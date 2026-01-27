Страны Прибалтики проявляют величайшую тревогу из-за планов Дональда Трампа «отжать» у Дании Гренландию.

Иван Шилов ИА Регнум

Казалось бы, где прибалтийские государства, а где Гренландия, не входящая даже в состав Евросоюза?

Однако вряд ли это может остановить «тигров» вроде Эстонии.

«Америка, что ты делаешь?! Остановись!»

Когда эстонский экс-премьер Кая Каллас, ныне возглавляющая дипломатию Евросоюза, заявила, что претензии США на Гренландию играют на руку Москве, она высказала мнение большинства своих соплеменников.

«Мы не можем позволить, чтобы наш спор отвлекал нас от нашей ключевой задачи — содействовать прекращению войны России против Украины», — утверждала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Другой выходец из Прибалтики, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, ныне являющийся еврокомиссаром по обороне, озвучил мрачный прогноз: если США отберут Гренландию у Дании силовыми методами, это приведёт к развалу НАТО, так как получится, что один член альянса напал на другого.

Такой вариант развития событий, по словам Кубилюса, любой ценой необходимо предотвратить.

Руководство Литвы в лице президента Гитанаса Науседы и премьер-министра Инги Ругинене, а также президент Латвии Эдгар Ринкевич — все они единогласно упрашивают США снизойти до диалога и достигнуть какого-то полюбовного соглашения с Копенгагеном.

А депутат Европарламента от Латвии Инесе Вайдере считает, что страны ЕС совершили «непростительную ошибку» во время первого срока Трампа — озлобили его, не прислушавшись к требованиям по резкому увеличению военных расходов, дабы «разгрузить» от них Соединённые Штаты. Теперь же, по мнению Вайдере, странам ЕС в целом и прибалтам в частности нужно «внимательно оценивать, кого мы критикуем и что мы делаем», дабы не рассердить Трампа ещё сильнее.

Ещё дальше в низкопоклонстве перед Трампом пошла спикер Сейма Латвии Дайга Миериня, подписавшая обращение к Нобелевскому комитету. Она предложила присудить президенту США столь вожделенную им Нобелевскую премию. Правда, некоторые соотечественники раскритиковали её за подобное самоуправство…

В настоящее время страны Балтии настаивают на самом желательном с их точки зрения варианте: пусть Трамп делает с Гренландией все что ему заблагорассудится, но при этом Дания сохраняет хотя бы формальный суверенитет над островом.

Тогда, дескать, и волки будут сыты и овцы целы.

Недавно бывший министр иностранных дел Литвы Антанас Валёнис и действующий высокопоставленный сотрудник литовского МИД Эйтвидас Баярунас, ссылаясь на решения, уже якобы принятые в кулуарах Еврокомиссии, озвучили наиболее вероятный, по их словам, вариант решения вопроса с Гренландией.

Это будет »гибридный вариант», «когда Трамп косвенно объявит эту территорию своей, но без применения военной силы».

Из таких недомолвок можно сделать вывод, что в ЕС рассматривают возможность пожертвовать Гренландией во имя пресловутого «единства НАТО». В противном же случае, как единодушно признают Валёнис и Баярунас, силовой захват острова моментально приведёт к необратимому развалу альянса.

При этом надо отметить, что претензии Трампа на арктический остров не только напугали страны Прибалтики возможностью развала альянса НАТО, понимаемого ими как «зонтик безопасности», защищающий от России, но и пробудили в них исторические комплексы.

Некоторые тамошние публицисты уже проводят параллели между нынешними действиями Трампа и «оккупацией» Советским Союзом Прибалтики.

Именно комплексами объясняются упомянутые выше заклинания о том, что Дания хотя бы формально должна продолжать владеть Гренландией, а также интерес Эстонии, Латвии и Литвы к участию в учениях, планируемых НАТО в этом регионе.

В настоящее время планируется, что манёвры Arctic Endurance пройдут на арктическом острове под эгидой Дании при участии Германии, Франции, Финляндии, Швеции, Норвегии, Великобритании и Нидерландов. Все три прибалтийские республики хотят послать туда небольшое количество своих солдат.

«Не подумайте чего плохого!»

Свидетельством разброда и шатания, царящих в руководстве этих стран, стало свежее интервью главного советника президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвидаса Матулёниса.

На днях он заявил, что республика должна участвовать в учениях по обеспечению безопасности в арктическом регионе, если их будет организовывать НАТО, а значит — и американцы.

«Диалог между США и Данией очень важен, и достижение решений возможно. Гренландия — это автономная часть Дании, и мы как малое государство понимаем важнейшие принципы международного права», — сказал Матулёнис.

Пафос речи сводился к тому, что и «интересы безопасности» США должны быть соблюдены, и Гренландия обязана остаться датской.

По словам советника литовского президента, несомненно, транслирующего мысли самого Науседы, лучшим решением проблемы напряжённости между Данией и США была бы дислокация в Гренландии дополнительного американского военного контингента.

«Дания готова впустить любой контингент, силы любой численности. Так называемый воздушный купол противовоздушной обороны тоже мог бы быть реализован без изменения статуса Гренландии», — рассуждал советник литовского президента от лица Копенгагена, призывая понять, что «без поддержки Америки безопасность Европы становится уязвимой».

Между тем, по словам советника, они не могут не чувствовать солидарности и с Данией. Матулёнис напомнил, что она была одной из первых стран, признавших восстановление независимости Литвы. Более того, одно время Дания едва ли не единственная поддерживала вступление Прибалтики в НАТО.

Он, естественно, не мог не сослаться и на «российскую угрозу» — американцы, мол, правы, что хотят получить Гренландию, чтобы успешнее противостоять «козням Москвы».

Не забыв добавить на прощание: «Америка была, есть и останется нашим стратегическим партнером».

Похожую противоречивую риторику применил Йонатан Всевиов, канцлер эстонского МИДа.

«Если действительно проблемой является безопасность Арктики, то в нее можно вкладываться больше», — сказал он, отметив, впрочем, что «непосредственной угрозы Гренландии нет».

По словам Всевиова, отправка прибалтийских солдат в Гренландию не будет направлена на сдерживание США, поскольку речь идет о давно запланированных учениях.

В то же время, заявил канцлер, Эстонии следует по мере сил противодействовать возникновению прецедентов, которые могут быть использованы для покушения на суверенитет стран Балтии.

«Обеспечение безопасности и независимости здесь не может происходить только на территории нашего государства. Мы слишком малы для этого. Для того чтобы здесь было свободное государство, необходима международная обстановка, которая эту свободу поддерживает», — разъяснил свою мысль политик.

Одновременно в странах Балтии, хотя пока и исподволь, нарастает и риторика другого толка: некоторые говорят, что нужно «послать» подальше трамповские США, как не оправдавшие надежд и сосредоточиться на построении «европейского НАТО» и «европейской системы безопасности».

В связи с этим стряхивают пыль с полузабытых планов строительства «общеевропейской армии», которая должна будет заменить дислоцированные в Европе подразделения США, если Вашингтон задумает отозвать их на родину.

Звучат призывы отринуть «проамериканский идеализм» и обратиться к «прагматизму».

«Обойдемся без США?»

Например, депутат эстонского парламента Александр Чаплыгин полагает, что Европа в её нынешнем виде американцам более не интересна.

«В ближайшее время Трамп займётся тем, чтобы подчинить влиянию США все государства Америки, в том числе Гренландию и Канаду. На Европу у Штатов не останется ресурсов. Вся Европа отныне становится так называемой «серой зоной», претензии на которую может предъявить кто угодно, если он располагает для этого достаточной силой», — поделился размышлениями Чаплыгин, отметив при этом, факт членства Дании в НАТО «гегемона не волнует».

И здесь звучат опасения не только в отношении России, но и Китая, который «пытается установить над Европой контроль с помощью экономических инструментов и «мягкой силы».

НАТО же как инструмент сдерживания теряет свою роль.

Такую точку зрения горячо поддержал и депутат Европарламента от Эстонии Урмас Паэт. Он уверен: события вокруг Гренландии показывают необходимость постоянного присутствия военнослужащих ЕС в Арктике. Также, по его мнению, следует «быстрыми темпами развивать сотрудничество в области обороны и безопасности внутри Европейского союза».

Он также выразил уверенность, что после того, как в Трамп предупредил о введении пошлин против ряда стран Евросоюза, торговый договор, заключённый минувшим летом между ЕС и США, Европарламентом одобрен не будет.

Власти стран Балтии, однако, на всякий случай заботятся о том, чтобы не выставить в глазах своего населения США агрессором.

Так, крупнейшее эстонское издание Postimees опубликовало материал о том, что Гренландия действительно очень важна для стратегической безопасности США и владение ею предотвращает вторжение российского флота в Северную Атлантику, позволяя заранее отслеживать пуски российских ракет.

А на портале Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации была выставлена статья с говорящим названием: «Нанесённые датчанами раны до сих пор не зажили в душах гренландцев».

В этом материале рассказывается о том, как в своё время датчане насильственно вывозили гренландских детей к себе в страну, чтобы вырастить из них «приличных людей», как гренландских женщин принудительно стерилизовали в 60-70-х.

Хотя этот же самый портал, равно как и прочие эстонские СМИ, яростно отвергает любые факты угнетения русских на национальной почве на Украине и в самой Прибалтике, объявляя их «фейками кремлевской пропаганды».

Прозвучавшие в ходе форума в Давосе обещания Трампа не захватывать Гренландию силой успокоили прибалтов лишь слегка.

Президент Латвии Ринкевич провел с высшими должностными лицами страны совещание, в ходе которого речь шла о не только о ритуальных «необходимости формирования тесных трансатлантических отношений» и «жизненно важной роли США в евроатлантической безопасности».

Там говорилось и о том, что Латвии следует в приоритетном порядке продолжать военное сотрудничество со странами Скандинавии, Польшей, Германией и Канадой, а также в формате Объединённых экспедиционных сил под руководством Великобритании (Joint Expeditionary Force).

Ну и заодно участники совещания подтвердили готовность «продолжать всестороннюю поддержку Украины, в том числе выделяя 0,25% валового внутреннего продукта на военную помощь ей».

В целом прибалты выражают затаенное пожелание «пересидеть Трампа» — дождаться его ухода с политической арены и возвращения к кормилу в Вашингтоне Демократической партии, при которой все было так легко, просто и понятно.

Многие, впрочем, отдают себе отчёт, что, возможно, этих перемен они в ближайшие годы не дождутся: вице-президент США и возможный преемник Трампа Джей Ди Вэнс выглядит еще менее желательным с точки зрения «укрепления трансатлантической солидарности».

В результате происходит нечто, еще совсем недавно немыслимое: страны Балтии, «верные дворняжки США», начинают привыкать к мысли о том, что гегемон может сосредоточиться на своих интересах в Западном полушарии и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, наплевав на Европу.

И от этой мысли прибалтам становится очень страшно.