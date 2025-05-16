В Финском заливе произошло серьезное ЧП: эстонские военные попытались перехватить танкер с российским экипажем, шедший под флагом Габона. Захватчиков раззадорила кажущаяся лёгкость операции, ведь подобное они уже не так давно провернули. Но на сей раз коса нашла на камень.

Иван Шилов ИА Регнум

Экипаж танкера Jaguar с небольшой помощью российских ВВС сумел отбиться от «пиратов Балтийского моря». И теперь эстонские власти стремятся представить этот случай в качестве примера «российской угрозы НАТО».

На абордаж!

После того как в конце прошлого года произошло ЧП с обрывом подводного энергетического кабеля Estlink 2, соединявшего Эстонию и Финляндию, власти этих стран бездоказательно обвинили Россию в проведении целенаправленной диверсии.

Более того, Эстония решила объявить войну «теневому флоту» — танкерам под флагами третьих стран, занимающимся перевозкой российских энергоносителей. Финны и эстонцы заявили, что суда «теневого флота» не только помогают России обходить санкции, но и ещё якобы могут заниматься диверсионной деятельностью по обрыву подводных коммуникаций.

11 апреля эстонцы захватили и отконвоировали на свою территорию судно Kiwala, следовавшее под флагом Джибути из Индии в нашу Усть-Лугу.

Командующий военно-морскими силами Эстонии Иво Вярк заявил тогда, что целью задержания была проверка документов и правового статуса судна. Поскольку нужно было найти хоть какое-то оправдание пиратским действиям, на корабле «зафиксировали ряд серьезных нарушений» в области безопасности судоходства и экологической безопасности».

И, конечно же, «недостатки» были оперативно устранены экипажем, а танкер отпустили. Классическая акция устрашения, когда нечего предъявить.

Тогда же в эстонском Департаменте транспорта пообещали «продолжить проверку судов, передвигающихся в экономической зоне Эстонии», сообщив, что с июня прошлого года проверили документы уже более чем 450 судов.

13 мая в Финский залив вошёл танкер Jaguar — это судно с моряками российского происхождения в экипаже, но под флагом Габона следовало на загрузку в Приморск. Капитан и штурман «Ягуара» скрупулезно следили за тем, чтобы судно не покидало международных вод — оно аккуратно двигалось по узкой полосе между территориальными водами Финляндии и Эстонии.

Однако когда танкер оказался на меридиане Таллина, он стал объектом нападения эстонских вооружённых сил. В силовой операции участвовали вертолет AW139, самолет M28 Skytruck и патрульный катер Raju.

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На видео, сделанном из рубки танкера, показаны некоторые действия эстонских ВМС. Они хотели вынудить экипаж корабля зайти в свои территориальные воды, чтобы ничто не помешало его захватить.

Однако, поскольку попытки заставить «Ягуара» отклониться с курса провалились, эстонцы предприняли действия, которые экипаж истолковал, как попытку высадить на судно десант с вертолета. Помимо этого, судно запугивали возможностью тарана и экстремально низкими пролетами авиации.

Однако экипаж танкера оказался не робкого десятка и испугу не поддался. Была дана команда увеличить скорость движения.

Появление российского самолёта Су-35, пролетевшего близ танкера, вынудило эстонцев оставить судно в покое, и вскоре оно благополучно прибыло в Приморск.

Версия эстонцев

После того как операция по захвату танкера потерпела неудачу, министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил каналу ETV, что Эстония всего лишь ведет «мониторинг судов», проходящих по Балтийскому морю.

По его словам, Jaguar «привлек внимание» эстонских ВМС и они решили выяснить, под флагом какого государства судно зарегистрировано. «Мы подготовились к тому, что если судно войдет в зону ответственности Эстонии и приблизится к кабелю Estlink, то мы будем его сопровождать», — добавил Певкур.

Авиация, по его словам, была привлечена «для демонстрации серьезности намерений». В то же время министр отрицает, что эстонцы пытались десантироваться на танкер.

Самое забавное — обвинение Певкура в том, что экипаж танкера специально отснял «манипуляционное» видео, призванное убедить зрителей в том, что эстонцы хотели пойти на абордаж. А на самом деле они якобы делать этого и не собирались.

По словам Ханно Певкура, «чтобы не возникло угрозы подводной инфраструктуре Эстонии, судно было сопровождено до границы с российскими водами». Министр настаивает на том, что все прошло в точности так, как и было задумано. С его слов, эстонцы «пришли к выводу, что взятие судна на абордаж ради проверки одного документа не является пропорциональной мерой».

А вот министр внутренних дел Игорь Таро высказывается куда откровеннее своего коллеги.

По его словам, исход этого инцидента «свидетельствует о необходимости наращивания потенциала» эстонского флота и авиации: «Не хватает возможностей, чтобы захватывать суда как с воды, так и с воздуха». Таро, впрочем, утешает себя тем, что эстонцы могут обратиться за помощью к финским «друзьям». Как раз накануне он пообщался с коллегой — финским министром внутренних дел Мари Рантанен, и они обсуждали тему перехвата судов третьих стран.

Министр тоже просмотрел видеокадры и поделился своими впечатлениями. «Россия к этому явно приложила руку. Мы рассматриваем всю эту тему теневого флота как гибридную угрозу».

Он, впрочем, не отрицает, что танкер в момент атаки находился в международных водах, но ничуть этого не смущается: «Нам, конечно, не нравится, что такие подозрительные суда перемещаются здесь».

При этом из его слов можно сделать вывод, что судам «теневого флота» специально создаются навигационные помехи, особенно начиная с меридиана финского города Котка.

Русская угроза

Потерпев неудачу с абордажем, эстонцы попытались отыграться на международном треке.

Министр иностранных дел Маргус Цахкна сообщил, что «проинформировал» госсекретаря США Марко Рубио о «нарушении воздушного пространства Эстонии» российским боевым самолетом Су-35. Таллин утверждает, что, прикрывая танкер, истребитель «нарушил воздушное пространство Эстонии в районе полуострова Юминда» — причем, как указывается, «инцидент длился менее одной минуты». Неизвестно, однако, сообщил ли Цахкна об обстоятельствах появления российского боевого самолета у эстонских берегов.

А на неформальной встрече министров иностранных дел НАТО в Анталье он заявил, что действия Су-35, прикрывшего танкер из «теневого флота», являются ярким примером русской угрозы всему альянсу.

Союзника рьяно поддержал глава МИД Литвы Кястус Будрис, призвавший ограничить доступ «теневого русского» флота в Балтийское море. В связи с этим он призывает увеличить присутствие НАТО на Балтике.

14 мая эстонский МИД вызвал временного поверенного в делах посольства России в Эстонии Ленара Салимуллина (российского посла эстонцы выслали еще более двух лет назад) и вручили ему ноту протеста из-за действий нашего военного самолета.

Эстонцы протестуют против того, что у истребителя не было плана полета, его транспондер был выключен, а также отсутствовала двухсторонняя радиосвязь с эстонской авиадиспетчерской службой. В пресс-службе эстонского Генштаба утверждают, что «на инцидент оперативно отреагировали истребители ВВС Португалии F-16, находившиеся на миссии НАТО по охране воздушного пространства Балтики».

На живца

Какие выводы напрашиваются из этой истории?

С одной стороны, эстонцы сознательно пошли на обострение, с другой — их действия находятся в общем тренде Евросоюза.

Новые репрессии против «теневого флота», перевозящего российские нефтепродукты, — ключевой пункт очередного, уже семнадцатого по счету санкционного пакета, которым сейчас ЕС угрожает Москве. Санкции угрожают наложить суммарно на две сотни танкеров.

С другой стороны, глава Военного комитета Евросоюза Роберт Бригер по итогам встречи начальников генштабов стран ЕС заявил, что сообщество пока не имеет достаточных ресурсов, нужного количества кораблей и самолетов для запуска миссии по перехвату танкеров. В этом смысле эстонцы выступают в авангарде ЕС, самостоятельно пытаясь запустить такую миссию.

При этом не факт, что Таллин заранее согласовывает свои действия с другими, более крупными и влиятельными государствами ЕС.

«В плане антироссийской политики страны Прибалтики являются в Европейском союзе локомотивами, а отнюдь не ведомыми. Все последние годы они навязывают остальному Евросоюзу свое радикальное видение того, как следует обращаться с Россией.

Их действия отличаются парадоксальной алогичностью — прибалты старательно разжигают конфликт, в котором они рискую стать первыми жертвами. А еще они в данном случае делают услугу «старшим товарищам» — играют роль «живца», давая возможность оценить, как далеко готова пойти Россия в случае подобных инцидентов», — сказал в беседе с ИА Регнум политолог Максим Рева.

Ещё один очевидный вывод: следует осознавать, что судно, оказавшееся в эпицентре инцидента, после загрузки отправится к берегам страны, купившей партию нефтепродуктов.

Эстонцы могут попытаться отыграться за предыдущее фиаско. К тому же груженый танкер является более лакомой целью, чем пустой.

Премьер-министр Кристен Михал уже пригрозил: «Британия сообщила о включении этого судна в санкционный список. Все должны учитывать, что за этими судами будут наблюдать, проверять и при необходимости перенаправлять».

При этом эстонские профессиональные военные, не политики, явно встревожены. Глава генштаба Сил обороны Эстонии Вахур Карус отметил, что это первый случай, когда российские военные продемонстрировали готовность защищать «теневой флот».

Карус, естественно, придерживаясь версии о «нарушении границы», добавил, что в остальном «российские ВВС вели себя профессионально, то есть не совершали полетов на малой высоте, а скорее держались над кораблем».