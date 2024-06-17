В последнее время пресса Финляндии часто пишет о проблемах жителей восточных районов этого государства. Регион погружается в пучину запустения. Молодёжь массово покидает неперспективные деревни. Причина такой ситуации ни для кого секрета не составляет.

ИА Регнум

Благосостояние Восточной Финляндии очень зависело от экономических отношений с Россией, от товарообмена с ней, от российских туристов. В Хельсинки собственноручно зарубили благополучие своего региона, разорвав связи с РФ и заблокировав восточную границу. Но если к западу от российско-финской границы царит запустение, то к востоку — всё оживает на глазах.

Ужасно тихо

До 80% молодых людей возрастом от 15 до 29 лет, проживающих на востоке Финляндии, считают очень вероятным, что покинут свой регион. Это выяснилось в результате свежего социологического исследования. Издание Suomenmaa пишет, что для многих юношей и девушек решение о переезде не несет никакой радости — просто ситуация такая, что не оставляет людям иного выхода.

«По данным нашего опроса, большинство молодежи Восточной Финляндии, то есть почти 70%, очень любят место, где они сейчас живут», — рассказывает социолог Эйя Эронен. Однако, по ее словам, лишь 15% респондентов с востока Суоми считают, что там, где они живут, есть хорошие жизненные перспективы. «Отсутствие перспектив трудоустройства является главным фактором, который заставляет молодых людей переезжать», — уверена Эронен.

Ещё социолог находит интересным, что молодых людей привлекает близость к природе, ощущение безопасности и спокойствия. В то же время 44% опрошенных сообщили, что их пугает близость России — пропаганда внушила им, что в Москве постоянно строят планы, как бы навредить свободолюбивым финнам.

Как правило, двое из каждых троих опрошенных молодых людей говорили, что в конечном счете верят в светлое будущее своих регионов. С другой стороны, лишь около половины участников опроса верят в перспективы работающих здесь компаний.

Большинство послушно соглашается с тем, что «поддержка климатических решений в промышленности», «зеленый переход» и государственные инвестиции откроют «большие возможности» в Восточной Финляндии. Но это, видимо, будет когда-нибудь потом — а жить нужно прямо сейчас…

Еще недавно восток Финляндии очень зависел от российского туризма.

Но те времена ушли в прошлое: число приезжающих в Финляндию иностранных туристов сократилось по сравнению с показателями 2019 года примерно на 20%.

Финская пресса публикует интервью с Яни Киеси, живущим в районе города Лаппеенранта — буквально в двухстах метрах от ныне закрытого пункта пропуска Вайниккала на границе России и Финляндии.

Когда-то Лаппеенранта была одной из главных в Суоми точек притяжения для россиян, которые активно ехали сюда отдыхать, за покупками, скупали местную недвижимость. Теперь же, по словам Киеси, жители постепенно покидают территории у восточной границы: «Сектор услуг сильно сократился. На улицах никого не видно. Тут ужасно тихо».

В свою очередь, другой местный житель Петри Куокка обеспокоен будущим приграничного района Нуйямаа, в котором проживает пара сотен жителей: «Если Нуйямаа опустеет, это станет сигналом другим странам, что здесь тихо и сюда легко проникнуть».

Так же полагает и председатель парламентского комитета по обороне Юкка Копра, говоря, что жители приграничного региона являются «большой опорой» в вопросах пограничного контроля, поэтому их отток нежелателен.

Символом упадка финского туристического бизнеса стало выставление на аукцион обанкротившейся в декабре 2022 года аутлет-деревни «Царь» (Zsar Outlet Village). Она находилась вблизи от российской границы, всего в 500 метрах от КПП Ваалимаа — Торфяновка.

«Царь» был открыт в 2018 году — специально для обслуживания российских туристов. В деревне находились несколько десятков магазинов-аутлетов, торговавших преимущественно брендами люкс и премиум-сегмента. Аутлет-деревня не успела стать популярной: сперва пандемия COVID-19, а затем фактический разрыв отношений с Россией положили конец шопинг-туризму на этом направлении.

Тучные дни позади

Очень много говорится об убытках, которые понес от разрыва с Россией крупный финский бизнес. Но столь же сильно пострадали и многочисленные мелкие предприниматели Восточной Финляндии, жившие за счёт туристов из России.

Вот один из многочисленных примеров. Портал Yrittajat. fi публикует беседу с Янне Хянниненом, предпринимателем из Пункахарью, района в области Южное Саво. С 2008 года он руководит фирмой, специализирующейся на приёме туристов. За последние годы генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге, закрывшееся в 2023 году, выдало российским туристам миллион виз — но теперь эта страница окончательно перевернута.

Издание отмечает, что российские туристы тратили много денег на сопутствующие услуги, в отличие от финнов и западноевропейцев, предпочитающих экономить. Хяннинен с тоской вспоминает о тех замечательных временах: «Если вложишь один евро в русских туристов, получишь обратно десять».

Янне Хяннинен констатирует, что заменить приезжих туристов внутренними практически невозможно. «Многие финны, особенно семьи с детьми, сейчас живут от зарплаты до зарплаты. Раньше мы не допускали бронь меньше, чем на два выходных дня, потому что спрос был очень большой. Сейчас ситуация изменилась», — грустит бизнесмен.

Он сомневается в успешном будущем своей компании, поскольку вдобавок к беде лишения клиентуры правительство собирается повысить ставку НДС.

«Я опасаюсь, что уровень жизни финнов снизится ещё ощутимее. У нас прекрасная природа, но для её использования необходимо долгосрочное сотрудничество многих сторон, к тому же природные объекты важно делать привлекательными. Ресурсы малого бизнеса очень ограничены», — сетует Хяннинен.

Издание Yle подчёркивает, что некоторые финские компании, работавшие в юго-восточном регионе страны, существовали за счет российских туристов почти полностью.

«Судно Carelia стоит пустым в порту Лаппеенранты… компания Saimaa Travel объявила о банкротстве… Почти двадцать лет круизов в Выборг остались позади, компания больше не совершает рейсы в Россию», — грустно пишет Yle.

Пришлось закрыться — как утверждается, «временно» — магазинам и кафе сети Disas Fish, расположенным у границы. В тяжелом положении оказались и другие предприятия, которые были ориентированы на клиентов, прибывающих из России.

К тому же в конце зимы 2022 года ЕС приостановил подготовку программ приграничного сотрудничества на период 2021–2027 годов. Для Финляндии это означало отмену трёх программ у восточной границы и потерю связанных с ними инвестиций.

При этом финское правительство сейчас «режет» планы финансовой поддержки восточных регионов. В инвестиционной программе объемом 4 млрд евро на развитие участка железной дороги между Луумяки и Иматрой изначально было выделено 215 млн евро. Его значимость для организации грузовых перевозок значительно возросла после прекращения судоходства по Сайменскому каналу.

Однако министр транспорта и связи Лулу Ранне проект закрыла. В июне 2023-го она заявила в интервью Yle, что «от Восточной железной дороги нет никакого толка».

Взамен — Карелия

Как известно, у русских сейчас есть двойной повод для неприязни к Финляндии. Мало того, что финны закрыли границу, так ещё и приступили к фактическому «отжиму» недвижимости у тех граждан России, кто имел неосторожность приобрести её в Суоми.

В этой ситуации в выигрыше оказывается российская Карелия, которая по своим природным условиям ничем не отличается от Восточной Финляндии. Именно туда сейчас перенаправляется туристический поток.

Надо сказать, что развитию Карелии уделяется повышенное внимание.

По динамике инвестиций с 2017 по 2022 год Карелия заняла седьмое место из 85 субъектов страны, а среди субъектов Северо-Западного федерального округа — первое. Сейчас карельским правительством поставлена новая цель: достижение к 2030 году роста инвестиций в основной капитал предприятий региона не менее чем на 70% по сравнению с показателем 2020 года в сопоставимых ценах.

Необходимо напомнить, что в 2020 году для девяти российских регионов, в том числе и для Карелии, были разработаны индивидуальные программы социально-экономического развития (ИПР). В рамках программы с 2020 по 2024 год Карелии направили пять миллиардов рублей, по миллиарду в год.

Среди направлений ИПР: развитие комплекса Беломорских петроглифов, строительство серии специализированных судов-краболовов на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе, развитие предназначенного для производства лесозаготовительной техники предприятия «Амкодор-Онего», проекты геологической разведки, реконструкция крупнейших совхозов, а также поддержка малого и среднего бизнеса.

Минувшей осенью было принято решение продлить федеральную целевую программу развития Карелии (срок которой первоначально истекал в 2024-м) до 2030 года. По словам главы республики Артура Парфенчикова, это понадобилось для того, чтобы нейтрализовать негативный эффект от зарубежных санкций.

Основными достижениями истекающей федеральной целевой программы власти Карелии называли снижение общего уровня безработицы и уровня бедности, привлечение внешних инвестиций, объем которых составил более 12 млрд руб. и вырос в полтора раза, а также создание 1200 рабочих мест.

Среди объектов, которые могут появиться в республике в рамках продленной ФЦП, называются посадочная площадка аэропорта и строительство детской поликлиники в городе Костомукша; детский сад, школа и открытая конькобежная дорожка с искусственным льдом в Сортавале.

Также запланировано создание водоочистных сооружений и котельной на биотопливе в Суоярви; водопровода в поселке Лахденкюля; социально-культурного центра с детским садом в поселке Хийтола; больничного комплекса с поликлиникой и стационаром, а также Центра культурного развития в Лахденпохье.

Министр экономического развития и промышленности Республики Карелии Олег Ермолаев говорит, что показатель «инвестиции в основной капитал» по полному кругу организаций в республике должен достичь по итогам 2030 года 168,5 млрд рублей (170% по отношению к 2020 году в сопоставимых ценах).

Для этого уже сегодня в республике внедрены все элементы Регионального инвестиционного стандарта, позволяющие обеспечить прозрачные и понятные правила игры для инвесторов, сформировать благоприятные условия для ведения инвестиционной деятельности на территории региона.

По словам Ермолаева, в карельском правительстве видят в привлечении инвесторов один из ключевых факторов для развития экономики региона. В конце концов, для русских теперь это дело чести — обеспечить подъём и процветание Карелии на фоне упадка и запустения соседних с ней регионов Финляндии.