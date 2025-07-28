Эстонский судовладельческий концерн Tallink Grupp завершил первое полугодие 2025 года с чистым убытком в размере 35,7 млн евро: пассажиров и грузов стало значительно меньше. Однако беды обрушились не только на эстонских судовладельцев — не меньшие проблемы испытывают и их финские коллеги.

ИА Регнум/Сделано ИИ

Главная причина: падение показателей финского и прибалтийского туристического сектора, после того как прекратился бизнес с Россией. Оказалось, что сами по себе Таллин и Хельсинки, без возможности посетить вслед за ними и Санкт-Петербург, клиенту не так уж интересны.

Резкий обвал

Убыток в 35,7 млн, зафиксированный руководством Tallink Grupp в январе–июне 2025-го, — это резкий спад по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда компания получила прибыль в 8,7 млн евро.

По словам председателя правления компании Пааво Ныгене, столь плачевные показатели объясняются снижением объемов как пассажирских, так и грузовых перевозок, сезонными колебаниями и дополнительными налогами. «Первое полугодие выдалось испытанием — спрос упал как со стороны туристов, так и со стороны бизнеса», — отметил он.

Кроме того, суда Baltic Princess и Silja Serenade из-за ремонта провели больше двух месяцев вне маршрутов.

Всего в управлении компании находятся четырнадцать судов, включая два современных парома класса Shuttle и шесть пассажирских судов. В первом квартале этого года четыре судна простаивали.

Самым популярным паромным маршрутом Tallink остаётся Таллин — Хельсинки, которым пользуются более половины всех пассажиров компании. Этот маршрут непрерывно работает, кстати, еще с 1965 года — он открылся в силу хороших тогда отношений Финляндии и СССР.

Долго искать причины убытков, постигших главное эстонское судовладельческое предприятие, не приходится — они на поверхности. При этом их можно разделить на две группы: долговременные и кратковременные.

Кратковременные — это напряжение, созданное на Балтике, в частности в Финском заливе, действиями эстонских властей.

Как известно, в марте Вооруженные силы Эстонии пытались перехватывать танкеры, идущие вне пределов территориальных вод республики в российские порты в Ленинградской области. В ответ Россия ввела практику конвоирования танкеров.

Действия такого рода широко освещались в прессе и, естественно, вызвали беспокойство людей. Пассажиры боялись садиться на корабли, пересекающие Финский залив, бизнесмены остерегались отправлять грузы морем через Балтику.

И в том и в другом случае присутствовали опасения, что пассажирский паром или контейнеровоз вдруг окажутся в гуще боевых действий.

К слову, тема эстонского пиратства за минувшие два месяца постепенно сошла на нет. После того как в мае российский боевой самолет отогнал эстонских силовиков от танкера Jaguar, который они пытались взять на абордаж.

Потом Россия в качестве острастки временно задержала торговое судно Green Admire, вышедшее из эстонского порта, и напряжение в этой акватории стало спадать.

По большому счёту это повторение истории лета 2022 года с попыткой Литвы ввести запрет на сухопутный транзит из «материковой» России в Калининградскую область. Литва сдала назад после того, как Москва дала понять, что тема транзита в Калининград для неё является вопросом национальной безопасности и территориальной целостности — со всеми вытекающими.

Сами раздули — сами пожинают

Естественно, Tallink страдает и от отсутствия российских туристов. Причем впервые он ощутил эту проблему в 2014 году, когда число граждан России среди пассажиров компании снизилось на 20–30%.

С 2020-го туристы из России услугами Tallink по понятным причинам и вовсе не пользуются, но одно время руководству фирмы казалось, что они сумели заткнуть эту дыру, привлекая пассажиров из других стран. Однако ещё позже выяснилось, что «так это не работает» и отсутствие российских пассажиров наносит эстонскому судоходству не только прямой, но и косвенный ущерб.

Ведь раньше судоходство в этом регионе представляло собой единый тесно связанный комплекс, неотъемлемой частью которого являлись российские порты.

И поэтому пострадали не только эстонские судовладельцы, но и их финские коллеги.

Раньше многие пассажиры, прибывшие из Таллина в Хельсинки, отправлялись оттуда в Петербург. Однако после того, как Финляндия присоединилась к санкционной войне и прервала почти все транспортное сообщение с РФ, Хельсинки потерял одно из главных своих преимуществ в круизном бизнесе.

Еще год назад хельсинские портовики жаловались, что к ним стало прибывать в три раза меньше круизных лайнеров. Ну а без круизных пассажиров, опять же, упали продажи кафе и ресторанов финской столицы.

По данным газеты Kauppalehti, если в 2019 году круизные лайнеры совершили 303 захода в порты Хельсинки, доставив 605 тыс. туристов, то в 2023-м было всего 90 заходов судов с 163 тыс. пассажирами. В последующем это падение лишь продолжилось.

Представители туристической отрасли жалуются, что с 2022 года круизные суда стали заходить в Балтийское море куда реже.

Надо отметить, что это проблема не только Эстонии и Финляндии, но и Литвы и Латвии, в которых туристическая отрасль тоже очень сильно просела. Еще весной 2022 года представители турсектора по всей Прибалтике стали сообщать, что клиенты из Западной Европы начали массово отменять бронирование номеров в гостиницах.

С тех пор иностранные туристы едут в регион в значительно меньших количествах, чем до 2020 года — в чем виноваты литовские, латвийские и эстонские власти, раздувающие страх перед Россией, которая якобы в любой момент может напасть.

«Все задают мне один и тот же вопрос: «Какова ситуация на границе?» На этот вопрос мне приходится отвечать каждый день и не по одному разу», — жалуется председатель самоуправления литовского курортного городка Неринга Дариус Ясайтас.

Председатель объединения гостиниц и ресторанов литовского города Паланги Ингрида Валайтиене сообщает, что возглавляемая ею организация делает все возможное, чтобы доказать иностранцам, что в Прибалтике ситуация нормальная и война региону не грозит.

«Немецкие туристы, туристы из других стран отзывают заказы из боязни ехать летом в нашу страну», — говорит Валайтиене. Однако ее старания успокоить иностранных гостей аннулируются все новыми паническими заявлениями властей Литвы и других соседних государств НАТО.

Еще одна беда — после отказа от российских энергоносителей в регионе выросли цены на электричество и отопление. А это повлекло за собой и по меньшей мере двукратный рост цен на гостиницы.

В компании Stromma, занимающейся организацией туров и круизов, отметили, что в Финляндии эта отрасль пострадала больше других стран Скандинавии, так как «конкурентное преимущество Хельсинки исчезло в одночасье».

Этим преимуществом были заходы круизных лайнеров в Петербург. Как выяснилось, без этого путешествия осмотр Хельсинки мало кому интересен.

«Финны чувствительны к ценам»

Нехватка круизных туристов негативно влияет и на продажи экскурсий по финской столице, и на выручку тамошнего общепита. Финские предприниматели жалуются, что теперь большое количество коммерческих помещений в центре Хельсинки пустуют: умирают магазины и кафе на прежде популярной торговой улице Алексантеринкату.

В центре Хельсинки с 2019 по 2024 год закрылось более ста торговых точек — то есть их стало на 20% меньше, чем до пандемии: прекратили существование как небольшие бутики, так и более крупные магазины.

В финском портовом городе Савонлинна у российской границы круизная компания Vip Cruise решила продать все свои суда. Это объяснили «туристическими реалиями нашей экономики», то есть спадом турпотока и снижением спроса на круизы по реке Сайме.

Такой удар финский турсектор понес именно из-за отсутствия граждан России, так как из соседней Швеции в Финляндию приезжает только около 10% туристов (из соседней Эстонии в Финляндию в основном не туристы, а гастарбайтеры).

Иногда, правда, бывают сезонные вспышки потребления. Так, в эстонском Союзе отелей и ресторанов сообщили, что местный туризм могли бы спасти регулярные гастроли известных западных артистов.

В качестве примера приводится концерт австралийской рок-группы AC/DС в Эстонии, состоявшийся 24 июля. На него съехались 65 тысяч человек — причем большинство прибыли из других стран, в том числе из Польши и Южной Европы и даже из еще более дальних регионов. Номера в таллинских отелях разлетелись как горячие пирожки.

Поклонники легендарных рокеров не жаловались на цены, хотя владельцы отелей не скрывали, что из-за спроса подняли их практически вдвое. Так, например, в отеле Tallink все без малого 800 номеров были скуплены.

Помимо отелей и ресторанов, выгоду получили и другие предприятия. Многие туристы из Финляндии после концерта отправились не в отель, а на паром в Хельсинки.

Но приезд больших звезд в Прибалтику или Финляндию нынче дело редкое. Раньше они приезжали сюда куда чаще — в ту пору, когда включали в график своих гастрольных поездок Россию.

Российский рынок оценивался как более предпочтительный, а уже дополнительно западная звезда могла выступить в Хельсинки, Таллине, Риге или Вильнюсе. Однако сейчас западные музыканты к нам не приезжают, в связи с чем Финляндия и Прибалтика превратились для них в логистический тупик.

В целом, хотя председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене и пытается бодрится, он, по сути, признает, что нынешние проблемы предприятия разрешить очень трудно. Минувшей весной было зафиксировано падение числа посещающих Эстонию туристов по сравнению с показателями 2024 года на 9%.

Особенно тревожит Ныгене отток финнов. «Они не пропали полностью, но, очевидно, что приезжают реже», — признает он.

По словам Ныгене, финская экономика не в порядке, отчего у финнов все меньше денег на путешествия. «Финны очень чувствительны к ценам, принимают решения очень осторожно и, возможно, посещают Эстонию реже, чем раньше», — отметил глава Tallink.

Число пассажиров из Эстонии в Финляндию также снизилось, поскольку, по словам Ныгене, стало меньше людей, которые отправляются туда на работу — по той простой причине, что работы там стало значительно меньше.