист «Убежища «Надежный дом» Гита Мирушкина.

В 2025 году в организацию за помощью по вопросам трудового права обратились тридцать восемь украинцев. Многие, узнав, насколько сложно добиться управы на нечестных работодателей, больше не возвращались. Шестерым украинцам организация помогла подготовить иски в суд. Например, одной уборщице нанявший ее бизнесмен велел работать по 250-400 часов в месяц, но грубо «кинул» на деньги.

«Сумма иска превышает 11 000 евро. Он подан в суд», — отмечает Мирушкина. Она, впрочем, отнюдь не может гарантировать, что суд примет благоприятное для украинки решение: факт обмана со стороны работодателя еще надо доказать.

В государственной трудовой инспекции подтверждают, что к ним поступает всё больше жалоб от украинцев. «Мы усматриваем в этом злоупотребление их беспомощностью», — отметила руководитель Рижского регионального управления трудовой инспекции Байба Шилберга. Она подчеркивает, что если раньше жалобы от приезжих поступали примерно раз в месяц, то теперь — по несколько в день.

По ее словам, чаще всего жалобщики к ним приходят уже после увольнения. Однако доказать нечистоплотность работодателя куда проще в том случае, если трудовые отношения с ним еще не прекращены. «Те, кто ещё там работает, редко дают показания против работодателя, потому что сами от него зависят», — признала Шилберга.

«Нам следует активнее бороться с такими работодателями. И, возможно, не только в административном порядке, посредством трудовой инспекции, но и задействуя механизмы, предусмотренные уголовным законом», — считает Мирушкина.

Надо ли учить латышский?

В настоящее время в Латвии проживают чуть более 31 тысячи украинцев со статусом временной защиты.

Большинство живут там не потому что воспылали какой-то особенной любовью к этой стране и ее порядкам, а потому что на данный момент не нашли ничего лучшего. Они, как правило, мечтают об одной из стран Западной Европы — и срываются туда сразу же, как только видят для себя шанс там «зацепиться».

Ежемесячно в республику прибывают около 500–600 беженцев с Украины — и примерно такое же количество убывает, отправляясь на поиски счастья в более благополучные страны ЕС. В этом году, если сравнивать с предыдущим, господдержка этих лиц сократилась примерно на 40% — с прежних 65 млн евро до неполных 40 млн. Это привело к снижению уровня пособий.

Власти подчеркивают, что у Латвии нет денег, чтобы содержать украинцев на прежнем уровне. «Сейчас это максимум, который может дать правительство», — объясняет министр внутренних дел Рихардс Козловскис.

Проблемы украинцев в Латвии усугубляются местным жестким языковым законодательством. Уже вскоре после того, как беженцы начали устраиваться на работу, латыши начали строчить на них доносы в Центр государственного языка. У некоторых возникли на этой почве серьезные проблемы.

Стоит отметить, что с 1 января 2026 года для граждан Украины со статусом временной защиты в Латвии вступили в силу важные изменения, в числе которых оказалось требование овладеть латышским языком на уровне A2 (базовый уровень, позволяющий общаться в простых, предсказуемых ситуациях). Сделать это нужно в течение двух лет.

На языковые курсы для украинцев в 2026 году правительство выделило сумму в 3,2 млн евро. Новость крайне эмоционально обсуждалась в группе «Украинцы в Риге» в соцсети.

Некоторые из беженцев совершенно искренне считают, что время, потраченное на изучение латышского, — потерянное, особенно если их работа не связана с необходимостью прямого общения с клиентами.

Рига, несмотря на все усиливающиеся в последнее время гонения на русский язык, до сих пор остается в значительной степени русскоязычной. Украинцы считают, что русского языка им вполне достаточно. Одна из украинок пишет: «Знаю, что меня сейчас закидают камнями, но на кой-ляд мне учить язык страны, в которой я нахожусь временно и на котором разговаривают не более двух миллионов человек?» По мнению этой женщины, латышам должно хватать и того, что она платит в Латвии налоги.

Однако прочие беженцы стали возражать против такого подхода: мол, неизвестно, как всё сложится дальше, надолго ли они застрянут в Латвии — поэтому язык надо учить.

Впрочем, гостями украинцы себя в Латвии уже не считают, поскольку, по их словам, «пашут», платят налоги, а кто-то еще и пытается завести свой бизнес, поддерживая местную гаснущую экономику.

Некоторые жалуются: пособия малы, оказываемая государством помощь ничтожна, а на бесплатных курсах латышского их заставляют заучивать бесполезные рассказы «про погоду и рыбалку». Эти претензии предсказуемо вызвали раздражение местных: «У нас полная Латвия украинских мужиков призывного возраста. Они, вместо того чтобы защищать Украину, сидят у нас в Латвии на пособиях и еще стараются качать права».

Утопия «национального государства»

В Литве сейчас суммарно проживают более 70 тысяч украинцев. Местные власти тоже снижают меры господдержки этих пришельцев, но не забывают рапортовать, как хорошо те интегрировались в местную жизнь.

Действительно, украинцы в Литве устроились в самых разных отраслях. Однако они тоже регулярно сталкиваются с недобросовестностью работодателей, а то и с откровенно презрительным к себе отношением. Причины заключаются в том, что многие прибалты искренне считают прибывших к ним украинцев «трусами», «дезертирами» и «ухилянтами», не желающими защищать родину.

В последние дни по соцсетям разошлась запись, сделанная одним блогером-дальнобойщиком. Он выложил запись разговора хозяина литовской фирмы с двумя своими водителями: один украинец, а второй, судя по всему, — беглый «змагар» из Белоруссии. Литовский «барин» требовал от них, чтобы водители пахали на него без сна и отдыха: мол, нечего спать — езжай дальше, а если выпишут штраф, это ваши проблемы.

Первым под раздачу попал украинец: «Ты — мой раб, работай. Я — рабовладелец, понимаешь?» — изгалялся литовец, в довершение ко всему грубо «послав» собеседника. Далее настала очередь гражданина Белоруссии. Литовец его отправил по тому же маршруту. «Я тебе закрою все виды на жительство, и ты в Европу даже не въедешь!» — так он отчехвостил белоруса.

В Эстонии по состоянию на начало 2026 года находились около 35 тысяч украинских беженцев. И жизнь их там тоже отнюдь не радужная. Свидетельством тому — свежая новость, опубликованная Postimees 18 февраля: 52-летней украинке, которая чуть менее года находилась и работала на территории Эстонии, как было признано местными госорганами, «без законных оснований» назначен штраф — 2200 евро. Ее также обязали покинуть страну и на три года запретили ей въезд в Эстонию.

На отношение властей и общественности Эстонии, Латвии и Литвы к украинцам влияет тот факт, что в этих государствах вполне официально взят курс на построение этнически однородных мононациональных государств.

Однако для этого нужно как-то «переварить» многочисленный инородческий элемент. Исторически в Прибалтике проживало много русских — и местные государства, обретя в 1991 году независимость от СССР, стали прикладывать огромные усилия, чтобы избавиться от этих общин. Их пытаются ассимилировать, заставив полностью отказаться от национальной идентичности, а те, кто на это не согласен, должны, по мнению националистов, уехать.

В этом плане прибытие в Прибалтику массы граждан Украины стало для местных националистов огромным разочарованием. Ведь они скоро убедились, что приезжие в массе своей — те же русскоязычные. И умирать за бандеровский режим они отнюдь не рвутся. При этом своим прибытием украинцы отдаляют исполнение мечты об «Эстонии для эстонцев», «Латвии для латышей» и «Литве для литовцев».

С другой стороны, во всех этих государствах царит жестокий демографический кризис — масса населения с 2004 года переехала в другие страны ЕС, а уровень рождаемости с каждым годом обновляет антирекорды.

Регион испытывает всевозрастающую нехватку рабочих рук, с которой уже сейчас местные бизнесмены борются, ввозя жителей стран Азии, готовых трудиться. И на фоне азиатов украинцы все-таки выглядят предпочтительнее — ведь они менее далеки от прибалтов по культуре и менталитету. Что их, однако, не спасает от оскорблений.

Люди трезвомыслящие давно уже предупреждают прибалтийских националистов, что от мечты об «этнически чистых» странах им придется отказаться. Злоба на «инородцев» и всевозможные дискриминационные меры тут не помогут, так как эстонцы, латыши и литовцы уже давно не способны поддерживать собственное воспроизводство.