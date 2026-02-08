Уже почти год Европа пытается всеми силами остановить диалог Дональда Трампа с Россией. В идеальной картине мира Брюсселя США должны были наращивать санкции против России, игнорировать Кремль и добиваться от Москвы уступок вплоть до территориальной целостности Украины. План не сработал.

OLIVIER MATTHYS/EPA/TASS

Три центральные встречи — в Эр-Рияде, Анкоридже и Абу-Даби — обошлись без европейцев. Не сумев отстоять суверенитет Украины, Брюссель рискует получить удар по своему, причем от ближайшего союзника: Трамп еще не оставил мысль присоединить Гренландию.

«Здравый смысл» Каллас

Чем больше Вашингтон игнорировал европейскую дипломатию и чем активнее продвигались русские войска в Покровске и Купянске, тем чаще лидеров Франции, Германии и Италии посещали здравые мысли.

Их поток заметно вырос в период переговоров в Абу-Даби в формате Россия — США — Украина.

Сторонник жесткой линии и инициатор конфискации российских активов, немецкий канцлер Фридрих Мерц на голубом глазу признался, что Украина все-таки не сможет вступить в Евросоюз по ускоренной программе в 2027 году. А насчет НАТО они уже вообще не думают.

Перед второй встречей в Абу-Даби сенсацию выдала глава евродипломатии Кая Каллас: «Сейчас мы видим, что украинцев сильно подталкивают к тому, чтобы они пошли на очень трудные уступки, на которые они готовы, потому что они действительно хотят, чтобы эта война прекратилась».

Другими словами, она соглашается с тем, чтобы Украина отказалась от контролируемых ВСУ частей Донбасса.

Нет, русофобкой Каллас едва ли перестанет быть. В глубине души она по-прежнему хотела бы, чтобы поездки россиян в Европу оставались привилегией, а США вместе с ЕС душили бы Россию санкциями.

Но реальность диктует свое, и озвучивать прагматичный подход приходится даже «ястребам» европейской политики.

Поиски переговорщика

В те же дни отличился и французский президент. Он объявил о подготовке к диалогу с российским коллегой «на техническом уровне». Эммануэль Макрон старается максимально не приукрашать желание говорить с Владимиром Путиным. Но говорить ему все равно хочется.

Макрон понял, что Трамп не будет сам приглашать или втискивать ЕС в формат Россия —США — Украина, и если Брюссель хочет участвовать в переговорах, нужно заходить с другого угла — говорить с Кремлем.

В отличие от своих коллег, у Макрона такой опыт есть: летом он налаживал контакты с Путиным, позвонив ему под предлогом обсуждения войны Ирана и Израиля.

Вообще в Евросоюзе еще с начала года идут активные дискуссии на тему назначения своего переговорщика с Россией. Главные лоббисты идеи — Макрон и итальянский премьер Джорджа Мелони.

Мерцу эта идея явно не нравилась. Но он сторонник умиротворения Трампа, а торпедировать дипломатию значит идти против «папочки». Кроме того, Германия может оказаться в изоляции, если будет блокировать переговоры с Россией.

И в декабре, когда Франция и Италия заблокировали конфискацию российских активов, Мерц почувствовал себя в одиночестве. Так что 6 февраля, на следующий день после второго раунда переговоров в ОАЭ, Мерц был вынужден сказать: «Разумеется, мы всегда готовы вести переговоры и с Россией».

Главная интрига сейчас состоит лишь в том, кого ЕС назначит переговорщиком. Каллас и Урсула фон дер Ляйен после всего того, что они наговорили, вряд ли вызывают у России желание видеть их за столом.

А если Евросоюз выберет условного Александра Стубба, это будет плевком в лицо евродипломатии, потому что формально по должности на внешней арене объединение должна представлять Кая Каллас.

Визит швейцарца и открытие АЭС в Венгрии

Хорошей иллюстрацией к поиску путей взаимодействия стал приезд в Москву главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса в сопровождении генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу.

До 2022 года такой визит не вызвал бы удивления, но после начала СВО Берн перестал быть нейтральным, присоединился к санкциям, и поэтому Россия отказалась ехать на мирную конференцию по Украине в 2024 году в Нидвальдене.

Чувствующий ветер перемен Кассис просил скептически настроенного к ОБСЕ Сергея Лаврова приехать на министерскую встречу к декабре.

В эти же дни соотечественник главы МИД Швейцарии и президент ФИФА Джанни Инфантино призвал снять санкции с российских команд, потому что запрет «ничего не дал, кроме еще большего разочарования и ненависти».

Еще одним признаком тектонических сдвигов в европейской политике стали события в Венгрии. После долгих мытарств и разбирательств началось строительство АЭС «Пакш-2». Прямо в сердце Европы «Росатом» реализует грандиозный проект.

Слова присутствовавшего на церемонии не всегда дружелюбного к России главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси звучат необычно: «Это великий день для Венгрии, России и всего международного ядерного сообщества».

Конечно, Венгрия — суверенная страна, но все-таки она входит в Евросоюз со всеми обязательствами в экономике и энергетике. Так что неслучайно Пакш-2 запускается почти синхронно со словами Каллас про уступки территорий Украиной.

В целом по итогам последней пары недель складывается ощущение, что в сознании европейской элиты происходят кардинальные изменения, и ЕС пытается встроиться в переговорный процесс.

Другое дело, что не все европейские политики отказались от нарратива о России как экзистенциальной угрозе, хоть и говорят при этом о диалоге.

Брюссель, Париж и Берлин хотят выторговать максимально выгодные для Украины условия. Украина должна стать буфером, а сам Старый Свет все равно будет продолжать милитаризацию как в области обычных вооружений, так и ядерных.

В СНВ-3 европейцы не верят, ибо он не распространяется на российское ТЯО, а американский ядерный щит более не внушает им доверия. Это наглядно иллюстрируется словами экс-главы МИД Германии от «Зелёных» Йошки Фишера, призвавшего к ядерному перевооружению Европы.