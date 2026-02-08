«Ястребы» захлопали крыльями: Европа ищет общения с Россией
Уже почти год Европа пытается всеми силами остановить диалог Дональда Трампа с Россией. В идеальной картине мира Брюсселя США должны были наращивать санкции против России, игнорировать Кремль и добиваться от Москвы уступок вплоть до территориальной целостности Украины. План не сработал.
Три центральные встречи — в Эр-Рияде, Анкоридже и Абу-Даби — обошлись без европейцев. Не сумев отстоять суверенитет Украины, Брюссель рискует получить удар по своему, причем от ближайшего союзника: Трамп еще не оставил мысль присоединить Гренландию.
«Здравый смысл» Каллас
Чем больше Вашингтон игнорировал европейскую дипломатию и чем активнее продвигались русские войска в Покровске и Купянске, тем чаще лидеров Франции, Германии и Италии посещали здравые мысли.
Их поток заметно вырос в период переговоров в Абу-Даби в формате Россия — США — Украина.
Сторонник жесткой линии и инициатор конфискации российских активов, немецкий канцлер Фридрих Мерц на голубом глазу признался, что Украина все-таки не сможет вступить в Евросоюз по ускоренной программе в 2027 году. А насчет НАТО они уже вообще не думают.
Перед второй встречей в Абу-Даби сенсацию выдала глава евродипломатии Кая Каллас: «Сейчас мы видим, что украинцев сильно подталкивают к тому, чтобы они пошли на очень трудные уступки, на которые они готовы, потому что они действительно хотят, чтобы эта война прекратилась».
Другими словами, она соглашается с тем, чтобы Украина отказалась от контролируемых ВСУ частей Донбасса.
Нет, русофобкой Каллас едва ли перестанет быть. В глубине души она по-прежнему хотела бы, чтобы поездки россиян в Европу оставались привилегией, а США вместе с ЕС душили бы Россию санкциями.
Но реальность диктует свое, и озвучивать прагматичный подход приходится даже «ястребам» европейской политики.
Поиски переговорщика
В те же дни отличился и французский президент. Он объявил о подготовке к диалогу с российским коллегой «на техническом уровне». Эммануэль Макрон старается максимально не приукрашать желание говорить с Владимиром Путиным. Но говорить ему все равно хочется.
Макрон понял, что Трамп не будет сам приглашать или втискивать ЕС в формат Россия —США — Украина, и если Брюссель хочет участвовать в переговорах, нужно заходить с другого угла — говорить с Кремлем.
В отличие от своих коллег, у Макрона такой опыт есть: летом он налаживал контакты с Путиным, позвонив ему под предлогом обсуждения войны Ирана и Израиля.
Вообще в Евросоюзе еще с начала года идут активные дискуссии на тему назначения своего переговорщика с Россией. Главные лоббисты идеи — Макрон и итальянский премьер Джорджа Мелони.
Мерцу эта идея явно не нравилась. Но он сторонник умиротворения Трампа, а торпедировать дипломатию значит идти против «папочки». Кроме того, Германия может оказаться в изоляции, если будет блокировать переговоры с Россией.
И в декабре, когда Франция и Италия заблокировали конфискацию российских активов, Мерц почувствовал себя в одиночестве. Так что 6 февраля, на следующий день после второго раунда переговоров в ОАЭ, Мерц был вынужден сказать: «Разумеется, мы всегда готовы вести переговоры и с Россией».
Главная интрига сейчас состоит лишь в том, кого ЕС назначит переговорщиком. Каллас и Урсула фон дер Ляйен после всего того, что они наговорили, вряд ли вызывают у России желание видеть их за столом.
А если Евросоюз выберет условного Александра Стубба, это будет плевком в лицо евродипломатии, потому что формально по должности на внешней арене объединение должна представлять Кая Каллас.
Визит швейцарца и открытие АЭС в Венгрии
Хорошей иллюстрацией к поиску путей взаимодействия стал приезд в Москву главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса в сопровождении генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу.
До 2022 года такой визит не вызвал бы удивления, но после начала СВО Берн перестал быть нейтральным, присоединился к санкциям, и поэтому Россия отказалась ехать на мирную конференцию по Украине в 2024 году в Нидвальдене.
Чувствующий ветер перемен Кассис просил скептически настроенного к ОБСЕ Сергея Лаврова приехать на министерскую встречу к декабре.
В эти же дни соотечественник главы МИД Швейцарии и президент ФИФА Джанни Инфантино призвал снять санкции с российских команд, потому что запрет «ничего не дал, кроме еще большего разочарования и ненависти».
Еще одним признаком тектонических сдвигов в европейской политике стали события в Венгрии. После долгих мытарств и разбирательств началось строительство АЭС «Пакш-2». Прямо в сердце Европы «Росатом» реализует грандиозный проект.
Слова присутствовавшего на церемонии не всегда дружелюбного к России главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси звучат необычно: «Это великий день для Венгрии, России и всего международного ядерного сообщества».
Конечно, Венгрия — суверенная страна, но все-таки она входит в Евросоюз со всеми обязательствами в экономике и энергетике. Так что неслучайно Пакш-2 запускается почти синхронно со словами Каллас про уступки территорий Украиной.
В целом по итогам последней пары недель складывается ощущение, что в сознании европейской элиты происходят кардинальные изменения, и ЕС пытается встроиться в переговорный процесс.
Другое дело, что не все европейские политики отказались от нарратива о России как экзистенциальной угрозе, хоть и говорят при этом о диалоге.
Брюссель, Париж и Берлин хотят выторговать максимально выгодные для Украины условия. Украина должна стать буфером, а сам Старый Свет все равно будет продолжать милитаризацию как в области обычных вооружений, так и ядерных.
В СНВ-3 европейцы не верят, ибо он не распространяется на российское ТЯО, а американский ядерный щит более не внушает им доверия. Это наглядно иллюстрируется словами экс-главы МИД Германии от «Зелёных» Йошки Фишера, призвавшего к ядерному перевооружению Европы.