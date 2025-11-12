Дело точно серьезное: на фоне разрушительного удара по коррупционной схеме с участием своих ближайших товарищей Владимир Зеленский пропустил вечернее обращение к гражданам через телефон.

В последний раз с ним такое случилось только во время «картонного Майдана» 22 июля, когда начались уличные протесты против попытки Банковой лишить полномочий Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

А о том, что накат идет не на мелкую сошку (пусть с большими деньгами), а на самого «лидера воюющей нации», фактически склоняя его к лояльности и договороспособности, ИА Регнум рассказывало еще летом.

И в нынешней ситуации у Зеленского и его правой руки Ермака хороших ходов нет: дело уже заявлено как самая крупная схема коррупции в истории Украины, и НАБУ очень умно продолжает публиковать аудиозаписи и сообщать новые детали частями.

Поэтому стратегия и Офиса президента, и правительства — никак не реагировать на скандал, стараться его не комментировать и вообще не замечать, декларировать полную поддержку борьбе с коррупцией, фигурантов держать на своих местах, особенно ключевых, прикрываясь тем, что «вина не доказана, суд разберётся, а когда будет приговор, тогда и уволим».

В частности, министр юстиции и ключевая фигура в хищениях в энергетике (в том числе на строительстве укрытий для ТЭС и других важных объектов) Герман Галущенко не уволен, а всего лишь отстранен от исполнения обязанностей.

От себя лично он написал, мол, «полностью согласен: нужно принять политическое решение, а уже потом разбираться со всеми деталями. Не держусь за должность министра и не буду держаться. Считаю, что отстранение на время расследования — это цивилизованный и правильный сценарий. Буду защищать себя в юридической плоскости и доказывать свою позицию».

Между тем позицию ежедневно транслируют в суде через очередную партию записей, на которых Галущенко, Тимур Миндич (как первый руководитель схематоза) и прочие фигуранты буквально правят миром.

Человек в статусе советника экс-министра и бывшего помощника народного депутата проводил собеседование нынешнего министра энергетики Светланы Гринчук на ее должность (и она находилась под полным контролем теневого офиса Миндича). За одну ночь принималось решение об увольнении президента НАЭК «Энергоатом» и определялась политика закупок государственного энергетического гиганта.

В частности, через теневой офис решалась мутная схема с покупкой реакторов российского производства у Болгарии, проходили все тендеры и финансовые потоки. По данным следствия, 10 октября, в день совещания у Зеленского по восстановлению электроснабжения, они планировали увеличить откаты с 10 до 15 процентов на строительстве защитных сооружений на Хмельницкой АЭС.

Участники схемы обсуждали, кого назначить в новый Кабмин Свириденко и кем заменить Оксану Маркарову на должности посла в США — эти диалоги зачитал прокурор САП. Кстати, на должность посла рассматривался Галущенко, который в итоге стал министром юстиции.

«Смотри, я в любом случае меняю Маркарову, у меня есть несколько кандидатур — все очень достойные близкие люди, я пошлю кандидатуры, и вы у себя там выберете. Шмыг (тогдашний премьер Денис Шмыгаль. — Прим. ред.) отказался, знаете почему. Потому что 100% забанят», — с наслаждением цитировал прокурор разговоры подозреваемых.

Но самое главное, что текущие потоком деньги отмывались через отдельный офис в центре Киева и всего, по оценке следователей, через эту систему прошло около 100 миллионов долларов.

И деньги эти липли к рукам личных друзей президента.

Уже сообщено о подозрении в незаконном обогащении бывшему вице-премьеру, министру национального единства и, что важнее, куму Зеленского — Александру Чернышову («Че Гевара»), под которым начало подгорать еще летом, когда он пытался убежать из страны. Детективы задокументировали передачу ему и его жене более 1,2 млн долларов США и почти 100 тысяч евро наличными.

Причем на опубликованных записях соратник Миндича и его финансист Александр Цукерман («Шугармен») говорит о персонаже с пренебрежением, предлагая выдать ему деньги в старых купюрах — за плохое поведение. Однако выдаются они не просто так, а на строительство домов в элитном коттеджном поселке в с. Козин, которое не прекращалось все годы войны.

По нему НАБУ и САП открыли отдельное производство после слива через «независимых журналистов», небезосновательно полагая, что Чернышов мог маскировать денежные средства, «полученные преступным путем», занимаясь недвижимостью.

А новые данные, получается, это полностью подтвердили.

Но на этом интересное не заканчивается, поскольку следом за энергетическими делами уже дается анонс и по «влиянию» Миндича на министерство обороны Украины, а конкретно на Рустема Умерова, которого вывели в СНБО и в настоящее время отправили в Стамбул на переговоры по обмену пленными.

Вернется ли он теперь оттуда — вопрос очень интересный, поскольку те же «независимые журналисты» уже набрасывают детали по принуждению Умерова к исполнению контракта по закупке бронежилетов у конкретного производителя, которые не приехали вовремя и оказались некачественными.

Первый тендер на 1,6 млрд выиграла по самой низкой цене шарашкина контора, однако у нее не оказалось лицензии на продажу. Тогда всё отменили и объявили тендер снова — уже на 200 млн грн, который выиграла другая шарашка, купленная за два дня до тендера, с тем же образцом бронежилета, что победил в первом тендере, — пошитым в Китае, ужасного качества.

Сам же секретарь СНБО из Турции скупо заявил, что «любые попытки увязать мою работу в министерстве обороны с «влиянием» каких-либо лиц — безосновательны».

Мол, в должности министра он регулярно встречался с производителями и поставщиками техники и вооружения, лоббистами и т.д. «В частности, была встреча с Тимуром Миндичем, на которой был поднят вопрос о бронежилетах по контракту. В результате контракт был расторгнут из-за несоответствия продукции требованиям и никакой продукт не был поставлен», — сообщил Умеров, и пока с его стороны оправдывается только пресс-секретарь.

Ведь любое сказанное слово может больно ранить: учитывая тактику НАБУ, завтра может быть выложена очередная порция бесед, где окажется, что люди Зеленского воровали не только на укрытиях для энергогенерации, но и на жизнях военнослужащих.

Хотя и так очевидно, что это следующий уровень развития событий. Разорвут на куски Галущенко, Чернышова и Миндича (в интересах которых пойти на сотрудничество со следствием) — возьмутся за Умерова, Ермака, главу СБУ Малюка и премьер-министров — бывшего и действующего.

По той простой причине, что все они входят в единую «Зе-команду» и обладают информацией, которая похоронит их пока любимого вождя, забрав у него легитимность, стоящую на «руководстве обороной страны». Ведь формальные сроки полномочий у Зеленского, как мы помним, вышли еще в прошлом году.

Чтобы никому не показалось, что это шутка, со статьями о громком деле вышли почти все крупные западные СМИ: DW*, Euronews, Anadolu, France 24, Guardian, Al Jazeera, Reuters, Washington Post, New York Times, британская Times и т.д.

«Г-н Зеленский, избранный президентом в 2019 году, пришёл в политику, пообещав искоренить коррупцию, которая давно преследует Украину. Однако обвинения в инсайдерских сделках и коррупции продолжались и во время его президентства, особенно в энергетическом секторе», — скупо констатирует NYT.

Внутри Украины тоже огромный резонанс, тем более что против ОП давно воюет неконтролируемый Ермаком медиахолдинг главного представителя Сороса на Украине — чешского бизнесмена Томаша Фиалы и старые американские агенты вроде «Украинской правды». Которых и воспитывали как раз под задачи расшатывания и свержения власти.

Скандал активно освещают крупные блогеры, в том числе с миллионной аудиторией, давно уже нашедшие себе «крышу». Поэтому есть немалый резонанс и среди населения — достаточно заглянуть в украинский «Фейсбук»**, «Твиттер» или комменты в Telegram-каналах.

Особой пикантности моменту добавляет то, что тепловая генерация получила очередной тяжелый удар и в ряде регионов электричество отключают на 12 часов и более. А с фронта одна за другой идут плохие новости о рушащейся обороне. Так что очень несложно увидеть в этом прямое следствие работы друзей Зеленского, укравших деньги на защиту энергообъектов и строительство укреплений для ВСУ.

Тем временем, как пишет известный политолог Кость Бондаренко, засвеченные НАБУ после обыска в НАЭК «Энергоатом» пачки долларов в банковских упаковках стали предметом пристального интереса в США.

«Штрих-код позволяет проследить время эмиссии и целевое назначение той или иной программы, по которой долларовая масса перемещается в пространстве. Одним словом: эти идиоты не избавились от улик в виде корешков со штрих-кодами.

Вывод американских экспертов: «Анализ изображения пачек Федерального резерва США, не бывших в обращении, с подлинными отметками Федеральных резервных банков Атланты и Канзас-Сити представляют собой недавно выпущенные банкноты, не предназначенные для немедленного обращения. Такая упаковка предназначена для межведомственных переводов. Их присутствие в Украине свидетельствует о несанкционированном перенаправлении средств в цепочке поставок», — цитирует Бондаренко.

То есть сейчас начнется внутреннее расследование того, как эти средства появились на Украине, и это зацепит уже не какого-то Миндича, а многих некогда влиятельных людей в США. И тогда каток репрессий не пощадит уже никого.

Так что, по слухам, «оппозиция» в лице Петра Порошенко*** уже начала бурную деятельность по сколачиванию фронды на местах, в областных центрах, переманивая на свою сторону мэров или внезапно бывших мэров вроде одесского Геннадия Труханова.

У тех, кто мечтает встать на место миндичей и ермаков, есть давний план, о котором мы тоже рассказывали: создание новой парламентской коалиции, отставка кабмина, формирование «правительства национального единства» и дальнейший выход на мирное урегулирование и выборы президента. В которых Зеленский, очевидно, уже участвовать не сможет.

Теперь у него остается только один проверенный способ — попытаться вывернуться проверенными способами: устроить какую-нибудь провокацию с кучей жертв или объявить тотальную мобилизацию всех возрастов и решительный контрнаступ с ракетами и дронами.

Но теперь, похоже, не поможет даже это.

