Материалы с тегом «Рынок труда»
Котяков сообщил о снижении уровня молодёжной безработицы в России
Уровень молодёжной безработицы в России за последние три года снизился почти на треть. Об этом сообщил 11 марта министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он отметил, что показатели демонстрируют уверенный тренд на снижение. Так, по итогам 2020 года в возрастной категории 15–29 лет...
11 марта 2024
Голикова заявила о снижении безработицы в России
В России за последние шесть лет безработица снизилась на 20%, сообщила 11 марта вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время открытия Фестиваля профессий на выставке-форуме «Россия». «Мы видим системные изменения рынка труда, которые происходят в последнее время. В последние шесть лет у нас на 20%...
11 марта 2024
Путин заявил о минимальном уровне безработицы в России
В России минимальный уровень безработицы и серьёзный дефицит высококвалифицированных рабочих кадров, заявил президент Владимир Путин 10 января на встрече с жителями Анадыря. «У нас безработица 2,9%. Такого не было никогда в истории Российской Федерации, да и в Советском Союзе, по-моему, никогда...
10 января 2024
В России в 2023 году не хватало 4,8 млн работников
В России по итогам 2023 года отмечается нехватка порядка 4,8 млн работников. Такие данные приводятся в исследовании Института экономики РАН. Рост дефицита рабочей силы за последние два года проявился даже в условиях стабильного предложения. «Если распространить представленные Росстатом данные на...
24 декабря 2023
Названы самые востребованные профессии в России
Самыми востребованными на рынке труда в России в 2023 году были менеджеры по продажам, кассиры и водители, высокий спрос на персонал фиксировались в промышленности, строительстве и транспортно-логистической сфере, при этом количество резюме соискателей не увеличилось, пишут «Известия» со ссылкойна...
19 декабря 2023