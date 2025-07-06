Президент Эстонии Алар Карис уже вторично отказался провозгласить разработанный парламентом закон, запрещающий местную православную церковь в случае, если последняя откажется разорвать канонические связи с Московским патриархатом.

ИА Регнум

Парламентское большинство настаивает на том, что местное православие должно быть полностью оторвано от Москвы. Однако, по мнению главы государства, этот ультиматум, в том виде, как он сформулирован, является явным нарушением конституции Эстонии.

Строптивость Кариса может иметь очень глубокие причины. Судя по всему, он первым из правящих эстонских политиков сообразил, что геополитическая реальность очень сильно меняется.

Настоящий радикализм

В апреле Алар Карис наотрез отказался провозглашать разработанные Рийгикогу (парламентом) законодательные поправки, предусматривавшие запрет Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ) в том случае, если она не разорвет в двухмесячный срок каноническое общение с Москвой.

18 июня Рийгикогу снова принял поправки в «Закон о церквях и приходах», внеся в них лишь косметические изменения. Однако 3 июля Карис вторично отверг предложения парламента. Глава государства снова сделал это под предлогом того, что поправки не соответствуют конституции. По его словам, они «по-прежнему противоречат трём статьям конституции и непропорционально ограничивают свободу объединений и вероисповедания».

Кроме того, его не устраивает, что в разработанных парламентом поправках понятие «угроза» определено настолько широко, что если применить его буквально, то под запрет в Эстонии могут попасть и другие религиозные конфессии.

По словам Алара Кариса, его беспокоит, что в рамках борьбы с нарушениями санкций законодатели предлагают ввести настолько всеобъемлющий сбор информации о жителях страны, что это аннулирует любые гарантии о защите персональных данных.

В парламенте и впрямь предлагают создать «супербазу данных», куда тайком будут заносить всю возможную информацию о физических и юридических лицах, которых заподозрили в несоблюдении санкций.

Против этого выступила канцлер права (независимое должностное лицо, на которое возложена функция надзора за законностью принимаемых нормативно-правовых актов) Юлле Мадизе. Она предупредила, что такой закон может противоречить конституции, а если президент его провозгласит, то ей, вероятно, придется обратиться в суд.

Более того, отказавшись подписывать приговор православной церкви, Алар Карис ещё и высказал слова поддержки в адрес вконец замордованной русской общины Эстонии. В последние годы политики Прибалтики демонстративно отказываются общаться на русском языке, но президент дал понять, что не разделяет подобный подход: «Я понимаю и разговариваю на русском, когда это необходимо. Если человек не говорит на эстонском, то для понимания друг друга нужно использовать все возможности — да хоть бы и язык жестов».

Карис заявил, что не согласен с теми эстонскими политиками, которые говорят, что русский — это язык врага: «Оставим в покое культуру: книги, литературу, театр, кино. Они нам не враги. Запрещать что-то только потому, что это на русском языке — я считаю неразумным».

Наконец, он высказал просто поразительную по местным меркам вещь: русским жителям Эстонии не нужно стесняться родного языка: «Если вы русский и ваш родной язык русский, то нет смысла делать вид, что ваш родной язык эстонский. Разумеется, проживая в Эстонии или в любой другой стране, нужно учить ее государственный язык, если есть желание оставаться в ней. Но должна быть мотивация учить язык».

Эти, в общем-то, элементарные тезисы в Прибалтике выглядят радикальными: власти настаивают, что местные русские должны отказаться и от идентичности, и от языка.

Уловил новые веяния

Представители эстонских оппозиционных партий не исключают, что Алар Карис уловил некие новые веяния, которые пока ещё не хотят распознавать в правительстве.

Недавно разнеслись слухи о том, что вице-президент США Джей Ди Вэнс шокирован новостью о лишении предстоятеля канонической Украинской православной церкви митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия гражданства этой страны.

Да и в целом, судя по имеющейся информации, трудности режима Зеленского с запретом УПЦ возникли именно из-за позиции нынешней американской президентской администрации, относящейся к гонениям на христианские конфессии резко неодобрительно.

Карис 26 апреля присутствовал вместе с Дональдом Трампом в Ватикане на похоронах римского папы Франциска и даже успел обменяться с ним рукопожатием. Более того, после церемонии Карис пообщался с Трампом и членами его администрации — и до него могло быть донесено их мнение о возможном запрете Эстонской православной христианской церкви. Достоверно известно, что минувшей весной ЭПХЦ обращалась к Трампу за заступничеством — и ее просьба могла быть там услышана.

Однако в правящей коалиции строптивость Кариса вызвала негодование. В частности, с острой критикой в адрес президента выступил министр внутренних дел Игорь Таро (член партии «Эстония 200»). По словам Таро, поступок президента наводит на мысль, что глава государства не считает нужным оторвать православную церковь от Москвы.

Глава МВД не выказал никакого желания оставить православную церковь в покое. «Мы должны вновь искать конституционные возможности для защиты наших верующих от агрессивного влияния России», — сообщил он. По словам министра, после повторного вето президента министерство внутренних дел проконсультируется с правовой комиссией парламента.

Она может предложить Рийгикогу либо принять закон в неизменном виде, либо вновь попытаться изменить его текст в соответствии с рекомендациями главы государства. В первом случае возможна интересная коллизия, когда президент и парламент вступают в открытое противостояние.

По оценке председателя конституционной комиссии Рийгикогу Андо Кивиберга (члена правой партии «Отечество»), парламент вряд ли согласится после повторного президентского вето снова менять текст «Закона о церквях и приходах». Поэтому вопрос о конституционности этого закона, вероятно, решит суд.

«Лично я буду выступать за то, чтобы закон был повторно принят без изменений», — подчеркнул парламентарий.

Судебный вердикт может потребоваться и другому забракованному президентом закону, дававшему государственному бюро по борьбе с отмыванием денег право создать всеобъемлющую базу данных о юридических и физических лицах Эстонии.

Недовольство президента вызвал пункт, который позволял бюро отказывать гражданам в ответе на вопрос о том, заносились ли в эту базу их личные данные. Карис считает, что такой отказ должен быть обоснован. В этом случае политики настроены более примирительно и не желают прямой конфронтации с президентом.

Ветерок перемен

Сейчас в эстонском правительстве и парламенте заправляют люди, которые были приведены к власти в момент, когда всевластие Демократической партии в США казалось абсолютным и непоколебимым. Другими словами, Эстонией правят политики, являющиеся верными клиентами американских «демократов» и к Трампу относящиеся неприязненно.

Они не желают слышать исходящих из Вашингтона сигналов и продолжают гнуть свою линию в надежде на то, что смогут «пересидеть» Трампа, а потом к власти в США вернутся привычные и понятные им люди.

Алар Карис в этом плане оказался более чутким. Видимо, он предполагает, что трампизм во внешней политике США с уходом самого Трампа не закончится. Тот же Джей Ди Вэнс имеет хорошие шансы на избрание, а у переживающей жесткий кризис Демократической партии пока нет столь же яркого и харизматичного политика, которого она могла бы выставить ему в противовес.

В Эстонии сложилась традиция менять правящие коалиции в соответствии со сменой власти в Вашингтоне. Так, до начала 2021-го в стране правил союз Центристской партии, Консервативной народной партии (EKRE) и «Отечества» — все три сейчас сидят в оппозиции.

Эта коалиция отличалась достаточно умеренным (если сравнить с сегодняшними временами) отношением к России, не давала изгнать русский язык из учебных заведений для нацменьшинств и собиралась запретить гей-браки.

Коалиция хорошо соответствовала идеологии, целям и задачам Дональда Трампа, бывшего тогда президентом. Руководство той же EKRE постоянно подчеркивало, что считает Трампа и трампизм примером для подражания.

Одновременно с приходом к власти Джо Байдена «трампистская» правящая коалиция в Эстонии развалилась. В январе 2021-го местные спецслужбы «внезапно» опубликовали компромат на некоторых высокопоставленных членов Центристской партии и EKRE, которых обвинили в коррупции и торговле политическим влиянием.

Нет никаких сомнений в том, что если бы Трамп тогда удержался у власти, то этот компромат так и остался бы лежать под сукном. Но в условиях смены власти в Вашингтоне было, видимо, сочтено, что и власть в Эстонии должна ей соответствовать.

Тогдашний премьер-министр Юри Ратас подал в отставку и созданная «центристами», EKRE и «Отечеством» коалиция развалилась. Это произошло совсем незадолго до начала запуска процедуры организации референдума, на котором большинство эстонского народа должно было сказать однозначное «нет» гей-бракам. Референдуму так и не суждено было состояться.

К власти пришло новое правительство, возглавляемое председателем Партии реформ Каей Каллас, полностью ориентированное на американских «демократов». Каллас после пяти лет премьерства пошла на повышение в Брюссель, но эстонское правительство до сих пор возглавляют «реформисты».

Итоги их правления налицо: практически уничтоженные отношения с Россией, рухнувшая экономика, впавшая в кризис энергетика, изгнание русского языка из школ, официальное разрешение гей-браков. В итоге количество жителей страны, не одобряющих деятельность правительства, минувшей весной превысило 70 процентов, что демонстрирует ярко выраженный запрос на перемены.

Причем перемены могут наступить уже в этом году — и начнутся они с Таллина. Там фактически развалилась правящая коалиция, возглавляемая нынешним мэром Евгением Осиновским (Социал-демократическая партия). Осиновский пришел к власти весной прошлого года — после того, как удалось отстранить от власти предыдущего градоначальника Михаила Кылварта (Центристская партия), пользовавшегося поддержкой русскоязычных таллинцев.

За год своего правления Осиновский довел городскую инфраструктуру и социальную систему до полного упадка. В итоге изначально поддерживавшие его партии в горсобрании перессорились друг с другом. Встал вопрос об отстранении незадачливого мэра. А это, в свою очередь, открывает возможность для триумфального возвращения Кылварта уже осенью.

Уже менее чем через два года, в марте 2027-го, пройдут и очередные парламентские выборы, в ходе которых может состояться и очередное переформатирование правительства под текущую геополитическую обстановку.