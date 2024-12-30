Москва, 30 декабря, 2024, 17:32 — ИА Регнум. Иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся в России незаконно, будут обязаны самостоятельно покинуть страну или до 30 апреля 2025 года урегулировать своё правовое положение. Соответствующий указ 30 декабря подписал президент Владимир Путин.

Иван Шилов ИА Регнум

Согласно документу, подписанному в целях реализации принятого 8 августа закона о высылке нелегалов, миграционный режим высылки в России вводится с 5 февраля 2025 года. Он будет применяться в отношении иностранных граждан, не имеющих законных оснований для пребывания в РФ. Все граждане этой категории подлежат включению в реестр контролируемых лиц до их выдворения либо до урегулирования правового положения.

К иностранцам, которые хотят остаться на законных основаниях и соответствуют нескольким условиям, требование о выезде применяться не будет. Для этого граждане других государств должны сдать биометрию, пройти тестирование на наркотики и инфекции, предоставить документы о владении русским языком, знании истории и законов России, погасить задолженности. Также у них должны отсутствовать основания для аннулирования патента, разрешений на работу или временное проживание, вида на жительство.

Согласно указу, в отношении иностранцев, которые заключили контракт о прохождении службы в Вооруженных силах РФ или воинских формированиях, не будут действовать решения о депортации, реадмиссии, неразрешении въезда в Россию, нежелательности пребывания или сокращении срока временного пребывания в РФ.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 8 августа подписал закон, вводящий миграционный режим высылки иностранных граждан или лиц без гражданства, незаконно находящихся в стране или нарушивших закон. В частности, закон сокращает срок временного пребывания в России без визы до 90 суток в течение года. Ранее этот срок составлял 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 дней.

Согласно закону, контролируемые лица обязаны информировать органы МВД о своём местонахождении и о возникновении обстоятельств, препятствующих выезду из России. В случае неоднократного неисполнения обязанностей принимается решение о помещении мигранта в спецучреждение и депортации.

В ноябре Госдума приняла обращение к правительству России по поводу реализации мер борьбы с нелегальной миграцией. В документ включили системные меры против незаконной миграции. В частности, они касаются 13 законов, принятых в РФ с начала 2024 года.

Правительство РФ 10 декабря утвердило правила размещения публикации в интернете сведений об иностранных гражданах, которые находятся в России незаконно.