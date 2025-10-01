Власти Риги запретили приезжим украинцам торговать матрешками, потому что они ассоциируются с Россией. В то же время в городе провалилась уже восьмая попытка продать с торгов конфискованный у России «Дом Москвы», где проводились кинопоказы, театральные постановки и размещались детские кружки.

Иван Шилов ИА Регнум

И если на матрешки спрос имелся, то на ворованную недвижимость покупателя не нашлось.

«Такому здесь не место!»

Самый скандальный политик из работающих ныне в администрации Риги — вице-мэр Эдвардс Ратниекс: человек этот известен как яростный русофоб. В 2024 году он добился сноса памятника российскому полководцу Барклаю-де-Толли, несколько месяцев назад осуществил расправу над мемориальными табличками в честь писателя Валентина Пикуля, а на днях одержал еще одну «историческую победу»: на сей раз над матрешками, которые продавались на городском рынке.

Дело было так: некие «национальные патриоты» сигнализировали Ратниексу, что в одном из павильонов Рижского центрального рынка торгуют характерными расписными деревянными игрушками. Матрешки в Латвии автоматически записывают в категорию «сделано в России».

Ратниекс тут же возгорелся гневом: «Здесь не может быть места матрешкам, которые не являются символом Латвии или Риги!» Масла в огонь подлила депутат рижского горсобрания Лиана Ланга, поэтесса и самозваная «главная дерусификаторша Латвии»: она пожаловалась на отсутствие закона, который запрещал бы торговать матрешками.

Ратниекс надавил на руководство рынка. Там начали оправдываться, выставив главным доводом в свою пользу тот факт, что злополучными матрешками торгуют… гражданки Украины. Одна из них заявила, что «матрешка — это не всегда символ России». Кроме того, куклы оказались всего лишь побочным товаром: главный свой заработок эти украинки получают с продажи женских сумок.

Но администрация рынка от греха подальше потребовала у торговок покинуть занимаемую ими территорию — без предоставления другого места. Хотя те жаловались, что успели вложить большие деньги в ремонт павильона, в его освещение, в установку полок, что исправно платили аренду и налоги, но это им не помогло.

«Если бы дали хотя бы месяц-два на поиск решения, можно было бы справиться. Но сейчас это выглядит так, будто нас просто выгоняют», — сетует одна из незадачливых «бизнесвумен».

С пострадавшими торговками поговорила известная в Латвии блогер Айя Нагле. «Честно говорю, мы привозили матрешки из Украины. Их там производят, роспись — тоже украинская», — рассказала хозяйка одной из торговых точек, угодивших под закрытие.

По ее словам, латышские «патриоты» из всего ассортимента «докопались» всего только до четырех матрешек, по внешнему виду которых действительно можно было заподозрить, что они российского происхождения.

«Мы сумками торгуем много лет. Если нас закроют, я не знаю, куда идти работать. А у нас семьи, дети», — делится своими переживаниями одна из пострадавших.

Украинки предлагали компромиссный вариант: разместить на предлагаемой ими продукции надписи Ražots Ukrainā («Сделано на Украине») и украинские флажки. Или на худой конец вообще убрать злосчастные матрешки куда подальше, оставив на прилавках только сумки. Но руководство рынка эти варианты отвергло — раз сказано вам очистить место, так очищайте!

«Ватная» диверсия

В целом происшествие не особенно удивляет. Ведь в последнее время в глазах местных националистов в категорию «ватников» попадают уже не только латвийские русские, но и приезжие «украинские беженцы», с которыми три года назад носились как с «жертвами преступного государства».

Выяснилось ужасное: в большинстве своем эти беженцы даже и говорят-то по-русски, а для местных «дерусификаторов» это подобно острому ножу в сердце.

Пошли разговоры о том, что настоящие украинцы сражаются на фронте, а в Латвию съехалась одна лишь «вата», которой на украинское государство наплевать.

Беженцев, сумевших официально трудоустроиться, начали штрафовать за разговоры на русском на рабочем месте. Кроме того, их начали уличать в криминальных склонностях, а иногда даже в непозволительном сочувствии к местным русским.

Так, латышский поэт и исполнитель музыки Эмилс Буйкис жалуется, что нарвался на такого вот «неправильного» украинца — водителя такси. «Водитель по-латышски не говорил. Я спросил у него по-английски: как он себя чувствует в Латвии? Отвечает: как дома. Спросил, не беспокоит ли, что тут так много русских? Нет, но Латвии нужно волноваться, ибо она провоцирует Россию депортациями русских пенсионеров», — пишет Эмилс.

Такой ответ разъярил латыша, и он стал искать, к чему бы придраться. Отметил, что навигация и радио таксиста были настроены на русский язык.

«В конце поездки я сказал ему, что завидую Украине. Сейчас трудные времена, но, когда они закончатся, Украина избавится от всех ватников, а у Латвии ещё всё впереди», — заключил Буйкис, добавив, что поставил за поездку «единицу» и оставил комментарий, что водитель не понимает латышский язык.

При таком отношении к беженцам с Украины понятно, что торговлю матрешками им простить не могли. Ведь, с точки зрения латышских националистов, это вполне могло быть осознанной идеологической диверсией.

Украденное здание

Параллельно в Риге продолжается эпопея с безуспешными попытками продажи бывшего «Дома Москвы» — большого здания в самом центре столицы. Инициаторами создания московского муниципального культурного учреждения в 2001 году выступили тогдашние мэр Москвы Юрий Лужков и посол в Латвии Александр Удальцов.

Латвийская сторона с инициативой согласилась и продала под эти цели здание постройки 1976 года, которое изначально создавалось как Дворец культуры железнодорожников Рижского отделения Прибалтийской железной дороги.

На средства из московского бюджета здание было капитально отремонтировано и отреставрировано. И в мае 2004 года «Дом Москвы», право собственности на который было закреплено за московским департаментом городского имущества, распахнул свои двери перед первыми посетителями. Очень скоро здесь стало очень оживлённо.

Здесь регулярно проводились фестивали российского кино, которые посещали именитые режиссеры и актёры, устраивались театральные постановки, открылись многочисленные детские кружки, действовал бизнес-центр, помогавший латвийским предпринимателям налаживать сотрудничество с российскими коллегами.

Однако в марте 2022-го обыденная жизнь учреждения завершилась. Сперва ему заблокировали счета, а осенью 2023-го депутат Сейма Латвии Янис Домбрава, известный неонацист, потребовал здание экспроприировать. И 11 января 2024 года Сейм в окончательном чтении рассмотрел законопроект «О действиях с недвижимостью, которые необходимы для устранения угрозы государственной безопасности».

«Дом Москвы» был конфискован у правительства Москвы в пользу Латвийской Республики. Власти решили пустить здание с молотка, а вырученные деньги передать киевскому режиму. Был объявлен соответствующий аукцион, который продлился месяц: с 20 августа по 19 сентября 2024 года. Стартовая цена — 3,57 млн евро, шаг аукциона — 10 тысяч евро.

Однако желающих купить украденную собственность не нашлось — «помочь Украине» никто не захотел.

Желающих нет

Конфискацией «Дома Москвы» Латвия очень навредила своему деловому имиджу. Каждый бизнесмен прекрасно понимает: если купить недвижимость, незаконно отобранную у Москвы, то можно получить серьёзные неприятности от российского государства.

В российском посольстве отмечают: «Осуществив рейдерский захват иностранной собственности, местные чиновники послали недвусмысленный сигнал зарубежным инвесторам — о том, что их активы и имущество в этой стране не защищены ни международным правом, ни национальным законодательством, и в любой момент могут быть отчуждены Ригой без веских юридических оснований или решения судебной инстанции».

После неудачи первой попытки продать здание стартовую цену снизили до 2,86 млн евро и объявили повторный аукцион. И снова ничего не вышло. Власти анонсировали третий аукцион: цену скинули ещё примерно на 300 тысяч евро. Четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая попытки — все мимо!

«От первоначальной цены почти в 3,5 млн евро стоимость снизили до 2,1 млн, то есть примерно на сорок процентов. Но до сих пор не было ни заявок, ни интереса», — жалуется член правления госкомпании Valsts nekustamie īpašumi («Государственная недвижимая собственность») Андрис Варна.

Латвийские эксперты единодушно вынуждены признать, что дело вовсе не в цене — стоимость квадратного метра вполне адекватна для здания в центре города. А виноват во всём «политический фон и юридические риски».

Известие же о том, что Генпрокуратура России возбудила дело о попытке продать «Дом Москвы», рассматривая это как незаконные действия, явно не способствовало появлению потенциальных покупателей. «Ну кто в здравом уме и трезвой памяти отважится купить краденное имущество? Риски остаться и без здания, и без денег просто колоссальные», — рассуждает журналист Алексей Стефанов, политэмигрант из Латвии.

Латвийским властям остается лишь вновь и вновь проигрывать заезженную пластинку о том, что они всё равно продадут здание, а деньги передадут Украине. Глава комиссии Сейма по нацбезопасности Айнарс Латковскис продолжает настаивать, что «решение ликвидировать гнездо Кремля было правильным».

А пока покупателей не находится, содержание конфискованного здания повисло на шее налогоплательщика — это 500 тысяч евро ежегодно.