Эстонское МВД отрапортовало о задержании контейнеровоза, следовавшего в Россию под флагом Багамских островов.

Иван Шилов ИА Регнум

После восьмимесячного перерыва «пираты Балтийского моря» вновь устроили атаку на судоходство в Финском заливе, пытаясь перерезать важную для РФ транспортную артерию.

Контейнеровоз уже отпустили, но проблема пиратства в любом случае требует решения.

Абордаж у острова Найссаар

Напомним содержание «предыдущих серий»: в конце 2024 года страны НАТО обвинили Россию в злонамеренной порче подводных коммуникаций, пролегающих по дну Балтийского моря, — якобы для этого используются суда «теневого флота», идущие в порты Петербурга и Ленобласти или покинувшие их.

Тогда прозвучало много призывов к началу охоты за «теневым флотом». Причем дальше всех пошла именно Эстония — она начала задерживать суда, идущие в нейтральных водах Финского залива, отводить их к своим берегам и учинять самовольные «проверки».

Но всё прекратилось как по мановению волшебной палочки в мае 2025-го, когда российские ВВС отогнали эстонских силовиков от танкера Jaguar. Эстонские власти изрядно перетрухнули — в стране чуть не начался политический кризис, когда правительство и военные пытались переложить друг на друга ответственность. После этого они достаточно долго не трогали суда, идущие заливом.

Однако 3 февраля перерыв закончился. Силовики из следственного отдела налогово-таможенного департамента совместно с полицией и ВМС в ходе совместной операции задержали 188-метровый контейнеровоз-рефрижератор Baltic Spirit, следовавший из Эквадора в Санкт-Петербург.

Экипаж судна насчитывает двадцать три человека, все они являются гражданами РФ. Контейнеровоз прибыл в воды Эстонии для бункеровки. Судно перехватили, когда оно находилось на якорной стоянке неподалёку от острова Найссаар. В операции участвовали полицейский вертолет, небольшой корабль Raju, тральщик Admiral Cowan и лоцманский катер.

Baltic Spirit взяли на абордаж: на борт контейнеровоза поднялся эстонский полицейский спецназ K-komando. Силовики объявили опешившим членам экипажа, что судно задержано для «проведения таможенного контроля».

4 февраля судно доставили в порт Мууга. Представители эстонских властей признали, что оно не входит в состав «теневого флота России» и не находится под санкциями ЕС. Так почему же его задержали?

Оказалось, что контейнеровоз подозревают не в нарушении санкций, а в «контрабанде»! На вопрос о том, какого рода товар будут искать на судне, глава спецподразделения K-komando Марек Аас неопределенно ответил, что «точные обстоятельства выяснятся в ходе дальнейшего производства».

Однако из заявлений эстонских чиновников следует, что экипаж Baltic Spirit заподозрили в перевозке наркотиков. При этом Аас отказался прогнозировать продолжительность «расследования».

С дополнительными разъяснениями выступил министр внутренних дел Игорь Таро. По его словам, «поступила настолько серьезная информация, что мы обязаны были реагировать». Ему был задан вопрос: как вообще было установлено, что на борту этого судна могут находиться наркотики? От прямого ответа министр уклонился: «Как это обычно бывает в подобных случаях, всё основано на международном сотрудничестве… В более подробные детали, к сожалению, я вдаваться не могу».

Втравить в игру США

Специалист по странам Балтии Александр Носович объяснил ИА Регнум, что антироссийская пиратская кампания на Балтике к лету прошлого года захлебнулась, потому что Москва, поднявшая в воздух истребители в ответ на попытку захвата Эстонией торгового судна, дала понять, что готова переступить силовой порог, а США ни намёком не выразили желания во всём этом участвовать. А без «зонтика безопасности» США европейские страны не готовы даже к ограниченному военному конфликту.

«Как мы видим сегодня, доброй воли самим отказаться от сладкой мечты захватывать в нейтральных водах российские корабли у прибалтийских правительств нет и не было. Только страх оказаться с Россией один на один. Соответственно, им нужно было легитимизировать свою пиратскую активность в глазах США, пристроить её к актуальной повестке Белого дома и сделать так, чтобы американцы одобрили их инициативность и всё-таки втянулись в балтийский движ», — отметил специалист.

По его словам, в настоящий момент, с точки зрения прибалтов, складывается благоприятная обстановка. «Дональд Трамп сейчас приоритетно занимается Латинской Америкой, официально провозглашает целью своей политики борьбу с местными наркокартелями. Связанные с Россией танкеры из Венесуэлы США в начале года уже арестовывали. Я тогда сразу сказал, что это потом аукнется на Балтике. Следовательно, какой алгоритм? Выбираем латиноамериканское судно, плывущее в Россию, скажем, из Эквадора. Задерживаем. Ищем на нём наркотики. Если не находим — подбрасываем. По итогам заявляем, что помогаем США бороться с наркокартелями, за которыми, кстати, как и за всем злом в этом мире, стоит Россия», — пояснил Носович.

Сейчас этот план выполнен эстонцами уже на три четверти — но есть большие сомнения в том, что он сработает до конца. «Нужно читать установочные документы американской администрации, если хочешь от неё чего-то добиться, — Стратегию национальный безопасности и т.д. Из них ясно следует, что Трампу сейчас от Европы нужно только одно — Гренландия. А с Россией воюйте сами, если вам так хочется. Так что реакция Трампа на очередную попытку без него его женить и заново затащить Америку в постылые европейские дела может оказаться совсем не той, на какую рассчитывали эстонцы и их лондонские кураторы», — сказал политолог.

Стоит отметить, что не все представители эстонских властей готовы играть на обострение. Более того, в эстонской правящей элите наметился раскол — некоторые предлагают пойти на диалог с Россией, а другие продолжают отстаивать бескомпромиссную позицию.

Президент Эстонии Алар Карис (совместно с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней) в интервью Euronews в кулуарах саммита правительств мира в Дубае призвали назначить специального европейского посланника для возобновления контактов с Кремлем. Журналисты отметили, что эти комментарии отражают значительный сдвиг в стратегическом мышлении Евросоюза в отношении России — после того как он фактически оказался отстранен от переговорного процесса, возглавляемого Соединенными Штатами.

Карис не стал называть конкретных имен, но подчеркнул, что посланник должен быть представителем крупной европейской страны и «пользоваться авторитетом у обеих сторон». Президент пояснил: «Возможно, именно мы, а не президент Трамп должны были начать это, чтобы также искать дипломатические решения. Пару лет назад мы выбрали позицию не разговаривать с агрессорами, а теперь переживаем, что там [за столом переговоров] нас нет».

Напомним, что это не первая примирительная инициатива Кариса: в прошлом году он заблокировал ультиматум, который власти его страны собирались предъявить Эстонской православной христианской церкви — разорвать все канонические связи с Московским патриархатом или угодить под запрет.

Однако против миротворчества президента восстал министр иностранных дел Маргус Цахкна: «Пока Россия не изменила своих действий и целей в агрессии против Украины, невозможно вести с ней переговоры и не следует предлагать ей выход из изоляции. Мы не должны повторять ошибок, которые совершали снова и снова, восстанавливая отношения, когда Россия не меняла курс», — заявил глава эстонского МИД.

Пресс-секретарь Кариса направил «Эстонскому национальному телерадиовещанию» разъяснение: «Президент неоднократно давал понять, что во внешней политике должно быть больше пространства для дипломатии и переговоров». Чуть позже Карис дал ещё одно интервью, в котором не исключил, что Украина могла бы ради мира уступить России часть своих территорий.

«Никакого диалога с Кремлем!»

Отстаивание президентом своей позиции разъярило Цахкну: «Желание начать диалог с Кремлем и налаживать хорошие отношения с Путиным — губительно для Украины, напрямую угрожает безопасности самой Европы и полностью противоречит нынешней европейской политике давления и изоляции», — сказал министр.

Его позицию поддержал и глава эстонского правительства Кристен Михал, обвинивший президента в том, что его высказывания противоречат «принципиальным ценностям Эстонии». Премьер подчеркнул, что поддержка Киева и оказание давления на РФ всегда было и остается внешнеполитической линией Эстонии: «через ''теневой флот'', через активы, через ограничения виз для бойцов и другие меры».

Судя по происшествию с Baltic Spirit, можно было сделать вывод, что в Эстонии возобладали сторонники эскалационной линии.

Однако уже 5 февраля разнеслась весть о том, что «проверка», проведенная на борту контейнеровоза, не выявила ни малейших признаков наркотиков и судну разрешили покинуть порт Мууга, что оно и сделало в 2:15 ночи.

Тут можно выдвинуть два предположения. Во-первых, эстонцы еще не совсем забыли о прошлогодних уроках и слишком уж сильно раздражать Россию опасаются. Оправдывается предположение политолога Носовича о том, что провокация эстонцев закончится, как только до них доведут, что США втягиваться в устроенный ими скандал не станут.

Во-вторых, отчасти эта провокация всё-таки достигла цели, усугубив состояние нервозности экипажей всех торговых судов с нейтральным флагом, которые сейчас осуществляют сообщение с Россией.

Как показывает недавнее прошлое, эстонцы способны совершать пиратские атаки и за пределами своих территориальных вод. Наиболее надежное противоядие в этом случае — введение конвойной системы, когда группа судов идет под охраной военных кораблей и авиации.

Правда, у нее есть и свои недостатки, главный из которых заключается в том, что уже груженые суда вынуждены простаивать в порту, теряя время и деньги, пока их не соберется достаточное количество для организации конвоя.

В любом случае российским ВВС и ВМФ нужно пребывать в постоянной готовности поспешить на помощь судну, атакованному пиратами, чтобы успеть отогнать их до того, как они возьмут его на абордаж.

Этого эстонцы боятся, и вступать в прямые столкновения с российскими Вооруженными силами они не станут.