В России активно формируется новое поколение государственных служащих, в которое входят ветераны специальной военной операции (СВО). Эти люди, которые на фронте доказали свою преданность Родине, теперь продолжают приносить пользу стране в мирной жизни, занимая ключевые позиции в органах власти.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал значимость их вовлечения в управленческие процессы на всех уровнях, включая муниципальный. В частности, он отметил: «Считаю очень важным активно привлекать к работе на всех уровнях власти, включая муниципальный, участников, ветеранов специальной военной операции. Они делом доказали, что они люди сильные, надёжные, что готовы решать самые сложные задачи, а превыше всего для них — интересы Отечества».

Эта инициатива отражает стратегический подход к обновлению элит, где боевой опыт становится основой для эффективного государственного управления.

Запрос на присутствие ветеранов СВО во власти исходит непосредственно от граждан России, что ярко демонстрируют результаты недавних выборов.

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, на выборах 2025 года в качестве кандидатов были выдвинуты 1616 участников СВО.

Такие показатели подчеркивают растущую поддержку общества: по сравнению с 2024 годом количество избранных ветеранов СВО увеличилось в 2,6 раза, достигнув не менее 870 человек на различных уровнях власти.

Кроме того, опросы Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) подтверждают высокий уровень доверия к российской армии: 80% россиян выражают доверие Вооруженным силам, а также гордость за их мощь и эффективность. Это создает прочную основу для политической и общественной деятельности ветеранов, позволяя им успешно переходить от военной службы к гражданскому управлению.

Органы власти пополняются ветеранами СВО, которые демонстрируют высокую эффективность благодаря честному и ответственному подходу к работе.

Их главная мотивация — реальные улучшения в жизни людей, ради чего они готовы прилагать максимальные усилия на управленческих должностях. Особое доверие к таким кадрам объяснимо: ветераны сами вышли из народа, знают его реальные нужды и проблемы не понаслышке, что позволяет принимать решения, близкие и понятные гражданам.

На местах их активно поддерживают — им верят, к ним прислушиваются, поскольку за плечами стоит авторитет, заслуженный реальными делами на фронте.

Экспертное сообщество подчеркивает, что управленческие качества и дисциплина, сформированные в боевых условиях, делают ветеранов эффективными руководителями и надежными представителями интересов граждан.

Так, в рамках предварительного голосования партии «Единая Россия» в 2025 году ветеранам СВО были предоставлены преференции, включая добавку в 25% к голосам, что способствовало их успешному продвижению. В результате на сентябрьских выборах победили 837 участников СВО, выдвинутых от этой партии.

Этот процесс уже имеет конкретное воплощение в различных регионах страны. Ярким подтверждением тенденции стало назначение Героя России, кавалера ордена Мужества Анатолия Сысоева, участника второго потока президентской программы «Время героев». В сентябре 2025 года он был назначен помощником губернатора Тверской области.

Уроженец Твери, выпускник Общевойсковой ордена Жукова академии Вооруженных сил, Сысоев обладает богатым управленческим и инженерным опытом — ранее он занимал должность заместителя министра строительства и архитектуры Республики Крым. На новом посту он отвечает за совершенствование системы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), развитие строительной отрасли региона, а также поддержку ветеранов и семей участников СВО. Его работа уже приносит видимые результаты, способствуя повышению качества жизни жителей.

Сергей Мальгавко/ТАСС Анатолий Сысоев

Комментируя это назначение, Дмитрий Пешехонов, директор филиала общества «Знание» в Тверской области, отмечает системный характер включения ветеранов СВО в органы власти:

«Назначение Анатолия Сысоева на должность помощника губернатора Тверской области отражает важную тенденцию в кадровой политике — привлечение ветеранов СВО к управлению регионами. Президент России неоднократно подчеркивал необходимость использования потенциала людей, прошедших через СВО, в государственном управлении. Жилищно-коммунальное хозяйство и строительство — одни из ключевых отраслей, которые напрямую влияют на качество жизни граждан».

Сысоев, будучи уроженцем Тверской области, будет всецело содействовать планомерному развитию этих важнейших сфер, отмечает эксперт. Он не сомневается, что профессиональные навыки и знания управленца будут способствовать повышению уровня благосостояния жителей области.

Результаты сентябрьских выборов 2025 года еще раз подтвердили высокий уровень общественного доверия к ветеранам СВО. Например, в Удмуртской Республике два участника региональной программы «СВОй резерв18» — Антон Корчагин и Алексей Мараков — по итогам единого дня голосования (ЕДГ) были избраны депутатами Глазовской городской думы восьмого созыва. Оба — уроженцы Глазова, участники специальной военной операции и кавалеры медалей «За храбрость» II степени.

Пройдя отбор в программу, созданную по аналогии с федеральным проектом «Время героев», они приобрели необходимые управленческие компетенции и сегодня применяют свои знания и опыт в интересах местных жителей. Такие примеры иллюстрируют, как боевой опыт трансформируется в эффективную гражданскую службу.

Сергей Буторин, зампредседателя комиссии Общественной палаты (ОП) России по ЖКХ, строительству и дорогам, член ОП Удмуртской Республики, подчеркивает ценность такого подхода:

«Отрадно видеть, что Антон Корчагин и Алексей Мараков, прошедшие через СВО, получившие заслуженные награды, сегодня становятся депутатами Глазовской городской думы восьмого созыва, участвуя в региональной программе «СВОй резерв18». Особенно ценно, что именно такие активные люди получают возможность занимать ответственные позиции и работать непосредственно с населением. Я считаю очень важным, что новоизбранные депутаты начали свою работу с непосредственного общения с людьми, с выходов в народ, с простого и доброжелательного взаимодействия».

Ветераны СВО уже успели проявить себя на государственной службе, демонстрируя впечатляющие результаты. Кадровый офицер в запасе, полковник Евгений Чинцов — представитель первого потока президентской программы «Время героев» — уже год возглавляет городскую думу Нижнего Новгорода.

gordumannov.ru Евгений Чинцов

В сентябре 2025 года депутаты единогласно избрали его председателем думы нового созыва, что подтверждает высокий уровень доверия коллег и жителей. За плечами Чинцова — более 25 лет службы в армии, участие в боевых операциях в Чечне, Сирии и зоне СВО, три ордена Мужества, а также глубокое понимание вопросов обороны и общественной безопасности.

Этот опыт он успешно перенес в гражданскую сферу: под его руководством реализуются инициативы по патриотическому воспитанию молодежи, развитию спорта, социальной поддержке населения и укреплению связи между властью и жителями. Например, по его инициативе создана постоянная комиссия по патриотическому воспитанию и спорту, запущен проект для восьмиклассников «Единство — путь к Победе», а также проведены работы по ремонту госпиталя ветеранов войн, высадке аллеи Героев и улучшению жилищных условий для нескольких участников Великой Отечественной войны.

«С приходом в городскую думу Нижнего Новгорода полковника запаса Евгения Чинцова в работе городского парламента произошли определенные изменения. Во-первых, большой профессиональный опыт, в том числе и личный боевой опыт, которым обладает трижды кавалер ордена Мужества, участник спецоперации Евгений Чинцов, сделали фигуру председателя думы более весомой, окруженной высоким уважением и авторитетом», — комментирует изменения в работе думы Евгений Семёнов, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).

Приход на ответственный пост участника СВО не замедлил сказаться и на качестве рабочей атмосферы думы, отмечает эксперт. Работа заксобрания стала более сдержанной, деловитой, нацеленной на результат.

«Доскональное знание всего комплекса вопросов, связанных с защитой Родины, внесли в повестку городской думы новые направления работы, — указывает Семёнов. — Так, благодаря инициативе Чинцова в думе создана постоянная комиссия по патриотическому воспитанию и спорту, реализован проект для восьмиклассников «Единство — путь к Победе». Большое внимание он уделяет поддержке ветеранов: по его поручению начат ремонт в госпитале ветеранов войн, высажена аллея Героев, а еще он помог улучшить жилищные условия для нескольких участников Великой Отечественной войны».

Еще один показательный пример успешной интеграции — Сергей Жигалкин, участник первого потока программы «Время героев». Уже год он занимает пост заместителя министра цифрового и технологического развития Сахалинской области и проявил себя как инновационный лидер. Бывший командир 39-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады, полковник, участник СВО на угледарском направлении, Жигалкин перенес свой военный опыт в сферу высоких технологий.

Пресс-служба «Время героев» Сергей Жигалкин

Под наставничеством губернатора Валерия Лимаренко он выстраивает инфраструктуру для использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в хозяйстве региона — от мониторинга экологии и строительства до обеспечения морской безопасности.

Политолог Пётр Колчин подчеркивает стратегическое значение таких кадров: «В России сформировалась уникальная ситуация — СВО подарила нам целое поколение отлично подготовленных специалистов в сфере беспилотников, которые помогают внедрять и развивать технологии БПЛА в гражданской сфере. Особенно важны такие люди на управленческих постах, что подтверждает пример Сергея Жигалкина.

Жигалкин стал проводником технологизации управления, производства и экономики региона. «Под его руководством в Сахалинской области развиваются проекты в сфере БПЛА: создана авиакомпания «Аврора БАС», открыт первый дронопорт «Пушистый», ведётся модернизация аэродромов и создаются условия для использования беспилотников наряду с традиционной авиацией», — отмечает политолог Колчин.

Благодаря поколению таких «фронтовых технократов» Россия имеет все шансы стать лидером по развитию и использованию дронов, которые помогут решать многие логистические вопросы, особенно актуальные для Дальнего Востока, отмечает Колчин.

В целом, вовлечение ветеранов СВО в органы власти не только обновляет элиту, но и повышает эффективность государственного управления. Статистика подтверждает: на фоне высокого общественного доверия армии (80%, по ВЦИОМ) и рекордных результатов на выборах (рост в 2,6 раза) эти люди вносят реальный вклад в развитие регионов и страны. Их боевой опыт становится фундаментом для решений, ориентированных на людей, обеспечивая стабильность и прогресс.