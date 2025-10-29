О том, как Зеленского постепенно обкладывают со всех сторон делами о коррупции его окружения, ИА Регнум рассказывало в июле — и не ошиблось: пазл с его неудачной попыткой подмять под себя Национальное антикоррупционное бюро продолжает складываться.

Иван Шилов ИА Регнум

Теперь в него добавилась картинка про бывшее кастинговое агентство, ставшее одним из главных поставщиков дронов для ВСУ: только в нынешнем году компания Fire Point рассчитывает заработать более миллиарда долларов по госконтрактам или 10% от всех средств на оборонные закупки.

А ведь раньше подбирала актеров, например, для романтической комедии 2016 года «Восемь лучших свиданий» с Зеленским в главной роли, и одновременно через другую фирму занималась поиском мест для съемок фильмов.

Именно так и куются истории успеха: Fire Point не только продает дальнобойные ударные беспилотники FP-1, являясь крупнейшим подрядчиком украинской армии, но и объявлена производителем крылатых ракет FP-5 «Фламинго». Которых до сих пор никто не видел, кроме специально допущенного репортера Assosiated Press. Та рассыпалась в дифирамбах и между делом упомянула стоимость одного файрпойнтовского дрона — 55 тысяч долларов.

Эта информация нам пригодится ниже.

Тогда, в августе, со ссылкой на руководителя производства бывшего кастингового агентства Ирину Терех AP сообщила, что Fire Point выпускает «примерно одну Flamingo в день, а к октябрю они надеются нарастить мощности до семи Flamingo в день».

То есть с 21 августа, когда вышел репортаж, в наличии должно было быть минимум семьдесят ракет, если считать по одной в день. Под это дело собрали ещё денег с доверчивых чехов (в Чехии прошел «срочносбор» на 600 тысяч долларов) и всем сообщили, что это «самая успешная из украинских ракет». Даже показали видео с какими-то пусками неизвестно чего и непонятно куда.

К октябрю же внезапно оказалось, что вундерваффе всё так же нет в наличии, но Зеленский лично заверил, что государственный заказ до конца этого года будет полностью выполнен.

«Была технологическая проблема на производстве «Фламинго». Есть задержка с финасированием от партнеров, которую решают»,— заявил он, а 28 октября внезапно огорошил всех новостью, что ракета («вдвое мощнее американского Tomahawk») имела успешное боевое применение.

Вероятно, в ответ на отнюдь не комплиментарную публикацию в New York Times, где объясняется, что еще с весны НАБУ очень сильно интересуется успехом коллег и партнеров Зеленского.

А особенно — их возможной связью с бизнесменом Тимуром Миндичем, который является совладельцем основанной Зеленским телевизионной студии и фигурантом других дел в производстве бюро.

Математика процесса весьма проста, а цена дрона прямо названа коррупционной.

«Специалисты по закупкам оценили, исходя из стоимости деталей и рабочей силы, что дрон FP-1 от Fire Point можно изготовить дешевле, чем его цена в декабре 2024 года, которая составляла около 58 000 долларов за единицу. Эта оценка должна привести к переговорам со стороны Агентства по оборонным закупкам Украины, но этого не произошло, как обнаружили аудиторы. Без этих переговоров контракты были заключены на сумму, превышающую самый дешевый вариант производства дронов на 16,7 миллиона долларов, отмечают аудиторы», — пишет американское издание, и это весьма явный подкоп под «мировой центр оборонных инноваций».

Всё это очень встревожило Банковую, о чём и говорит история, поначалу казавшаяся лишь местечковыми разборками.

Дело в том, что некий «фейсбук-майор» Юрий Касьянов, известный в прошлом волонтер и производитель дронов, занимающий фиктивные должности на военной службе, попал под каток репрессий.

В медиаполе туда-сюда катаются подробности его конфликта с властями, расформировавшими подразделение БПЛА в составе Госпогранслужбы, которым командует сын Касьянова, а его самого засунувшими сначала в учебку вместе с бусифицированными, а потом отправившими на «восточный фронт».

AP/TASS Рабочие на заводе по производству ракет «Фламинго» на Украине

Случилось это после того, как жадный Касьянов дал показания НАБУ против той самой компании Fire Point. Поскольку у него с людьми Зеленского буквально конфликт интересов: Юрий не мог пробиться к госконтрактам, чтобы масштабировать свой великолепный бизнес. На производстве дронов в его компании «Бюро рекламных технологий» бесплатно трудились солдаты, которых туда отправлял сын, а жена Касьянова продавала готовую продукцию тому же подразделению по завышенным ценам, где её талантливый ребенок списывал дроны на «боевые операции».

Теперь схема рухнула, и «фейсбук-майор», в реальной жизни дослужившийся до капитана ВВС Республики Беларусь, вещает о том, как бездарно гниют в сарае его перспективнейшие разработки и как рада этому Россия. Однако главное сделано: НАБУ еще чуть туже затянула петельку, а показания Касьянова о том, как его прокатили на конкурсе в пользу фирмы «кого надо», использовала New York Times.

Так что одновременно пиар-служба Зеленского занялась антикризом: в передовых СМИ вышли интервью руководителя Fire Point Дениса Штилермана, который подробно прошелся по ключевым точкам в лучших традициях PR. Первая: клевета врагов беспочвенна, «единственная компания, которая прошла полностью все испытания, это Fire Point. И это была наша победа».

Вторая: под ракету «Фламинго» был получен грант, стоит она пресловутые 600 тысяч долларов, но вообще-то… «кодифицирована как дрон».

«Мы страна небогатая, поэтому было принято решение создать планер, который будет иметь модульную конструкцию. Это будет труба с крыльями, а наверху будет устанавливаться — от наличия на рынке — любой двигатель, который будет устраивать нас по тяге и потреблению», - уточняет Штилерман подробности о «передовой разработке высокоточного оружия». Добавляя, что «никаких денег мы не брали у государства, а сделали всё исключительно за свой счет».

Третье: репортаж в AP был заказан в спешном порядке, чтобы перебить негативную публикацию в Kyiv Independent, где сообщалось и про завышенные цены, и про нелетающие дроны, и про самого Штилермана, и, конечно, о предположениях НАБУ, что конечным бенефициаром Fire Point является Тимур Миндич — совладелец студии «Квартал 95» и друг Зеленского.

Вытащить на свет божий таинственного Штилермана понадобилось еще и потому, что этот выпускник МФТИ был гражданином России — и в интервью он объяснял, как это так случайно получилось вопреки его воле.

Что же касается Миндича, то с ним бывший российский гражданин находится в хороших отношениях и общается «по нашей еврейской тематике», но продавать ему долю в компании отказался. Анонсировав при этом выход на международный рынок и «громкую продажу» доли акций Fire Point, по которой сейчас продолжаются переговоры «с очень уважаемыми компаниями».

К слову, их интерес понятен: где еще в мире можно найти такую сладкую тему, как продажа трубы с крыльями и вообще любым двигателем за 600 тысяч долларов, которую при этом можно даже никому не показывать. А белорус Касьянов между тем нагнетает обстановку, заявляя, что у россиянина Штилермана дроны стоят уже не 55, не 58, а 80 тысяч долларов за штуку.

Понятное дело, за своих людей (и свои прибыли) Зеленский будет с НАБУ бороться до последнего. А то, что контролируемые американцами антикоррупционные органы настроены серьезно, доказывает уже законченное следствие по масштабной схеме хищения при закупке дронов, к которой могут быть причастны чиновники из Госспецсвязи.

По данным Бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, в 2023 году Госспецсвязь получила 30 млрд гривен на закупку БПЛА. При этом руководитель одного из департаментов ведомства придумал план растраты части средств с помощью поставки дронов по завышенным ценам заранее определенными компаниями. Для их победы на тендерах привлекли подконтрольные фирмы, имитирующие конкуренцию, а также искаженные маркетинговые исследования.

«Таким образом, в мае–сентябре 2023 года Госспецсвязь приобрела 400 дронов DJI Mavic 3 и 1300 дронов Autel Evo Max 4T по ценам, превышавшим рыночные на 70-90%», — сообщили в НАБУ. И всё то же самое, как нетрудно догадаться, исполняет компания Fire Point.

Но даже если у нее арестуют несчитанные миллионы долларов, всё равно главной целью остается Миндич, его пытаются прищемить всеми доступными способами.

Копают и под других. Видное грантовое издание «Украинская правда», принадлежащая украино-чешскому бизнесмену Томашу Фиале (это одна из ключевых фигур «антизеленской коалиции»), опубликовало текст о расследовании НАБУ дела о коттеджном городке под Киевом. Этот объект во время войны строила компания, связанная с бывшим вице-премьером Алексеем Чернышовым, который уже проходит по нескольким делам антикоррупционных органов и прославился смешным бегством за границу.

Это очень близкий к Зеленскому человек, они дружат семьями, и для него в городке был предназначен красивый особняк. Создатель живущего на западные гранты Центра по борьбе с коррупцией Виталий Шабунин уже поспешил назвать эту историю «Межигорьем для Зеленского», намекая на особняк экс-президента Януковича под Киевом, который был предметом многочисленных скандалов.

Так что сомнений нет: и Миндич, и другие приближенные — лишь промежуточная цель на пути к голове жирной гидры, насосавшейся денег на крови и смерти. Хотя у американцев нет никаких душевных метаний по этому поводу — их тоже интересуют исключительно деньги. Особенно те, которые обнаглевшая гидра украла без согласования с хозяевами.