Уходящий год, как и положено, был до краев наполнен надеждами украинской патриотической общественности на разного рода решения, принятые в их пользу.

Иван Шилов ИА Регнум

Эксперты, аналитики и астрологи уверенно пророчили «прорывы на фронте», неминуемый экономический крах России с мощными санкциями от США, огромную финансовую и военную помощь, а также уверенный рост украинской экономики.

«Наступление ВСУ осенью 2025 года, экономические и социально-политические проблемы в РФ открывают окно возможностей для возвращения Крыма (вероятность 25-30%), что в свою очередь может повлечь за собой полномасштабный политический кризис в РФ в конце 2025 и в 2026 годах», — рассуждали участники «форсайт-сессии» Ассоциации Украинской миротворческой школы, «основываясь на знаниях экспертов и аналитике существующих данных».

Декабрь показал, что навыки экспертов в области прогностики оказались близкими к нулю. Равно как и достижения криворожской дипломатической школы, которая провела весь год в судорожных рывках от одних радостных ожиданий к другим.

Поскольку вся политика Украины строилась на ожиданиях, что ей что-то дадут.

«Подарки» призваны были обеспечить резкий перелом в ситуации катастрофы. Но, увы, так и остались в той же коробке, что и благоприятные прогнозы экспертов. И вот список этих важных вещей, которые не принес под ёлочку св. Миколай, политическим решением заменивший Деда Мороза.

Репарационный кредит

Под занавес года Владимир Зеленский сообщил о громкой победе: предпоследняя неделя последнего месяца стала «исторической»: «Мы обеспечили для Украины 90 миллиардов евро на два года. Это ключевой результат декабря, во многом — важный результат всего года».

Настолько важный, что Украина надеется начать получать эти средства со второго квартала 2026 года (апрель–июнь), но сумма выделена как кредит на два года без четкого графика поступлений.

Global Look Press Консультации по Украине в Берлине. 15 декабря 2025 года

«Дыра в бюджете на 2026 год — 24 млрд долларов, на 2027-й — 37 млрд долларов. В общей сложности это 61 млрд долларов, или примерно 55 млрд евро. Это очень грубые цифры, здесь не учитываются некоторые нюансы и будут корректироваться», — сообщает нардеп от «Евросолидарности» Алексей Гончаренко, побывавший на заседании бюджетного комитета Верховной рады с участием министра финансов.

А первоначальный оптимистичный план, что ЕС отдаст Украине 140-160 млрд евро замороженных российских средств в виде «репарационного кредита», оказался пшиком. Даже «стратегический партнер» Британия отказалась самостоятельно использовать около 8 млрд фунтов российских активов, находящихся в британских банках, для поддержки Украины.

Вопреки призывам Зеленского, Еврокомиссии, канцлера Германии Мерца и ряда западных СМИ, переполненных публикациями о том, что альтернативы репарационному кредиту нет, поскольку иначе — банкротство и капитуляция Украины, ЕС не смог переступить через нежелание главных держателей денег ссориться с Россией.

Правда, Мерц заявил, что 90 млрд евро нынешнего кредита будут возмещены за счет российских активов когда-нибудь потом. Однако, если сейчас не удалось провести решение об их фактической конфискации, то нет никаких гарантий, что это получится в будущем.

То, что теоретически дали, не имея на руках всей суммы, даже на уровне арифметики меньше, чем суммы фактической помощи, которая получала Украина в последние годы (они превышали 100 млрд долларов в год, включая как прямую финансовую помощь бюджету, так и бесплатные поставки оружия).

Следовательно, далее — обещанное «банкротство и капитуляция Украины», хоть и небыстрое, но неминуемое.

Вундерваффе

Украинские власти, перенимая опыт Третьего рейха, всё время накачивали сограждан, рассказывая о том, что вот-вот появится «вундерваффе», и враг будет разгромлен, разбегаясь в панике.

Поэтому Украина, вольно или невольно наследуя эти практики, провела весь год в ожидании чудо-оружия, которое в любой момент может появиться на фронте и позволит наносить «мощные удары».

Первыми в списке, безусловно, являются крылатые ракеты Tomahawk американского производства, которые (если судить по украинским СМИ) поставили Россию на колени, даже не попав в руки ВСУ, — настолько была страшна сама угроза их применения.

Военные эксперты просчитали и цели, и последствия ударов, и психологический эффект в «политике сдерживания».

Однако ракеты так и не дали — ни бесплатно, ни за деньги.

Поэтому в свежем декабрьском интервью NBC сенатор Линдси Грэм заявил: «Если Путин скажет «нет», нам нужно кардинально изменить правила игры, в частности предоставить Украине ракеты «Томагавк» для удара по заводам беспилотников и ракет, существующих в России».

Точно так же, по мнению украинских говорящих голов, «радикально меняет правила игры» и ракета FP-5 «Фламинго», которую до сих пор никто не видел, кроме специально допущенного репортера Assosiated Press. Широко разрекламированное «чудо-оружие», превышающее по своим характеристикам даже «Томагавк», в итоге оказалось пиар-проектом бывшего кастингового агентства из орбиты «Квартала 95», поставленного осваивать государственные оборонные контракты и иностранные «оружейные» деньги.

Под проект даже собрали почти миллион долларов с доверчивых чехов, которым обещали невиданные полеты с невероятными результатами.

В итоге никто никуда не полетел: оказалось, что за правильным расходованием денег и здесь следил друг и «кошелек» Зеленского — Тимур Миндич, ставший эпицентром всемирного скандала, связанного с беспредельно наглым воровством буквально на всём.

AP/TASS Ракета «Фламинго»

Куда лучше судьба знаменитых списанных F-16, которые должны были обеспечить Украине «господство в воздухе». По состоянию на лето текущего года их дали меньше половины от обещанного (45 единиц). Да и те просто методично сбивают — что украинская сторона, конечно же, яростно отрицает.

В настоящее время спор идет о том, сколько же «величайших истребителей современности» «заземлили» ВКС РФ, российские дроны и собственная украинская ПВО: четыре или все-таки десять.

Мирный договор на своих условиях

Следуя однажды выбранной стратегии, украинская дипломатия держится принципов, отступление от которых выгодно Украине, но угрожает личной власти Зеленского. А он ведет себя так, как будто это ВСУ наступают, навязывая свою волю противнику, экономика стабильна, денег полные карманы и впереди бесконечность.

И повсюду заявляет, что основа любых переговоров — «безусловное прекращение огня».

Главный принцип Киева — «мир без капитуляции», готовность к формированию параметров долгосрочного мира без уступки территорий или суверенных прав.

То есть, простыми словами, в НАТО все равно не возьмут, но мы будет упорно хотеть туда вступить — потому что «никто не может указывать наш внешнеполитический курс». Даже когда он является причиной номер один всех проблем в отношениях с Россией.

Или же категорически неприемлемым называется требование о сокращении ВСУ: на Украине постановили, что их численность должна составлять 800 тысяч человек — и точка. Хотя в условиях, когда за содержание этой армии государство платить не в состоянии и её содержат другие, это очевидный абсурд.

Тем не менее всякий раз, когда согласованные пункты очередного мирного плана начинают переделываться под украинские «понятия», происходит трансформация.

Теперь Украина уже настаивает на том, что мирный договор должен предусматривать не НАТО, а гарантии коллективной безопасности «по аналогии со статьёй 5 устава НАТО».

Если раньше выборы президента Украины считались абсолютно невыполнимым условием, то теперь идет дискуссия, как обеспечить голосование и кто в нем может участвовать.

Global Look Press Избирательный участок во Львове. 2020 год

Фактически последняя линия упертого сопротивления — это отказ от признания новых территорий России — Донбасса, Новороссии, а также Крыма — российскими. То есть мир не должен фиксировать смену юрисдикции территории как факт, соответствующий международным соглашениям.

Однако ввиду всего комплекса перечисленных выше обстоятельств этот вопрос решается сам собой «на земле». И если киевский режим не хочет провоцировать очередной госпереворот приказом об отводе войск, он получит его на фоне неизбежного военного поражения и социально-экономических проблем.

Санкции против России

Неизбывной мечтой каждого украинского патриота являются потужные санкции, которые вот-вот будут наложены на Россию со стороны США. В частности, вторичные санкции для покупателей российской нефти.

В конце прошлого года западные СМИ уверенно прогнозировали, что между Украиной и Россией будет подписан мирный договор после того, как Дональд Трамп жестко надавит на вторую и усилит помощь первой, вернув те денежные и оружейные вливания, которые были при Байдене.

«Уже весной 2025 года можно представить реализацию сценария, когда Трамп превращается из голубя мира в разъяренную фурию. Сценарий предполагает, что усилия Трампа договориться с Путиным заканчиваются фиаско: Путин «кидает» Трампа, Трамп чувствует себя униженным и оказывает Украине после этого дополнительную помощь»,— прогнозировали эксперты Ассоциации Украинской миротворческой школы.

Они же, кстати, предрекали, что 8 мая 2025 года на «саммите мира» в Киев соберутся все лидеры бывшей антигитлеровской коалиции, включая президента США, а в Москве будут только Ким Чен Ын и Александр Лукашенко.

План лучших умов Украины был надежен как стальной лом: американские санкции усугубляют проблемы российской экономики, проблемные кредиты и кризис на ипотечном рынке провоцируют глубокий кризис банковской системы и финансовой системы в целом, в сельском хозяйстве наступает коллапс.

Плюс украинские удары по НПЗ вызывают острый дефицит топлива и «осенью 2025 года в отдельных регионах РФ начинаются проблемы с продовольствием».

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите на Аляске. 2025 год

Пока же максимум, на который пошли США, — санкции против крупнейших нефтяных компаний России, введенные в октябре и вступившие в силу 21 ноября, что имеет ярко выраженный, но временный эффект, и при этом не блокирует нефтяную торговлю.

Одновременно западные политики отмечают неэффективность санкций в достижении политических целей, а Венгрия даже заявляет об обратном ударе по Европе из-за энергетического кризиса, вызванного отказом от российских энергоносителей.

Инвестиции в восстановление

В декабре украинский Кабмин уже начал собирать заявки от потенциальных иностранных инвесторов на участие сразу в трех конкурсах на раздел продукции в рамках так называемого Соглашения о недрах с США.

Оптимисты считают, что добыча нефти, титана, графита и лития может стать первым проектом, «который начнут реализовывать инвесторы в 2026 году в рамках работы Американско-украинского фонда восстановления».

Однако вкладываться в непонятную ситуацию и огромные риски что в прошедшем, что в будущем году иностранцы не спешат.

Спешить им некуда: взятка Зеленского с передачей полезных ископаемых в собственность США предполагает, что младший партнер имеет весьма конкретное обязательство — вносить 50% от стоимости новых лицензий и роялти на разработку месторождений. Таким образом, Фонд восстановления Украины по умолчанию нужно начать наполнять ей самой. Предполагается, что в 2026 году в него нужно внести $150 миллионов, $75 млн из которых — бюджетные, где, как известно, огромная дыра.

После этого международная финансовая корпорация развития США (DFC) внесет свои $75 млн, и деньги будут направлены на разработку месторождений полезных ископаемых в интересах старшего партнера и к его выгоде.

Все это мало похоже на восстановление, хотя мечты о потоке инвестиций долгое время были базовой установкой «активной» прослойки украинского общества.

ДТЭК Уничтоженная ТЭЦ в Киеве

Очень характерна в этом плане оценка управляющего партнера крупного киевского IT-холдинга Techiia Олега Крота, чей бизнес, построенный на киберспорте, майнинге и дата-центрах, оценивается в полмиллиарда долларов:

«Когда я впервые услышал цифру в $524 миллиарда — именно столько Всемирный банк оценивает стоимость восстановления Украины, — подумал: «Это даже не инвестиционный план, это космический проект». Но чем дольше наблюдаю за процессами, тем четче вижу: это не трагедия, а самый большой бизнес-кейс в Европе за последние 70 лет».

Между тем стоит напомнить, что впервые подробный план восстановления был презентован еще в 2022 году на Международной конференции по восстановлению Украины в Лугано. И затем конференции, посвященные этой теме, проводились ежегодно, к примеру, в июле нынешнего года Зеленский с женой летал на такую в Рим.

А в 2024 году на конференции по восстановлению Украины в Берлине побывали в составе делегации министр энергетики Герман Галущенко и заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма. Только потом оказалось, что оба они причастны к масштабной коррупции в энергетике, на восстановление которой немцы выделяли деньги. А Галущенко непосредственно руководил коррупционными схемами.

Поэтому теперь Германия участвует в восстановлении так: правительство положило в госбанк развития KfW (который финансировал восстановление страны после Второй мировой войны) скромные 45 млн евро и предложило частному бизнесу брать льготные кредиты на украинские проекты.

Но самое главное: даже если кто-то рискнет потратить деньги, заниматься практической работой некому. В марте прошедшего года ещё не знающий о записях НАБУ вице-премьер Алексей Чернышев говорил, что для восстановления Украины потребуется 4,5 миллиона дополнительных работников: «без этого Украина не сможет ни удвоить ВВП, ни обеспечить экономическое развитие, ни полноценно восстановиться».

А из свежих новостей по данному вопросу только то, что на кладбище во Львове, созданном в начале войны, закончилось место для могил. И такая же ситуация по стране в целом.