Российская армия продвигается в зоне проведения СВО. Наступление продолжается в Харьковской и Запорожской областях, но основные фронтовые события происходят в ДНР. Тяжёлые бои идут на Покровском направлении. После освобождения населённого пункта Шевченко российская армия выбила противника из ряда населённых пунктов южнее, восточнее и западнее Покровска, продолжая операцию по окружению города.

Иван Шилов ИА Регнум

С освобождением Шевченко российские войска приблизились к трассе, связывающей Покровск и Днепропетровскую область. На этом же участке фронта ВС РФ заняли населённые пункты Нововасильевка и Новоелизаветовка.

Кроме того, боевые действия продолжаются в районе Успеновки. Также передовые соединения заняли южную часть населённого пункта Зверево.

Под контролем ВСУ всё ещё остаётся трасса М-30, связывающая Покровск с Днепропетровском через Первомайск и Павлоград, и трасса на Лозовую и Харьков. Однако по мере продвижения российских войск по направлению на северо-восток от города обе дороги могут оказаться под огневым контролем ВС РФ, что серьёзно осложнит «украинское» снабжение гарнизона города.

Одновременно с наступлением южнее Покровска, российские войска продвинулись и восточнее города. Наступающие силы перерезали дорогу между Покровском и Константиновкой — двумя узлами обороны противника. В результате была нарушена логистика противника, что может привести к самым тяжёлым последствиям для ВСУ, сообщает фронтовой источник ИА Регнум.

«Наша тактика неизменна: мы говорили об этом, теперь видим результат. Дорога на Констаху (Константиновку) — под нашим контролем, наступление продолжается. Причём раньше эту трассу держала 47-я механизированная боеспособная бригада ВСУ на БМП Bradley. Потом её перебросили в Курскую область, а адекватной замены не появилось. Как итог — фронт в этом районе просел», — отмечает собеседник издания.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Дальнейшее продвижение в районе Константиновки приведёт к фрагментации обороны ВСУ — гарнизон города был отрезан от Днепропетровской области. Пока снабжение противника ещё продолжается обходным путём через Дружковку и Краматорск.

Нарушение коммуникаций противника может оказать решающее значение в ходе предстоящих боёв за Константиновку, поскольку с каждым днём линия фронта сдвигается к городу с востока из района Часова Яра и с юга по мере отступления ВСУ из Торецка.

Тяжёлые потери ВСУ в Торецке

На минувшей неделе после короткой паузы возобновились боевые действия в жилой застройке города Торецк. Наступающие соединения российской армии штурмуют позиции ВСУ в северных районах, где сохраняются отдельные очаги сопротивления противника. Западнее города наступающие войска ведут штурм населённых пунктов Щербиновка и Петровка.

Севернее Торецка бои идут в районе населённых пунктов Дачное и Дылеевка. Противник удерживает частный сектор и прилегающие к нему терриконы.

Украинский аналитический портал Deep State описывает обстановку в районе Торецка как «критическую» и требует от командования ВСУ как можно скорее вмешаться в ситуацию.

«Тенденция в районе Торецка крайне неутешительная, российские войска постепенно просачиваются и забирают его под свой контроль. В частности, продолжаются активные бои в центральной части города, где находится большое количество многоэтажек, которые буквально все перешли под контроль противника», — сообщает Deep State.

Эти два района застроены частным сектором, в котором русская пехота укрывается и закрепляется, чтобы продвигаться дальше и занять город.

По последним данным, большая часть города находится под контролем российских войск, ВСУ удерживают район Забалка, при этом почти не пытаясь контратаковать.

Также стало известно, что в боевых действиях за Торецк тяжёлые потери понесла бригада «Лють», частично составленная из работников полиции западных регионов Украины и частично из штрафников и уклонистов, возвращённых на фронт. По некоторым данным, подразделение за последние недели потеряло до 40% личного состава, но командование ВСУ не отдаёт приказа об отступлении.

Великая Новосёлка и дорога на Запорожье

Боевые действия также продолжаются в восточной части Донбасса, где под контролем противника остаётся единственный крупный населённый пункт — Великая Новосёлка. На этом участке российские войска освободили населённый пункт Нескучное. Наступление развивается и в направлении Времевки, где штурмовым подразделениям удалось перерезать дорогу между Новосёлкой и Гуляйполем.

По сообщениям с мест, севернее Великой Новосёлки российские войска также выбили противника с укреплённых позиций в районе населённого пункта Новый Комар, взяв под полный огневой контроль единственную грунтовую дорогу — последнюю «артерию», по которой осуществляется снабжение противника.

«Как нам известно, настроения в городе почти панические. Командование ВСУ повторяет свой любимый тактический приём: сначала загнать войска в мышеловку, потом запретить им отход и велеть «держаться до конца». В итоге им всё равно приходится прорываться с потерями, бросая раненых и технику», — сообщает фронтовой источник ИА Регнум.

С потерей контроля над Великой Новосёлкой украинские войска будут вынуждены откатиться на несколько километров западнее, по сути, отступить на территорию Запорожской области.

Источники ИА Регнум предполагают, что потеря города может вызвать «эффект домино» — обрушение фронта противника. Из-за преимущественно равнинного характера местности противник может выстраивать оборону только в крупных населённых пунктах и на возвышенностях, поэтому боевые действия за Новосёлку приобретают стратегическое значение.

При этом изменить ситуацию в свою пользу Киев уже не сможет из-за катастрофической нехватки резервов.

Конец украинской авиации

Повсеместное отступление ВСУ в Донбассе продолжается параллельно с попытками Киева атаковать в Курской области. В пользу этой авантюры ослабляется фронт в Донбассе и в Запорожской области, причём в бой бросают части, обескровленные месяцами бесперспективных боёв, без ротации и пополнения.

Нехватка живой силы в окопах привела к тому, что командование ВСУ распорядилось перевести в пехоту часть авиатехников и обслуги военных аэродромов. В соцсетях появилось обращение обескураженных военнослужащих украинских ВВС, требующих от политического руководства страны разобраться в ситуации.

«В нашу часть пришла телеграмма о переводе почти всего технического персонала в пехоту, что означает крах Воздушных сил. Раньше уже забрали 250 человек, сейчас планируют забрать ещё 250. Технический состав фактически уничтожается, а без нас авиация не может функционировать», — пишут авторы обращения.

Позднее информацию подтвердили украинские депутаты и известные волонтёры. Но, похоже, у Киева не остаётся других вариантов, кроме как бросать в бой последние резервы. Как долго при этом продержится фронт, оставленный без поддержки авиации, — вопрос риторический.