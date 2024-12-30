Иностранцев-нелегалов обязали уехать из России до 30 апреля
Путин подписал указ, обязывающий иностранцев-нелегалов покинуть РФ до 30 апреля
Москва, 30 декабря, 2024, 17:32 — ИА Регнум. Иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся в России незаконно, будут обязаны самостоятельно покинуть страну или до 30 апреля 2025 года урегулировать своё правовое положение. Соответствующий указ 30 декабря подписал президент Владимир Путин.
Согласно документу, подписанному в целях реализации принятого 8 августа закона о высылке нелегалов, миграционный режим высылки в России вводится с 5 февраля 2025 года. Он будет применяться в отношении иностранных граждан, не имеющих законных оснований для пребывания в РФ. Все граждане этой категории подлежат включению в реестр контролируемых лиц до их выдворения либо до урегулирования правового положения.
К иностранцам, которые хотят остаться на законных основаниях и соответствуют нескольким условиям, требование о выезде применяться не будет. Для этого граждане других государств должны сдать биометрию, пройти тестирование на наркотики и инфекции, предоставить документы о владении русским языком, знании истории и законов России, погасить задолженности. Также у них должны отсутствовать основания для аннулирования патента, разрешений на работу или временное проживание, вида на жительство.
Согласно указу, в отношении иностранцев, которые заключили контракт о прохождении службы в Вооруженных силах РФ или воинских формированиях, не будут действовать решения о депортации, реадмиссии, неразрешении въезда в Россию, нежелательности пребывания или сокращении срока временного пребывания в РФ.
Как сообщало ИА Регнум, Путин 8 августа подписал закон, вводящий миграционный режим высылки иностранных граждан или лиц без гражданства, незаконно находящихся в стране или нарушивших закон. В частности, закон сокращает срок временного пребывания в России без визы до 90 суток в течение года. Ранее этот срок составлял 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 дней.
Согласно закону, контролируемые лица обязаны информировать органы МВД о своём местонахождении и о возникновении обстоятельств, препятствующих выезду из России. В случае неоднократного неисполнения обязанностей принимается решение о помещении мигранта в спецучреждение и депортации.
В ноябре Госдума приняла обращение к правительству России по поводу реализации мер борьбы с нелегальной миграцией. В документ включили системные меры против незаконной миграции. В частности, они касаются 13 законов, принятых в РФ с начала 2024 года.
Правительство РФ 10 декабря утвердило правила размещения публикации в интернете сведений об иностранных гражданах, которые находятся в России незаконно.