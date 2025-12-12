«Освобождён город Северск», — доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов Верховному главнокомандующему Владимиру Путину. 11 декабря подразделения 3-й гвардейской общевойсковой Луганско-Северодонецкой армии завершили бои за овладение стратегически важным городом на северо-востоке ДНР.

Кадр из видео МО России

Взятие Северска создаёт условия для наступления в направлении Славянска, сообщил президенту командующий Южной группировкой войск Сергей Медведев. Расположенный в 36 километрах к западу от освобождённого Северска город Славянск весной 2014 года был первым очагом сопротивления Донбасса агрессии Киева.

Но этот, оккупированный с лета 2014-го город, превращён в укрепрайон ВСУ — последний из оставшихся в Донбассе. До осени 2025 года такой «крепостью» оставался и Северск.

Почему Северск долго был неприступным

На карте Донбасса Северск занимает важное место. Близость к Лисичанску — западнее, Славянску-восточнее и Артёмовску-южнее делает этот небольшой (на 2021 здесь жило около 11 тысяч человек) ключевым узлом дорог. Как в военном плане, так и в экономическом.

Восточнее расположен Лисичанск, южнее — Артёмовск, западнее — Славянско-Краматорская агломерация.

Город расположен в низине, окружён господствующими высотами. По логике, это делает занимающую город группировку уязвимой, тем не менее, первый этап боёв за город в июле–сентябре 2022-го окончились для наших войск неудачно. Здесь следует вернуться к ситуации 2014 года.

В начале «русской весны» Северск временно перешел под контроль ополчения Донбасса, удерживавшего Славянск. Однако позднее город был оставлен из-за категорического неравенства сил.

Под контролем украинского режима город стал одним из элементов мощного укрепрайона ВСУ.

К этому же фортификационном узлу относились Серебрянское лесничество и высота Белая гора. Сложный, преимущественно лесистый рельеф, система оврагов и водных преград затрудняли продвижение наших войск и позволяли ВСУ удерживать линию фронта почти три года.

В самом городе была выкопана длинная и разветвленная сеть из соединенных между собой окопов, траншей и укрытий, проходящих в непосредственной близи с жилыми домами и другими гражданскими объектами города.

Свою роль сыграл отход ВС России с расположенных севернее территорий Харьковской области в сентябре–октябре 2022 года.

С 2023 по осень 2025-го линия боевого соприкосновения в районе Северска представляла собой выступ.

К северо-востоку и востоку — Кременная и Лисичанск (ЛНР), освобождённые соответственно ещё весной и летом 2022-го. К югу — Соледар (бои за который завершились в январе 2023), и Артёмовск, освобождённый к маю того же года.

Лишь после освобождения территорий к северу от Северска — Белогорского укрепрайона и последующей зачистки Серебрянского леса летом 2025 года российские войска смогли вплотную подойти к окраинам Северска.

Что предшествовало штурму

Боевые действия за город развернулись в конце сентября, когда российские войска, после взятия под контроль Серебрянского лесничества и начали охват города с трёх направлений.

Успеха удалось добиться благодаря наступлению российской армии на двух участках фронта — в районе Красноармейска и Доброполья.

Киев отвел из Серебрянского леса формирования неонацистов и подразделения аэромобильных войск, тем самым обнажив оборону.

К 25 сентября город оказался в полуокружении, а линии снабжения украинской группировки попали под огневой контроль. Попытки командования ВСУ перебросить в город резервы постоянно пресекались. Российские войска вышли к южным и северным окраинам Северска.

Здесь в пользу ВС России и «сыграла» география: захват контроля над окрестными высотами позволил взять под прицел позиции противника, находящиеся в низине.

В первой половине октября в жилой застройке появились признаки дезорганизации украинских сил: часть командования покинула город.

Также отошли подразделения 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, а удерживать оставались в основном формирования теробороны из мобилизованных.

Постепенно бои сместились с окраин в жилую застройку.

Как проходил штурм

К ноябрю российские подразделения закрепились на южной части Северска, постепенно расширяя зону контроля.

К концу ноября была прорвана оборона противника на северных подступах к городу была прорвана, а российские войска вошли в пригороды.

Как пояснил 11 декабря Владимиру Путину командующий группировкой «Юг» Сергей Медведев, успеху наших войск способствовало детально спланированное комплексное огневое поражение ВСУ.

Упомянутая выше потеря противником господствующих высот лишила его точек для корректировки артиллерии и дронов.

Группировка в городе оказывалась уязвимой под совместными ударами наших ракетчиков, артиллеристов, ВКС, авиации (вражеские «укрепы» методично уничтожались ФАБами) и подразделений БПЛА.

В городских кварталах пехота, действуя небольшими группами, сковывала противника, навязывая ему бои.

Но при всех преимуществах для наступающих ВС России, взятие города было сложной задачей, в том числе учитывая глубоко эшелонированную оборону, выстроенную ВСУ в восточных районах города. На это обстоятельство в докладе президенту обратил внимание командующий 3-й армией Игорь Кузьменков.

Он подчеркнул: для снижения потерь было решено блокировать группировку ВСУ с трёх сторон, перерезав логистические маршруты.

Осуществив фланговый охват по сходящимся направлениям, наши военные начали последовательно выбивать ВСУ из городских кварталов.

«Наибольшее сопротивление противник оказывал в высотном квартале, на доломитном заводе, на хлебокомбинате и на железнодорожной станции, где подготовил укреплённые узлы обороны», — рассказал Кузьменков.

Он указал, что решающий удар нанесли подразделения 7-й и 88-й отдельных мотострелковых бригад: наступая с севера и юга, перерезали маршруты от Северска к западу, последние логистические связи группировки ВСУ.

В последние недели российские войска вели зачистку городских кварталов от оставшихся соединений противника, уничтожая разрозненные группы ВСУ и постепенно продвигаясь к центру города.

Как меняется театр военных действий

Освобождение Северска изменило конфигурацию линии фронта. После взятия под контроль высот и городской застройки открылись условия для дальнейшего продвижения в направлении Славянска и Краматорска.

Однако ситуация для ВСУ усложняется ещё сильнее, если взглянуть на ситуацию стратегически.

Агломерация, в которую помимо двух вышеупомянутых городов, входят также Константиновка и Дружковка, оказывается в окружении.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Штурм Константиновки уже идет, о чем заявил в своем докладе президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов.

«45% зданий в этом населенном пункте под нашим контролем», — подчеркнул он.

Против укрепрайона противника выстраивается фронт с юго-запада со стороны Красноармейска, с юго-востока — из района Дзержинска (Торецка), с востока и юго-востока — от Артёмовска и Северска.

Как уже отмечалось, расстояние до окраин Славянска на артёмовско-северском составляет всего 35 км.

При условии связывания противника боями в районе Купянска, территории Харьковской области к северу от Славянско-Краматорской агломерации тоже оказываются источником угрозы для группировки ВСУ.

Таким образом, как и указал в докладе президенту командующий Южной группировкой войск Сергей Медведев ВСУ в Славянске оказываются более уязвимой.

Примечательно, что наступление на Северск вели силы 3-й гвардейской общевойсковой Луганско-Северодонецкой армии, созданной на основе бывшего 2-й корпус Народной милиции ЛНР. Тех самых ополченцев, что воевали с 2014 года.

И, быть может, именно теперь с освобождения Северска, который когда стал одним из первых городов Русской весны, начнется финальное наступление, которое позволит завершить освобождение Донбасса.