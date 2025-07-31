Город Часов Яр в Донецкой народной республике перешел под полный контроль российской армии. 31 июля это официально подтвердило Минобороны. Часов Яр — уже 46-й город, освобождённый с начала СВО.

Иван Шилов ИА Регнум

Бои здесь длились более года, с весны 2024-го. Противник до последнего удерживал городские окраины даже после потери оборонительных рубежей в промзоне.

За последние дни нашими военными было «зачищено более 4200 зданий и сооружений, взято в плен около 50 украинских военнослужащих, уничтожено свыше 30 орудий полевой артиллерии и 70 расчётов БПЛА», — сообщает Минобороны России в Telegram-канале.

Бойцы Южной группировки войск ВС России помогли эвакуировать всех остававшихся в городе мирных жителей, сообщил ТАСС со ссылкой на командира одного из штурмовых подразделений.

Ведомство уполномоченного по правам человека в ДНР сейчас собирает данные о военных преступлениях ВСУ, совершённых за время оккупации.

В окрестностях занятого Часова Яра обстановка остаётся сложной, бойцы Южной группировки продолжают выбивать противника из «опорников». Но уже сейчас можно подвести итог многомесячным городским боям.

По оценке экспертов, битва за Часов Яр по масштабу вовлеченных сил и потерь сравнима с другими крупными сражениями СВО. В частности — с битвой за Артёмовск (Бахмут) августа 2022-го — мая 2023-го. Бои в Часовом Яре, находящемся в 11 километрах к западу от Артёмовска, стали продолжением этой битвы.

По образцу Мариуполя и Авдеевки

Бои за Часов Яр начались в апреле прошлого года. Противник неоднократно пытался не допустить штурма города, выстроив линию фронта западнее Артёмовска, однако этот план провалился. Тогда ВСУ решили вновь применить неоднократно отработанную тактику «города-крепости».

Перед началом боёв в плотной городской застройке противник успел подготовить «фортецию» к обороне. На подступах к Часову Яру возвели несколько оборонительных линий и создали несколько линий обороны в жилых кварталах и промзоне.

При подготовке к штурму ВСУ применили все известные им фортификационные приёмы. В рубеж обороны был превращён канал «Северский Донец — Донбасс». ВСУ активно использовали канал для создания эшелонированной обороны, разместив огневые позиции и препятствия на его правом берегу.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Ещё один рубеж был выстроен вокруг городской промзоны и корпусов Часовоярского огнеупорного комбината, включая подземные цеха.

Накануне штурма противник создал в подземных сооружениях склады боеприпасов и вооружений, использовав весь опыт боёв за Мариуполь и Авдеевку.

При этом командование ВСУ вряд ли ставило перед войсками задачу удержать город, но стремилось по возможности затянуть бои. К началу битвы оборону на участке фронта Богдановка — Калиновка — Часов Яр — Ивановское (Красное) занимали 93-я, 54-я, 24-я механизированные бригады ВСУ, 17-я танковая бригада и подразделения теробороны.

Совершить охват

Штурм города начался с боевых действий в районе Канал, отделённом от основной части города. Наши военные окружили район с нескольких сторон, максимально растянув линию защиты противника.

Впоследствии штурмовые подразделения стремились окружить отдельные очаги обороны ВСУ, находя слабые стороны в линии фронта.

К осени 2024 года российские войска завершили зачистку района и вышли к каналу. Затем форсировали эту преграду севернее и южнее города и создали плацдарм у сёл Григоровка и Ступочки.

После серьёзных боёв наши бойцы пробили оборону неприятеля в юго-восточных кварталах Часова Яра.

В середине ноября бои шли уже ближе к центру города. К началу 2025 года были окружены и очищены от ВСУ три цеха Часовоярского комбината и район железнодорожной станции.

К весне 2025 года линия фронта откатилась к западным окраинам, где противник вновь попытался ее стабилизировать, опираясь на цеха завода. Однако вновь — неудачно. К лету неприятель был вытеснен из городских кварталов, но продолжал удерживать частный сектор.

Точной информации о потерях ВСУ в ходе боёв за Часов Яр пока нет. Но известно, что враг неоднократно проводил ротацию подразделений, задействованных в обороне города.

В критические для обороны ВСУ моменты в бой вводились вновь сформированные подразделения, укомплектованные западной бронетехникой и проходившие подготовку на полигонах стран НАТО.

В городских боях тяжёлые потери понесли элитная 92-я штурмовая и 5-я бригада, в которую влились формирования украинских националистов.

Но резервы в лучшем случае помогали гарнизону удерживать линию фронта от быстрого обрушения, а в худшем — уничтожались на подходах.

Сообщалось, что в бой за Часов Яр были брошены подразделения, которые предполагалось использовать на Красноармейском (Покровском) направлении. Но Киев предпочёл использовать их в городских боях, притом что сопротивление здесь уже представлялось бессмысленным.

Что даёт взятие Часова Яра

Освобождение позволит не только стабилизировать линию фронта, но и планировать дальнейшие операции. Во-первых, город расположен на господствующей возвышенности, что даёт возможность взять под огневой контроль обширный район в центральной части ДНР. Это признают и в странах — партнёрах противника.

Так New York Times ещё в минувшем году охарактеризовала Часов Яр как «ключевой город» для установления контроля в Донбассе. Кроме того, стратегическое расположение города на господствующих высотах выгодно для установки ретрансляторов.

Это позволит значительно увеличить дальность полёта российских БПЛА. В результате беспилотники смогут эффективно наносить удары по ключевым логистическим маршрутам ВСУ, проходящим через Константиновку (город в 12 километрах от Часова Яра), нарушая снабжение украинских войск.

Во-вторых, любое гипотетическое контрнаступление ВСУ в этом районе теперь будет сталкиваться с трудностями, ведь наши войска могут опереться на занятые оборонительные рубежи в «промке». Под контроль России также перешёл крупный транспортно-логистический узел, который в дальнейшем можно использовать при подготовке новых наступлений.

Что дальше

После отступления из Часов Яра ВСУ стремятся по возможности стабилизировать оборону на этом участке фронта. По сообщениям с мест, линия фронта сместилась в район села Николаевка к юго-западу от города. Снабжение подразделения ВСУ, отошедших из Часова Яра, идёт также с юго-запада — от города Константиновка через село Новодмитровка.

Южнее боевые действия продолжаются в районе села Предтечино. Противник оставил восточную часть этого населённого пункта, подорвав мосты через реку Грузская.

В любом случае — после падения Часова Яра уязвимой оказывается украинская группировка в Константиновке, которая находится всего в 17-20 км к западу от освобождённого города.

Это расстояние позволяет в полной мере использовать артиллерию и РСЗО для поражения военных целей в Константиновке. Небольшое расстояние также облегчает логистику при наступлении наших войск. Как уже сообщалось ранее, ВС России подошли к южным окраинам Константиновки, а также перерезали снабжение между ней и Красноармейском (Покровском). Фактически Константиновка уже находится в полуокружении, а с освобождением Часова Яра открывается возможность для начала наступления на город с востока.

Также новая конфигурация линии фронта позволяет российским войскам перерезать трассу между Константиновкой и находящемся к северу городом Дружковка, следующем в цепи Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск.

В стратегическом плане завершение битвы в Часовом Яре может стать началом новой операции по освобождению северной части Донбасса, Славянско-Краматорской агломерации. Ранее местные власти объявили обязательную эвакуацию мирного населения, что может свидетельствовать о подготовке городов к штурму.

Здесь, в Славянске и Краматорске, где 11 лет назад начался вооружённый конфликт в Донбассе, противник выстроил самый серьёзный рубеж обороны. Но до начала пока ещё гипотетического наступления на Славянск необходимо зачистить южную часть укрепрайона — города Константиновка и Дружковка.